ONLINE: Sledovali jsme první kolo Vstupního draftu NHL 2020

Za normálních okolností by nám už pomalu začínala nová sezona, ovšem vzhledem k pandemii COVID-19 vstupujeme teprve do mimosezonního období. Aktuálně máme před sebou ostře sledovaný vstupní draft NHL.

Zprávy jsou řazeny retrospektivně.

04:45 – DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST!

První kolo Vstupního draftu NHL 2020 máme za sebou. Překvapení se nekonalo a jedničkou letošního vstupního draftu se stal útočník Alexis Lafrenière, který tak patří organizaci New York Rangers.

Los Angeles Kings použili svůj výběr číslo 2 na útočníka Quintona Byfielda a pomyslné stupně vítězů doplnil útočník Tim Stützle, jehož služby si zajistili Ottawa Senators.

Brankář Jaroslav Askarov byl vybrán Nashville Predators jako celkově 11. muž v pořadí. V prvním kole se bohužel nedostalo na žádného českého ani slovenského hokejistu.

Uskutečnily se dvě výměny a v obou případech zde figuroval tým Calgary Flames, jenž obchodoval s draftovými výběry.

04:42 – PRVNÍ KOLO VSTUPNÍHO DRAFTU NHL 2020 PRÁVĚ SKONČILO.

Výběr č. 31: SAN JOSE SHARKS

OZZY WIESBLATT – (Prince Albert Raiders, WHL) – pravé křídlo, CAN

→ narozen: 9. březen 2002 • výška: 178 cm • váha: 83 kg • hůl: pravá

Výběr č. 30: DALLAS STARS

MAVRIK BOURQUE – (Shawinigan Cataractes, QMJHL) – centr, CAN

→ narozen: 8. leden 2002 • výška: 178 cm • váha: 75 kg • hůl: pravá

Výběr č. 29: VEGAS GOLDEN KNIGHTS

BRENDAN BRISSON – (Chicago Steel, USHL) – centr, USA

→ narozen: 22. říjen 2001 • výška: 180 cm • váha: 81 kg • hůl: levá

Výběr č. 28: OTTAWA SENATORS

RIDLY GREIG – (Brandon Wheat Kings, WHL) – centr, CAN

→ narozen: 8. srpen 2002 • výška: 180 cm • váha: 72 kg • hůl: levá

Výběr č. 27: ANAHEIM DUCKS

JACOB PERREAULT – (Sarnia Sting, OHL) – pravé křídlo, CAN

→ narozen: 15. duben 2002 • výška: 180 cm • váha: 90 kg • hůl: pravá

Výběr č. 26: ST. LOUIS BLUES

JAKE NEIGHBOURS – (Edmonton Oil Kings, WHL) – levé křídlo, CAN

→ narozen: 29. březen 2002 • výška: 180 cm • váha: 91 kg • hůl: levá

Výběr č. 25: COLORADO AVALANCHE

JUSTIN BARRON – (Halifax Mooseheads, QMJHL) – obránce, CAN

→ narozen: 15. listopad 2001 • výška: 188 cm • váha: 85 kg • hůl: pravá

Výběr č. 24: CALGARY FLAMES

CONNOR ZARY – (Kamloops Blazers, WHL) – centr, CAN

→ narozen: 25. září 2001 • výška: 183 cm • váha: 82 kg • hůl: levá

Výběr č. 23: PHILADELPHIA FLYERS

TYSON FOERSTER – (Barrie Colts, OHL) – pravé křídlo, CAN

→ narozen: 18. leden 2002 • výška: 185 cm • váha: 88 kg • hůl: pravá

Výběr č. 22: WASHINGTON CAPITALS

HENDRIX LAPIERRE – (Chicoutimi Saguenéens, QMJHL) – centr, CAN

→ narozen: 9. únor 2002 • výška: 183 cm • váha: 82 kg • hůl: levá

VÝMĚNA: WASHINGTON CAPITALS – CALGARY FLAMES!

Washington Capitals získali výběr číslo 22 na Vstupním draftu NHL 2020 od Calgary Flames, výměnou za výběr číslo 24 a výběr číslo 80 na Vstupním draftu NHL 2020.

