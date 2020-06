Pár piv a klid, radili obránci Dallasu. Po otřesu mozku uvažoval o sebevraždě

Moderní hokej klade ohromné nároky na fyzickou kondici hráčů a je také velmi zrádný. Otřesy mozku ročně zabrzdí kariéru řady hokejistů, někteří se z následků vzpamatovávají hodně dlouho. Patří mezi ně i Stephen Johns. Obránce Dallasu byl mimo hru 22 měsíců a v rozhovoru pro The Athletic přiznal, že v jednu chvíli dokonce uvažoval o sebevraždě.

Důvod? Posttraumatická stresová porucha vyvolaná důsledky otřesu mozku. Americký bek utrpěl 30. března 2018 už třetí otřes mozku za půl roku a musel vynechat celou předminulou sezonu. Johns se do NHL dokázal vrátit až během ročníku 2019-20, v němž odehrál 17 utkání NHL s bilancí dvou branek a tří nahrávek. Další dva starty zapsal za farmu v AHL.

Když se teď v myšlenkách vydává proti času, hovoří o tom, že to byly měsíce plné bolesti hlavy a krku. Johns se pokusil naplno zabrat v předloňském kempu Stars, ovšem jeho tělo zátěž nevydrželo. Věděl, že potřebuje najít cestu. Jak uvedl pro The Athletic, putoval po Spojených státech, navštívil řadu lékařů a odborníků. Jenomže veškerá snaha byla marná.

Někde jeho stav dokonce bagatelizovali. Otřesy mozku bohužel současný hokej přináší, Johns upozornil, že někteří lékaři následky podceňují. „Jeden z odborníků mi například řekl: Dej si pár piv, pokecej s přáteli a buď v klidu. Uvidíš, bolesti pominou," popsal.

Jenže trable se násobily a nešťastný parťák Romana Poláka či Radka Faksy postupně ztrácel víru v uzdravení. Johns vyhledal psychology, psychiatry, chiropraktiky i experty na akupunkturu – leč nikdo nedokázal najít smysluplné řešení. Každý záblesk naděje vystřídalo zklamání. „Všem, s nimiž jsem byl v kontaktu, došly zdroje. Byl jsem bezradný," přiznal.

Drsné období trvalo dlouhých 17 měsíců. Osmadvacetiletý rodák z amerického městečka Wampum spadl do hluboké osobní krize, kterou chtěl v jednu chvíli řešit sebevraždou. V noci se neustále probouzel a polykal antidepresiva, což ho přivedlo do bludné spirály nevyspání a nedostatečného příjmu potravy.

Johnsova přítelkyně Taylor Zakarinová měla vážné obavy, kdykoli opustila byt a partnera nechala o samotě. „Měla jsem velký strach, aby nedošlo k něčemu strašnému," řekla pro The Athletic. Žádná léčba nezabírala, Johns nevěděl kudy kam. Ale pak najednou přece jen nastalo postupné zlepšení. Bolesti začaly ustupovat a hokejový bojovník dokázal najít cestu zpátky.

„Hodně lidí se mě ptá, co mi pomohlo. Odpovídám, že nevím. Opravdu ne," řekl. O svých zkušenostech vypráví otevřeně, něco podobného se totiž může přihodit každému hokejistovi. Johns obdržel e-mailem desítky žádostí o radu, žádnou konkrétní však nabídnout nedokáže. „Jde pouze o otázku času. Vím, není to moc příznivá odpověď pro někoho, kdo potřebuje pomoc. Ale tak to prostě je," uzavřel.

Share on Google+