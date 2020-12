OHLÉDNUTÍ: Za Roye Montreal málem přivedl Nolana. Pak na své superstar prodělal kalhoty

Měl pocit, že Patricka Roye už zkrátka a jednoduše bylo dost. Vadilo mu, že se fenomenální gólman montuje do práce trenérům i jeho nadřazenost. "Jeho výměna se stala nevyhnutelnou záležitostí. Patrick potřeboval přestup, nový začátek někde jinde. Pro dobro všech," napsal Serge Savard ve své knižní biografii. V roce 1995 byl generálním manažerem Montreal Canadiens a na odchodu Roye pracoval. Měl blizoučko k tomu, aby se dohodl s Coloradem a získal od Avalanche za svéráznou hvězdu Owena Nolana a Stéphana Fiseta. Jenže pak byl kvůli špatným výsledkům a nespokojeným fanouškům náhle vyhozen.

Dnes je to přesně 25 let od chvíle, kdy se Roy stěhoval k Lavinám.

Výměnu uzavřel Savardův nástupce, nezkušený a nekompetentní Réjean Houle. Do Colorada poslal nejen trojnásobného vítěze Vezinovy trofeje, ale také kapitána Mikea Keanea. Proč srdce a duši celého mančaftu k Royovi přibalil, se dodnes neví.

Sám Houle o tom mluvit nechce. Rozhovory odmítá zámořským novinářům s tím, že se nerad pitvá ve své tehdejší chybě.

Za obě klíčové persony Habs získal 6. prosince 1995 Andreje Kovalenka, Jocelyna Thibaulta a Martina Ručinského. Nechal se zatlačit do kouta a kývl na podstatně slabší protihodnotu, než o jaké jednal Savard.

Dodnes je tento trejd pro montrealské fanoušky přinejmenším hořkou vzpomínkou, spíš ho vnímají jako opravdovou sportovní tragédií. Obzvlášť když si vzpomenou, jak St. Patrick hned s novými spoluhráči vyhrál Stanley Cup.

A že o pár let později pomohl k dalšímu, zatímco tradiční klub z frankofonního Québeku herně strádal. I kvůli Royově výměně a také dalšímu provaru, čímž byl transfer výtečného tvůrce hry a Keaneho nástupce v roli kapitána Pierra Turgeona.

Kdo ví, jak by to s Canadiens vypadalo, kdyby nedostal Savard vyhazov a Roye poslal o dům dál on. Fiset i Nolan by pro Montreal nepochybně byli platnější než trio Kovalenko, Ručinský a Thibault.

Proč? Nolan by byl dokonalou náhradou za Johna LeClaira, o něhož Habs přišli o rok dříve. Produktivní a tvrdý útočník, s výtečnou a v té době velmi vyhledávanou kombinací síly a šikovnosti. Ručinský sice sbíral podobné proce bodů, ale důraz nabídnout nemohl.

Čtěte také:Tohle byl můj poslední zápas! Jak Roye dopálil debakl a vydupal si výměnu

Přesto je to samozřejmě litvínovský odchovanec, kdo se z mužů, co získal Houle, Montrealu nejvíce vyplatil. Léta odváděl pro slavnou organizaci výborné výkony a zařadil se mezi oblíbence náročného publika.

Fiset by byl lepší gólmanskou náhradou, než jakou se ukázal Thibault. Byl starší, zkušenější a tím pádem lépe připravený na největší výzvu, jaká v té době mohla před brankářem v NHL stát. Nahradit Roye, opěvovaného mistra s vítěznou aurou, v drsném montrealském prostředí.

Thibaulta navíc Canadiens vůbec nepotřebovali, vždyť měli draftovaného Josého Theodora. Hodil se jim někdo, kdo na pár let překlene mezeru mezi Royem a právě levorukým talentem Theodorem. Dvacetiletý zelenáč Thibault nebyl na takový job ideálním kandidátem.

O tři roky později se stěhoval do Chicaga a Montreal konečně přivedl vhodného parťáka pro vyrůstající hvězdu. Jeffa Hacketta.

Ještě kratší dobu vydržel v hokejové Mecce Kovalenko. Za Habs stihl odehrát jen 51 utkání, načež zamířil do Edmontonu. Za průměrného bijce Scotta Thorntona. Nic, čím byste se jako generální manažer chtěl chlubit.

Je logické, že Houle se ke svým manažerským rozhodnutím nerad vrací. Ze tří posil, které v prosinci 1995 vyhandloval, snese přísné měřítko jen Ručinský. A to je v situaci, kdy se vzdáváte jednoho z nejlepších gólmanů v NHL i kapitána, tuze málo.

Na druhou stranu, bylo by nefér z Houlea dělat úplného břídila. Ocitl se v nelehké situaci. Roy byl po svém výstupu s rtuťovitým koučem Mariem Tremblayem suspendován, výměna se v tu chvíli stala neodkladnou, akutní záležitostí. V takový moment ztrácíte páky pro vyjednávání.

Hladce vás obchodní partner dotlačí k nevýhodné transakci. Navíc si Houle už nemohl myslet na Nolana, ten už byl fuč. Colorado ho poslalo do San Jose pár dní po Savardově vyhazovu. Houle je tak smutným hrdinou celého příběhu. Čtvrtstoletí starého, ale stále živého.

Dodnes budí emoce. A probouzí úvahy, co by se bývalo stalo, kdyby Savard slabý úvod sezony 1995/1996 ustál a Roye vytrejdoval on. "Patrick by odešel z klubu poklidně, bez humbuku. A Fiset s Nolanem by skvěle zapadli do kádru Habs," myslí si sám Savard.

