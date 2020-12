OHLÉDNUTÍ: Rozšiřovací draft 1999. Atlanta dostává druhou šanci

V roce 1972 podnikla NHL expanzi na jihovýchod USA a k lize se připojil tým Atlanta Flames. Spojení vydrželo pouhých osm let. Pak se tým přestěhoval do Calgary a trvalo skoro dvě desetiletí, než našla liga znovu odvahu pokusit se proniknout do tohoto regionu.

Udělení franšízy proběhlo 25. června 1997 a Atlanta se tak stala 28. týmem slavné Národní hokejové ligy. Vstup do ligy byl naplánován od sezony 1999/2000, tedy rok po nashvillských Predátorech.

Tým byl zařazen do Jihovýchodní divize, která byla součástí Východní konference. Divizními soupeři se staly týmy Washingtonu, Tampy, Caroliny a Floridy. Domácí zápasy hrávala Atlanta ve Philips Areně v centru města.

Název týmu “Thrashers” vzešel z hlasování fanoušků a je odkazem na ptáka “Brown Thrasher”, který je oficiálním ptákem státu Georgia, jehož je Atlanta hlavním městem. Do funkce generálního manažera byl najat Don Waddell, dosavadní asistent Kena Hollanda v Detroitu.

Podmínky rozšiřovacího draftu byly nastaveny obdobně jako o rok dříve pro Nashville. Při ochraně svých hráčů měly stávající týmy na výběr ze dvou variant. Buď jeden gólman, pět obránců a devět útočníků nebo dva brankáři, tři obránci a sedm útočníků. Tým Nashvillu byl z draftu vyjmut.

Thrashers si z každého týmu mohli vybrat po jednom hráči. Posty byly rozděleny následovně: tři brankáři, osm obránců a třináct útočníků. Zbylé dva výběry byly volné.

Draft se odehrál 25, června 1999 v Bostonu a všechny týmy zvolily k ochraně svých hráčů variantu s jedním gólmanem, pěti obránci a devíti útočníky. Týmy, které v předchozím rozšiřovacím draftu ztratily brankáře, nemusely nyní žádného brankáře chránit ani nabízet.

Situace českých hokejistů byla obdobná jako v minulém draftu. V sezoně 1998/99 zasáhlo do základní části celkem 49 Čechů. Na seznamech chráněných hráčů se jich objevila více než polovina, přesně 29.

Anaheim: Pavel Trnka

Buffalo: Dominik Hašek, Richard Šmehlík, Michal Grošek, Václav Varaďa

Carolina: Marek Malík

Chicago: Josef Marha

Edmonton: Roman Hamrlík, Josef Beránek

Florida: Filip Kuba, Radek Dvořák

Los Angeles: Jaroslav Modrý

Montreal: Martin Ručínský

New Jersey: Patrik Eliáš, Bobby Holík, Petr Sýkora

NY Rangers: Petr Nedvěd

Ottawa: Radek Bonk, Václav Prospal

Phoenix: Robert Reichel

Pittsburgh: Jiří Šlégr, Jaromír Jágr, Jan Hrdina, Robert Lang, Martin Straka

St.Louis: Roman Turek, Libor Procházka

Tampa: Petr Svoboda

Washington: Jaroslav Svejkovský

Co se týče našich východních sousedů, tak tam byla situace o dost zajímavější. Do základní části naskočilo sice jen třináct Slováků, ale hned devět z nich se ocitlo na seznamech “nedotknutelných” hráčů a zbylí čtyři (Chára, Hossa, Bartečko a Handzuš) byli z rozšiřovacího draftu vyjmuti automaticky, neboť odehráli pouze jednu či dvě sezony.

Koho si tedy nakonec Don Waddell do nového týmu vybral?

Brankáři: Trevor Kidd, Norm Maracle, Corey Schwab

Obránci: Jamie Pushor, Darryl Shannon, Petr Buzek, Brett Clark, Kevin Dean, David Harlock, Chris Tamer, Maxim Galanov, Yannick Tremblay, Mark Tinordi

Útočníci: Peter Ferraro, Ed Ward, Sylvain Cloutier, Tomi Kallio, Kelly Buchberger, Johan Garpenlöv, Matt Johnson, Phil Crowe, Jody Hull, Mike Stapleton, Terry Yake, Alexej Jegorov, Steve Staios

V posledním rozšiřovacím draftu využil Nashville obě “volné” volby na brankáře, zatímco Waddell draftoval pouze povinné tři brankáře a tyto volby využil na obránce. Uvažovanou brankářskou jedničku Damiana Rhodese totiž přivedl ještě před draftem z Ottawy. Další posily získali Thrashers od některých mužstev výměnou za “ignorování” určitých hráčů.

Atlanta se zúčastnila také klasického vstupního draftu, kde si z první pozice vybrala českého útočníka Patrika Štefana. Pozice jedničky draftu připadla Štefanovi po složitých manévrech, které organizoval šéf Canucks Brian Burke. Ten kvůli touze po švédských dvojčatech Henriku a Danielovi Sedinových zosnoval celou řadu výměn připomínající český kultovní film Kulový blesk. Na konci celého propletence byla skutečnost, že jako první zaznělo jméno českého hokejisty. Sedinovi přišli na řadu jako dvojka a trojka.

I vinou častých zranění nenaplnil Štefan očekávání a jeho jméno se pravidelně objevuje v různých anketách o nejhorší jedničku historie vstupních draftů.

A jak si Thrashers vedli ve své úvodní sezoně? No, žádný zázrak to nebyl. Získaných 39 bodů je bezpečně usadilo na poslední příčku v rámci celé NHL. Za dobu co tým sídlil v Atlantě, se do playoff podíval pouze jednou v sezoně 2006/07. Nakouknutí to bylo opravdu krátké. Hned v prvním kole je ve čtyřech zápasech vypráskali Jezdci z New Yorku.

V roce 2011 se tým přestěhoval do Winnipegu. Vzal si jméno od původních Jets, kteří zde sídlili mezi lety 1971 až 1996, než se přestěhovali do Phoenixu.

Atlanta se tak stala prvním městem v moderní historii NHL, odkud odešly dva týmy. Shodou okolností oba do Kanady.

Share on Google+