Výběr č. 21: COLUMBUS BLUE JACKETS

JEGOR ČINACHOV – (Avangard Omsk, KHL) – pravé křídlo, RUS

→ narozen: 1. únor 2001 • výška: 181 cm • váha: 81 kg • hůl: levá

Výběr č. 20: NEW JERSEY DEVILS

ŠAKIR MUCHAMADULLIN – (Salavat Julajev Ufa, KHL) – obránce, RUS

→ narozen: 10. leden 2002 • výška: 192 cm • váha: 81 kg • hůl: levá

Výběr č. 19: NEW YORK RANGERS

BRADEN SCHNEIDER – (Brandon Wheat Kings, WHL) – obránce, CAN

→ narozen: 20. září 2001 • výška: 187 cm • váha: 95 kg • hůl: pravá

VÝMĚNA: NEW YORK RANGERS – CALGARY FLAMES!

New York Rangers získali výběr číslo 19 na Vstupním draftu NHL 2020 od Calgary Flames, výměnou za výběr číslo 22 a výběr číslo 72 na Vstupním draftu NHL 2020.

Výběr č. 18: NEW JERSEY DEVILS

DAWSON MERCER – (Chicoutimi Saguenéens, QMJHL) – centr, CAN

→ narozen: 27. říjen 2001 • výška: 183 cm • váha: 81 kg • hůl: pravá

Výběr č. 17: CHICAGO BLACKHAWKS

LUKAS REICHEL – (Eisbären Berlin, DEL) – levé křídlo, GER

→ narozen: 17. květen 2002 • výška: 183 cm • váha: 78 kg • hůl: levá

Výběr č. 16: MONTREAL CANADIENS

KAIDEN GUHLE – (Prince Albert Raiders, WHL) – obránce, CAN

→ narozen: 18. leden 2002 • výška: 191 cm • váha: 85 kg • hůl: levá

Výběr č. 15: TORONTO MAPLE LEAFS

RODION AMIROV – (Salavat Julajev Ufa, KHL) – levé křídlo, RUS

→ narozen: 2. říjen 2001 • výška: 183 cm • váha: 76 kg • hůl: levá

Výběr č. 14: EDMONTON OILERS

DYLAN HOLLOWAY – (University of Wisconsin, BIG10) – centr, CAN

→ narozen: 23. září 2001 • výška: 183 cm • váha: 87 kg • hůl: levá

Výběr č. 13: CAROLINA HURRICANES

SETH JARVIS – (Portland Winterhawks, WHL) – centr, CAN

→ narozen: 1. únor 2002 • výška: 178 cm • váha: 78 kg • hůl: pravá

Výběr č. 12: FLORIDA PANTHERS

ANTON LUNDELL – (IFK Helsinky, Liiga) – centr, FIN

→ narozen: 3. říjen 2001 • výška: 185 cm • váha: 85 kg • hůl: levá

Zámořskými experty možná trochu podceňovaný, avšak již loni získal zlato na juniorském šampionátu. Má za sebou další perfektní sezonu ve finské elitní hokejové lize. Nesmírně zodpovědný na vlastní polovině ledu.

Výběr č. 11: NASHVILLE PREDATORS

JAROSLAV ASKAROV – (SKA-Něva Petrohrad, VHL) – gólman, RUS

→ narozen: 16. červen 2002 • výška: 190 cm • váha: 80 kg • lapačka: pravá

Vysoká postava, atletický typ muže v masce. Lapačku drží v pravé ruce. Juniorský šampionát mu zrovna moc nevyšel, ale v ostatních případech zářil. Někteří jej označují za nejlepšího gólmana od draftu Careyho Price.

Výběr č. 10: WINNIPEG JETS

COLE PERFETTI – (Saginaw Spirit, OHL) – centr, CAN

→ narozen: 1. leden 2002 • výška: 177 cm • váha: 84 kg • hůl: levá

Má perfektně vyvinuté hokejové myšlení. Spoluhráče zásobuje fantastickými přihrávkami, opomenout nesmíme ani střelbu. Bruslení možná není jeho silnou stránkou, ovšem vždy je na správném místě.

