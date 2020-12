Otazníky kolem P.K. Subbana. Pomůže ještě New Jersey?

P.K. Subban je stále velice skloňované jméno. Bohužel pro něj samotného je to v posledních měsících spíše v negativním slova smyslu. Na povrch tak vyplavala i otázka, zda má jeho působení u New Jersey Devils vůbec pro tuto organizaci smysl.

Začněme ale od začátku. Je zřejmé, že Devils jsou teď úplně jiným týmem, než když Subbana loni v červnu získali.

Tehdy šlo o jeden z nejlépe vypadajících týmů NHL. Po zisku Subbana panovalo přesvědčení, že Devils měli nejlepší mimosezonní období z celé ligy.

Jak to vypadá nyní? Taylor Hall je z týmu dávno pryč, obměnilo se také vedení organizace. Jacku Hughesovi se první sezona moc nepovedla a místo pozice černého koně byli Devils spíše k smíchu.

Aby toho nebylo málo, redaktoři ESPN nabídli pohled, který říká, že Subbanova smlouva je v celé organizaci Devils vůbec nejhorší. ESPN dále zmiňuje, že by nebylo překvapením, kdyby se Subban podruhé za čtyři roky stěhoval někam jinam.

Najde se ale vůbec někdo, kdo by jeho obří smlouvu na devět milionů ročně vzal? Pravděpodobně ano, ovšem Devils by si museli část platu ponechat.

To, že bude vyměněn, však není žádná jistota. Subban je totiž pořád tím nejlepším obráncem, kterého Devils mají. Kromě toho k němu přišel Ryan Murray z Columbusu, což byl jasný signál, že se defenziva vyztužuje a že by se ze Subbana mohl tlak v obraně přesunout na někoho jiného.

Jak by tedy zněla odpověď na otázku, zda je Subban pro Devils ještě užitečný?

Faktem je, že do současného týmu Subban moc věkově nezapadá. Až budou totiž Hughes s Hischierem na vrcholu, on už bude končit kariéru. Stejně tak nezapadá Subbanova hvězdná a okázalá osobnost mezi mladé kluky, které NHL teprve čeká.

Nicméně, když bude Subban tvrdě pracovat, udrží svá čísla z uplynulé sezony a trochu zlepší defenzivu, mohl by zůstat. Kromě svých kvalit, o kterých není sporu, nabízí Ďáblům i hromadu zkušeností, z nichž mohou právě mladí hokejisté těžit.

A kdyby to náhodou nevyšlo, tak při uzávěrce přestupů bude zbývat z jeho smlouvy pouze rok a půl. To by pro spoustu týmů mohlo být výzvou, aby posílily svůj tým a posléze hvězdného beka například vyplatily ze smlouvy.

Jeho budoucnost je tak velmi otevřená.

Share on Google+