Ottawa vyhlíží lepší zítřky. Náš čas přijde v následujících třech letech, věří majitel

Když v roce 2017 vypadli ve finále play off Východní konference, tak by asi málokoho napadlo, co klub čeká v dalších letech. Ottawa Senators poté započali náročnou přestavbu, která trvá do dneška. Stačí se podívat na nynější soupisku: z tehdejšího týmu na ní zbyl pouze obránce Thomas Chabot.

Masivní odliv hvězd v čele s Erikem Karlssonem znamenal jediné, kanadský klub rychle vyklidil pozice, na nichž se bojuje o postup do play off. Poslední tři roky se plácal v suterénu nejslavnější hokejové ligy a poctivě sbíral výběry na draftu.

O těžkém procesu se v podcastu Boba McCowna rozpovídal majitel klubu Eugene Melnyk.

„Historie nám ukáže, že jsme provedli plán, který předtím nikdo nikdy neudělal. Nikdo nikdy nezlikvidoval tým jako my. Zbavili jsme se našich nejlepších hráčů. Udělejte to kterémukoli týmu a uvidíte, co se mu stane,“ řekl Melnyk.

Uplynulé sezony byly pro fanoušky Sens utrpením. Jejich oblíbený tým byl vyřazovacím bojům na míle vzdálen a pravidelně sbíral kolem šedesáti bodů. Ani letos neproklouzl do rozšířeného play off, hůř na tom byl akorát Detroit.

„Všichni se snažíme, abychom byli konkurenceschopní. Myslím, že naši fanoušci by nás letos opravdu rádi viděli v play off. A víte, jak se to říká, když se tam dostanete, tak se může stát cokoliv,“ hlásí jednašedesátiletý byznysmen.

„Myslím, že náš čas přijde v následujících třech letech,“ doplňuje Melnyk. Velkým příslibem do budoucna je každopádně letošní draft, na kterém organizace získala řadu zajímavých prospektů. O jménech jako Tim Stützle, Jake Sanderson nebo Ridly Greig v blízké době určitě uslyšíme.

Nesmíme ale zapomenout na další transakce. Do hlavního města Kanady zamířili brankář Matt Murray, obránce Erik Gudbranson nebo útočníci Jevgenij Dadonov a Alex Galchenyuk.

„Příští rok budeme konkurenceschopní, stále se snažíme vyvíjet. Máme spoustu mladých hráčů a není rozumné na ně spěchat,“ vykládá Melnyk.

„Co chcete dělat? Vezmete mladého dvacetiletého kluka, který by mohl být hvězdou a necháte ho hrát proti Sidneymu Crosbymu? Opravdu se takhle někam posune? Nebo ho postavíte do třetí lajny, kde bude hrát osm minut za zápas?“ ptá se majitel Ottawy.

Po těžkých letech to každopádně vypadá, že Senators nabírají správný směr. „Něco tady budujeme. Jsme soustředění na to, abychom vyhráli Stanley Cup. Je to dlouhá hra, ale před třemi lety jsem se zavázal, že ji budu hrát,“ zakončuje Melnyk.