Výběr č. 9: MINNESOTA WILD

MARCO ROSSI – (Ottawa 67's, OHL) – centr, AUT

→ narozen: 23. září 2001 • výška: 176 cm • váha: 81 kg • hůl: levá

První Evropan, jenž vyhrál produktivitu OHL. Hráč malého vzrůstu, ale má dobrou sílu. O ofenzivě už padla zmínka – umí skvělým způsobem tvořit hru, stejně tak vystřelit. Dozadu rovněž nezklame.

Výběr č. 8: BUFFALO SABRES

JACK QUINN – (Ottawa 67's, OHL) – pravé křídlo, CAN

→ narozen: 19. září 2001 • výška: 180 cm • váha: 80 kg • hůl: pravá

Možná smůla, že s ním v týmu působil Rossi, byl kvůli němu tak trochu ve stínu. Jinak výtečná střela – srovnatelná s Holtzem. Velmi dobrý na obou stranách hřiště, zvládne každou herní situaci.

Výběr č. 7: NEW JERSEY DEVILS

ALEXANDER HOLTZ – (Djurgårdens IF, SHL) – pravé křídlo, SWE

→ narozen: 23. leden 2002 • výška: 182 cm • váha: 83 kg • hůl: pravá

Pokud jde o střelu, tenhle hráč patří mezi nejužší špičku draftu; opravdu vynikající střelec. Umí rovněž dobře nahrát a pochvalu zaslouží ještě za důraz. Na MS juniorů si parádně rozuměl s Raymondem.

Výběr č. 6: ANAHEIM DUCKS

JAMIE DRYSDALE – (Erie Otters, OHL) – obránce, CAN

→ narozen: 8. duben 2002 • výška: 180 cm • váha: 77 kg • hůl: pravá

Excelentní bruslař, kterého zdobí úžasné hokejové myšlení a ofenzivní instinkty. Není velký, ovšem jen tak si na něj nepřijdete – skvěle používá svou hokejku a vždy je na správném místě.

Výběr č. 5: OTTAWA SENATORS

JAKE SANDERSON – (USA U-18, NTDP) – obránce, USA

→ narozen: 8. červenec 2002 • výška: 186 cm • váha: 84 kg • hůl: levá

Fyzicky dobře vybavený zadák, excelentní bruslař. Soustředí se na defenzivní povinnosti a počíná si zde výborně. Ve druhé polovině sezony navíc hodně zlepšil ofenzivu.

Výběr č. 4: DETROIT RED WINGS

LUCAS RAYMOND – (Frölunda HC, SHL) – levé křídlo, SWE

→ narozen: 28. březen 2002 • výška: 179 cm • váha: 75 kg • hůl: pravá

Sezonu strávil (podobně jako Holtz) mezi dospělými a zvládl to na jedničku. Vyšlo mu také MS juniorů. Vyzdvihnout musíme hlavně jedinečnou schopnost tvořit hru, rychlost a skvělé hokejové myšlení.

Výběr č. 3: OTTAWA SENATORS

TIM STÜTZLE – (Adler Mannheim, DEL) – levé křídlo, GER

→ narozen: 15. leden 2002 • výška: 184 cm • váha: 85 kg • hůl: levá

Předváděl fantastické výkony v německé nejvyšší hokejové soutěži, stejně tak na juniorském šampionátu. Neskutečně šikovné ruce, dobrá střela, rychlost a perfektně vyvinuté hokejové myšlení.

Výběr č. 2: LOS ANGELES KINGS

QUINTON BYFIELD – (Sudbury Wolves, OHL) – centr, CAN

→ narozen: 19. srpen 2002 • výška: 194 cm • váha: 97 kg • hůl: levá

Je statné postavy, i přesto se na ledě velmi dobře pohybuje. Přímo znamenitě si počíná při hře s pukem. Velký pracant, který má tvrdou a přesnou střelu. Nechybí mu ani kreativita, ale v tomto ohledu jsou lepší hokejisté.

Výběr č. 1: NEW YORK RANGERS

ALEXIS LAFRENIÈRE – (Rimouski Océanic, QMJHL) – levé křídlo, CAN

→ narozen: 11. říjen 2001 • výška: 186 cm • váha: 87 kg • hůl: levá

Dvakrát byl jmenován nejlepším hráčem CHL, opanoval také letošní MS juniorů. Má všechny předpoklady k tomu, aby z něj vyrostla superhvězda typu Sidney Crosby, Connor McDavid.

