Ottawa chce udržet Borowieckiho. Doufáme, že bude Senátorem na celý život, říká GM Dorion

Kvůli jeho tvrdé hře se mu přezdívá Boro Cop, na konci roku zaujal příběhem, kdy na ulici zastavil zloděje. V Ottawě si Marka Borowieckiho cení, což dokládá i fakt, že ho klub před uzávěrkou přestupů nevyměnil. Třicetiletý zadák se na konci sezony stane neomezeně volným hráčem, zůstane i poté Senátorem?

Generální manažer kanadského celku Pierre Dorion promluvil o budoucnosti Borowieckiho v rozhovoru pro TSN. Ottawa podle slov sedmačtyřicetiletého funkcionáře udělá všechno pro to, aby zkušeného obránce podepsala dlouhodobě.

„Doufejme, že se stane Senátorem na celý život,“ prohodil Dorion. Zároveň však přiznal, že k žádnému vyjednávání zatím nedošlo. Borowiecki prožívá jeden z nejlepších ročníků v kariéře: na kontě má už sedm branek, přičemž jeho maximem dosud byly tři zásahy.

Kromě toho nasbíral i jedenáct asistencí a mezi obránci je druhý v tabulce pravdy s hodnotou +1. V zámoří se tedy spekulovalo o tom, zda Senators jeho formy nevyužijí a nepokusí se za něj získat nějakou protihodnotu. Borowiecki ale nakonec nikam nezamířil.

Dorion však uvedl, že mu svoje rozhodnutí oznámil už o několik měsíců dříve. „Někdy v prosinci jsem mu řekl, že ho nevyměním,“ řekl generální manažer pro Ottawa Sun. „V tomhle byznysu musí existovat i lidská stránka a každý tady ví, že Mark a jeho žena čekali první dítě.“

Borowiecki strávil celou svoji kariéru v Ottawě, která ho v roce 2008 draftovala v pátém kole. Defenzivní specialista si zřejmě finančně polepší, momentálně pobírá „pouze“ 1,2 milionu dolarů ročně. Nový kontrakt by přitom mohl nést minimálně dvojnásobný roční výdělek.

„Nestálo za to ho vyměnit. Chtěli jsme, aby tu zůstal do konce sezony, a pak začal jednat o smlouvě, protože se nám opravdu líbí, co do našeho týmu přináší, jak pomáhá našim mladým hráčům a pracuje tvrdě. To jsou pro přestavbu klíčové prvky,“ doplnil Dorion.

Rodák z Ottawy je druhým nejstarším obráncem v týmu, smlouvu na další ročník mají zatím pouze tři beci z prvního mužstva Senators. Borowiecki kromě toho zastává funkci asistenta kapitána.

