Ottawa Senators a shrnutí sezony 2019/20: Sens čeká ještě dlouhá cesta

Od té doby, co v roce 2017 hráli finále Východní konference, jsou na ústupu. V Ottawě v posledních letech probíhá rozsáhlá přestavba, Senators už třetím rokem končí v absolutním suterénu soutěže. Letošní sezona v podání kanadského celku vypadala o něco lépe, před organizací je ale pořád hodně práce.

Když 26. května 2017 vstřelil Chris Kunitz ve druhém prodloužení rozhodujícího sedmého zápasu vítězný gól Pittsburghu, nikdo zřejmě nepředpokládal, jakým směrem se Ottawa bude ubírat v dalších třech letech. Senators právě vypadli z play off ve finále Východní konference.

Pravdou je, že strmý pád překvapil všechny. Senators sezonu po nejdelším tažení vyřazovací částí od roku 2007 hrubě nezvládli a skončili na předposledním místě soutěže. Ještě hůř bylo o rok později, kdy mužstvo skončilo na posledním jednatřicátém místě.

Organizace se musela potýkat s velkým úprkem hvězd a v podstatě rok, potažmo dva po poslední účasti v play off vstoupila do přestavby. Jména jako Erik Karlsson, Mark Stone, Mike Hoffman nebo Matt Duchene byla pryč a na jejich místo nastoupila řada mladých nezkušených hráčů.

Ottawa do letošního ročníku vstoupila velmi špatně a po osmi zápasech měla na kontě jedinou výhru. Světlé období nastalo od konce října do konce listopadu. Ztrápený tým tehdy ze třinácti utkání hned devětkrát vyhrál a v té době se zdálo, že budoucnost Sens v příštích letech opravdu nemusí být tak zlá.

Jenže od té doby to s mužstvem šlo z kopce. Vítězné radovánky vystřídaly dlouhé série proher a Senators pomalu ale jistě klesali na samotný chvost tabulky. Před přerušením soutěže měl v lize horší bilanci jen Detroit, který ale v současné situaci nemůže být měřítkem pro nikoho.

Ukončila pandemie i Andersonovu kariéru?

Ottawu už v této sezoně na ledě pravděpodobně neuvidíme, což by zřejmě znamenalo konec jedné zajímavé hokejové kariéry. Craig Anderson byl v uplynulých deseti letech hlavní tváří v brankovišti Sens a s týmem si prošel vším dobrým i zlým.

V průběhu ročníku se sice spekulovalo o jeho výměně, rodák z Park Ridge se ale nakonec nikam nestěhoval. Na jeho místo se však čím dal víc tlačí mladší brankáři Anders Nilsson a Marcus Hogberg, kteří by do budoucna měli vytvořit gólmanský tandem Senators.

Andersonovi je osmatřicet a s největší pravděpodobností už další sezonu nepřidá, i když tohle rozhodnutí je jenom na něm. „Tak to chodí,“ řekl na začátku března pro web The Athletic. „Věděl jsem, co se ode mě tenhle rok očekává a že budu muset bojovat o čas na ledě. Nejvíc jsem se snažil pomoct klukům.“

Zkušený gólman by si určitě zasloužil lepší rozlučku. V tuto chvíli je možné, že jeho vůbec posledním zápasem kariéry se stane duel z 12. března před poloprázdnými tribunami v Los Angeles.

Ryanův hollywoodský příběh

Bobby Ryan toho zažil hodně. Ještě jako dítě musel sledovat svého otce, jak matku surově bije a nakonec byl obviněn z pokusu o vraždu. Můžeme jen spekulovat, jaké stopy na jeho duši tyto nepěkné události zanechaly. Jisté je, že psychické problémy v poslední době řešil alkoholem. Dokonce se na něm stal závislým.

Právě z toho důvodu od 18. listopadu chyběl v sestavě Senators. Ryan vynechal tři měsíce, léčil se v protialkoholní léčebně. Než se vrátil na led, tak sto dnů abstinoval, poctivě se připravoval, zhubl pět kilo. A před vlastními fanoušky prožil comeback snů.

V klání proti Vancouveru nasázel hattrick a výrazně se podepsal pod výhru 5:2. Když necelé dvě minuty před koncem vstřelil třetí branku a na led začaly létat čepice, tak celá hala skandovala „Bobby, Bobby!“. Ryan na střídačce utíral slzy, velice silný okamžik nejspíš nedojal jen jeho.

Dvaatřicetiletý útočník po zápase děkoval především své manželce. „Podporovala mě nejen jako hokejistu, ale také jako manžela, zkrátka ve všem. Znamená to pro mě hrozně moc, i ona by si zasloužila být první hvězdou večera,“ pravil.

Doufejme, že démon alkohol porazil nadobro.

Draft jako klíč pro budoucnost

Draft 2020 je zatím kvůli pandemii koronaviru odložen na neurčito, ať už ale proběhne kdykoliv, tak bude pro Ottawu extrémně důležitý. Sens mají v prvním kole hned tři výběry, v prvních dvou pak dohromady pět. Šance, že organizace bude vybírat jako celkově první, se pohybuje kolem 13 %.

S takovýmto počtem výběrů už se dá složit slušná kostra mužstva do následujících let. Letošní draft je kromě toho považován za jeden z těch silnějších, v prvních dvou kolech jsou opravdu zajímavá jména. Kdo ví, třeba právě v dresu Senators vyroste další superhvězda.

Brankoviště má tým vyřešené, švédská dvojice Hogberg a Nilsson by si práci mezi třemi tyčemi měla rozdělit poměrně rovnoměrně. V obraně je základním stavebním kamenem Thomas Chabot, zbytek defenzivy ale tak trochu pokulhává. Ronu Hainseymu táhne na čtyřicet, nejmladší není ani Mark Borowiecki. Dobrým defenzivním obráncem je Nikita Zajcev.

Nad útokem pak visí největší otazník. Smlouvu na další sezonu mají zatím pouze čtyři hráči současného prvního mužstva: Brady Tkachuk, Bobby Ryan, Arťom Anisimov a Colin White. Zbytek o svých kontraktech bude muset jednat a část z nich určitě poputuje o dům dál.

Týmu kromě toho bude citelně chybět Jean-Gabriel Pagaeau, který před uzávěrkou přestupů zmizel do New Yorku. Sedmadvacetiletý forvard prožíval životní sezonu a patřil k nejdůležitějším hráčům Senators.

Jak už bylo zmíněno, právě letošní draft může sehrát klíčovou roli v dalším směřování Ottawy. Jedině s kvalitními prospekty se trenéru D. J. Smithovi podaří mužstvo úspěšně přebudovat. Na to ale bude ještě pár let potřebovat.

Ze světa statistik

TÝMOVÉ STATISTIKY

Sezona 2019-20: bilance 25-34-12, 62 bodů

Postavení v tabulce: 7. místo v Atlantické divizi

Vstřelené branky: 190 ... 22. místo ... (2,68 na zápas)

Obdržené branky: 238 ... 30. místo ... (3,35 na zápas)

→ Pozn.: Vstřelené a obdržené branky, nepočítáme-li nájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

Produktivita: Brady Tkachuk (LK)... 44 kanadských bodů

Nejlepší střelec: Jean-Gabriel Pageau (C) ... 24 gólů

Nejvíc výher: Craig Anderson (G) ... 11 výher

Nejlepší úspěšnost: Anders Nilsson (G) ... %ús 90.8

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Filip Chlapík (C) ... 31 zápasů ... 3 góly ... 3 asistence ... 6 kanadských bodů ... +/-: 7 minusových bodů