01:10 – GARY BETTMAN

Slovo si vzal na úvod komisionář soutěže Gary Bettman, který poděkoval zástupcům týmu Montreal Canadiens a zároveň uvedl letošní vstupní draft NHL. Pojďme na to!

01:00 – Vážení čtenáři, vítejte ještě jednou při sledování našeho online přenosu! První kolo Vstupního draftu NHL 2020 začne co nevidět.





00:30 – KOMPLETNÍ POŘADÍ PRVNÍHO KOLA DRAFTU 2020

1. New York Rangers, 2. Los Angeles Kings, 3. Ottawa Senators (od SJS), 4. Detroit Red Wings, 5. Ottawa Senators, 6. Anaheim Ducks, 7. New Jersey Devils, 8. Buffalo Sabres, 9. Minnesota Wild, 10. Winnipeg Jets, 11. Nashville Predators, 12. Florida Panthers, 13. Carolina Hurricanes (od TOR), 14. Edmonton Oilers, 15. Toronto Maple Leafs (od PIT), 16. Montreal Canadiens, 17. Chicago Blackhawks, 18. New Jersey Devils (od ARI), 19. Calgary Flames, 20. New Jersey Devils (od VAN přes TBL), 21. Columbus Blue Jackets, 22. New York Rangers (od CAR), 23. Philadelphia Flyers, 24. Washington Capitals, 25. Colorado Avalanche, 26. St. Louis Blues, 27. Anaheim Ducks (od BOS), 28. Ottawa Senators (od NYI), 29. Vegas Golden Knights, 30. Dallas Stars, 31. San Jose Sharks (od TBL)

00:25 – TOP 31 HOKEJISTŮ PODLE WEBU NHL.cz

Snad na každém zámořském webu naleznete jednotlivé žebříčky pro Vstupní draft NHL 2020. Nezaháleli jsme a také na našem webu se můžete podívat na nejlepší hokejisty letošního výběru mladíků.

00:20 – DRAFT NHL 2020 & ZÁPADNÍ KONFERENCE

Nyní se rychle podívejme také do Západní konference. A zároveň doplňme, že se vstupní draft NHL uskuteční poprvé od roku 1994 (Hartford Civic Center) v polovině týdne; zvykem jinak bývá pátek a sobota.

00:15 – DRAFT NHL 2020 & VÝCHODNÍ KONFERENCE

Redaktor Jakub Hromada se zaměřil na všech 31 mužstev a krátce představil jejich priority ohledně letošního vstupního draftu NHL. Které hokejisty mají v hledáčku týmy z Východní konference?

00:10 – NETRADIČNÍ DRAFTOVÁ LOTERIE

Letošní draftová loterie vzbudila (nejen v zámoří) velké pozdvižení, když proběhla hned ve dvou kolech. Nejlepší procentuální šance měli Detroit Red Wings a Ottawa Senators, ovšem konečného vítěze určila až Druhá Fáze.

Druhého kola loterie se zúčastnily poražené týmy z kvalifikačního kola minulé sezony, přičemž všechna taková mužstva disponovala identickou šancí na úspěch (12.5%). Štěstí se nakonec usmálo na New York Rangers.

00:05 – PŘEDSTAVENÍ DRAFTU NHL 2020

Vstupní draft NHL 2020 bude celkově 58. vstupním draftem v historii soutěže. Uskuteční se virtuálně ve dvou dnech prostřednictvím videokonference. První kolo ostře sledované akce proběhne už v noci na středu od 01:00 SEČ.

K mání zde klubům NHL budou hokejisté narození v období od 1. ledna 2000 do 15. září 2002. Za největšího favorita letošního vstupního draftu NHL, který se měl původně odehrát 26. a 27. června 2020 v montrealském Bell Centre, považujeme útočníka Alexise Lafrenièrea.

00:00 – ÚVODNÍ SLOVO

Zdravíme všechny fanoušky ledního hokeje! Vítejte při sledování našeho online přenosu, který se bude zabývat průběhem prvního kola Vstupního draftu NHL 2020.

