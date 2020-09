Opět s nožem na krku. Flyers a Canucks se brání vypadnutí z play off

Hokejisté Philadelphie i Vancouveru si objednali ještě jednu jízdu ve vyřazovacích bojích. Už za několik hodin se fanoušci dozví, zda to letos bude ta jejich poslední. Flyers mohou v klíčovém utkání postrádat Seana Couturiera, jenže soupeř z New Yorku zase oplakává potenciální ztrátu Matta Barzala. Canucks by měl z průšvihu znovu tahat Thatcher Demko, Golden Knights se ovšem odmítají smířit s případnou porážkou.

01:00* New York Islanders – Philadelphia Flyers

Voráčkova parta v předchozím klání dokázala snížit alarmující ztrátu 1:3 na zápasy a nyní se pokusí sérii za nepříznivého stavu také srovnat. Jenže v její neprospěch hraje hned několik statistických faktorů.

Tak zaprvé, Islanders v letošním play off nevyužili jedinou ze svých prvních šancí na ukončení série, avšak co se v pořadí druhých mečbolů týče, zůstávají stoprocentní. Navíc si z nich odnášejí skvělé skóre v poměru 10:1. Historicky pak v rámci play off newyorský celek nejlépe zvládá právě šesté zápasy, z celkových 22 partií hned 17 přetavil ve vítězství a udržel si tak úspěšnost v hodnotě 77,3 %.

Trenér Barry Trotz ke všemu skvěle dokáže pracovat s výhodou domácího prostředí, která se jeho týmu v tomto utkání naskytne. Přináší s sebou zejména možnost dostřídávání při přerušené hře. Strategický kouzelník ve službách Islanders umí této příležitosti dovedně využít a Newyorčané tak z pozice domácího celku urvali už pět výher a pouze jednou se museli sklonit svému soupeři.

Flyers v minulém utkání ukázali charakter. Nejenže vůbec poprvé v letošní vyřazovací části uspěli, přestože nevsítili úvodní gól duelu, ale také se mohli spolehnout na své klíčové hráče. Kapitán Claude Giroux se radoval z první branky po restartu soutěže, Travis Konecny si zase připravil dvě asistence. Kevin Hayes bruslil na útočníka neobvyklých 23 minut a 25 sekund. Otazník se naopak vznáší nad defenzivním specialistou Seanem Couturierem, který zápas opustil v průběhu třetí třetiny po srážce s Mathewem Barzalem. Ani start útočné hvězdy Islanders není jistý.

„V jeho případě učiníme rozhodnutí těsně před střetnutím. O to sice nikdy nestojíte, protože chcete mít své hráče plně připravené, ovšem musíme mít na stole plán B i plán A,” pověděl oficiální stránce ligy kouč Trotz. „Už jsem mluvil s několika hráči, co by ho mohli zastoupit. Naše soupiska se proto možná trochu rozšíří.”

03:45* Vancouver Canucks – Vegas Golden Knights

Podobně jako Michael Hutchinson v Coloradu, také Thatcher Demko je nečekaným brankářským hrdinou posledních dní. Canucks v minulém klání zachránil svými 42 zákroky a stal se tak prvním nováčkem od roku 1997, který vychytal výhru v play off, přestože jeho tým čelil vyřazení. Zařadil se rovněž mezi pouhých 15. maskovaných mužů, kteří v takto náročné situaci zažili svůj debutový start ve vyřazovací části.

Pokud by však jeho tým předvedl obdobný výkon jako v mači s pořadovým číslem pět, šance na úspěch Canucks v bojích o Stanley Cup by se výrazně snížila. Vancouver se totiž dostal pod nežádoucí palbu soupeřem vyslaných kotoučů a v součtu prohrál na střely poměrem 17:43. Pouze díky úspěšným zásahům Eliase Petterssona a Brocka Boesera ještě stále pokračuje v nadstavbové části ročníku.

Trenéři Golden Knights už posledně do sestavy zařadili zkušeného kanadského obránce Nicka Holdena. Ten podepsal těsně před koronavirovou pauzou dvouletou smlouvu s průměrnou hodnotou 1,7 milionu dolarů. Poskytnutou důvěru by rád splatil spolehlivými výkony na ledě. S ofenzivní podporou z jeho strany však tým příliš počítat nemůže. V základní části se zmohl na šest tref, v play off zatím zůstává bezgólový a počítá jedinou asistenci.

Z beků Vegas se k zakončení mnohem častěji než Holden dostává Shea Theodore. „Myslím si, že se stává obráncem hodným Norris Trophy,” vysekl na počátku září poklonu svému spoluhráči Mark Stone. „Dokáže předvést úchvatné akce na útočné polovině hrací plochy.”

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+