Ohlédnutí: Rozšiřovací draft 1991. Nejbizarnější expanze v historii?

Od sezóny 2021/22 se kanadsko-americká NHL rozšíří o další tým. Seattle Kraken budou mít při výběru hráčů v rámci rozšiřovacího draftu podobně příznivé podmínky jako naposledy tým Vegas Golden Knights. Ne vždy tomu tak ale bylo. Připomeňme si, za jakých okolností se liga rozšiřovala na začátku devadesátých let.

Před sezónou 1979/80 se k NHL připojily čtyři týmy ze zanikající konkurenční WHA a následné dvanáctileté období (1979-1991) bylo po éře “Original Six”, která trvala 25 let, dalším stabilním obdobím v historii ligy. NHL ho odehrála v ustáleném počtu 21 týmů, rozdělených do čtyř divizí ve dvou konferencích.

V roce 1989 se to vedení ligy rozhodlo změnit. Dle vzniklého plánu se měla liga do roku 2000 rozšířit o sedm týmů. Motivací byly jak jinak finanční prostředky. NHL se chystala podepsat novou smlouvu o televizních právech a více týmů, především ve Spojených státech, by znamenalo větší reklamní trh a možnost zvýšit poplatky za vysílací práva.

Nejslibněji se jevila možnost rozšíření do oblasti San Francisco Bay Area v Kalifornii. Prudce se rozvíjející Silicon Valley a nedávný příchod Wayna Gretzkyho do Los Angeles dával NHL naději na ekonomický přínos. Předběžný zájem o umístění nového týmu projevovala především obchodní skupina kolem Howarda Baldwina (bývalý majitel Hartford Whalers).

Celý proces urychlili bratři Gundové, majitelé týmu Minnesota North Stars. Ti v týmu z Twin cities, především díky mizerné návštěvnosti, každoročně utápěli spousty peněz, a v tomto trendu nehodlali pokračovat. Předložili vedení ligy požadavek na přestěhování týmu do slunné Kalifornie, konkrétně do San José.

Pro ligu však bylo výhodnější umístit sem nový tým, který by zaplatil tučný vstupní poplatek (vstupní poplatek San José Sharks činil 50 miliónů dolarů). Na druhou stranu liga nechtěla riskovat soudní spor, proto navrhla kompromisní řešení. Bratři Gundové budou moci založit nový tým v San José (tým byl pojmenován San José Sharks) a na oplátku prodají Severní hvězdy skupině kolem Harolda Baldwina.

Podmínky, za kterých se celá transakce uskuteční, byly následující.

Nejprve proběhne rozptylovací draft, ve kterém si nový tým Sharks vybere ze soupisky North Stars nechráněné hráče, a poté teprve proběhne rozšiřovací draft, kde si oba týmy doplní soupisky.

Poprvé v historii se tak rozšiřovacího draftu zúčastnil i klub, který již v lize působil.

Rozptylovací draft

Minnesota si v rozptylovacím draftu mohla chránit 14 hráčů a dva brankáře, kteří odehráli alespoň 50 zápasů v sezoně 1989/90. Ze zbylých si Sharks vybrali v první fázi 14 hráčů a dva brankáře. Poté si oba týmy střídavě vybíraly z rezervního seznamu North Stars po jednom hráči, do maximálního počtu 30 hokejistů na soupisce Sharks.

Vznikla tak zajímavá a paradoxní situace, když si Severní hvězdy vybíraly v rámci rozptylovacího draftu vlastní hráče.

Soupiska San Jose Sharks po rozptylovacím draftu:

Brankáři: Brian Hayward, Jarmo Myllys, Scott Cashman, Arturs Irbe, Bryan Schoen

Obránci: Neil Wilkinson, Rob Zettler, Link Gaetz, Dan Keczmer, Dean Kolstad, Pat MacLeod, Shaun Kane, Larry Olimb, Tom Pederson, Doug Zmolek

Útočníci: Shane Churla, Ed Courtenay, Kevin Evans, Peter Lappin, Mike McHugh, J.F. Quentin, Murray Garbutt, Rob Gaudreau, John Weisbrod

Rozšiřovací draft

Na rozptylovací draft navazoval rozšiřovací draft, kterého se na základě dohody s vedením soutěže zúčastnili nejenom Žraloci ze San José jako nový tým, ale také stávající tým z Minnesoty. Každý z těchto týmů si mohl ze zbylých dvaceti mužstev vybrat po jednom hráči. Zbývající týmy si mohly chránit 16 hráčů a dva brankáře. Z výběru byli automaticky vyjmuti hráči, kteří měli za sebou jen jednu či dvě profesionální sezóny. Naopak každý tým musel nabídnout alespoň jednoho brankáře, obránce a útočníka s určitým počtem odchytaných minut či odehraných zápasů.

V porovnání s posledním rozšiřovacím draftem, kdy do soutěže vstupovali Vegas Golden Knights, to byly hodně skromné podmínky.

Sharks i North Stars se ve výběru střídali, tzn., že si každý vybral 10 hráčů. Když se podíváme na podmínky, za kterých výběr probíhal, a promítneme si tehdejší situaci na hráčském trhu, musí být každému jasné, že ani jeden tým nemohl ulovit žádnou skutečně velkou rybu.

V osmdesátých letech se mužstva stavěla podle osvědčeného schématu, ve kterém první dvě lajny obstarávaly gólovou produkci, třetí formace měla na starosti bránění nejlepších hráčů soupeře a ve čtvrté byli povětšinou bitkaři. Pokud si tedy stávající týmy mohly v rozšiřovacím draftu chránit 16 hráčů a k tomu ještě nováčky, je jasné jaká “kvalita” na Sharks a potažmo i North Stars ve výsledku zbyla.

Hráči draftovaní týmem San José Sharks:

Brankář: Jeff Hackett

Obránci: Jayson More, Rick Lessard, Bob McGill

Útočníci: Tim Kerr, Jeff Madill, David Bruce, Greg Paslawski, Bengt-Ake Gustafsson, Craig Coxe

Tým Minnesota North Stars si doplnil soupisku o tyto hráče:

Obránci: Rob Ramage, Dave Babych, Allen Pedersen, Charlie Huddy

Útočníci: Kelly Kisio, Randy Gilhen, Rob Murray, Tyler Larter, Jim Thomson, Guy Lafleur

Asi největší rybou byl Tim Kerr, kterého si Žraloci vybrali z Philadelphie. Excelentní kanonýr, který v osmdesátých letech čtyřikrát po sobě překonal padesátigólovou hranici, se ovšem potýkal s dlouhodobými zdravotními problémy. Prakticky obratem byl vyměněn do Rangers a do dvou let jeho kariéra v NHL skončila.

Na druhou stranu nejzajímavějším výběrem byla závěrečná volba Severních hvězd. Jako poslední tým, ze kterého si dosud nikdo nevybíral, zůstali Quebec Nordiques. Bobby Clarke, tehdejší generální manažer North Stars, si musel, dle pravidel draftu, vybrat z týmu Nordiques jednoho útočníka.

Co se může zdát jako jednoduchý úkol, ve skutečnosti vůbec lehké být nemusí. Clarke neměl zájem o nikoho z útočníků, které nabízel quebecký seznam. Nakonec ukázal na Alana Hawortha, který byl sice na rezervním seznamu Nordiques, ale už pár let hrál v Evropě. Měl tedy status volného agenta a Clarke počítal s tím, že by nadále působil v Evropě a tudíž by ho nemusel platit. Jenže mezi podmínkami, za kterých se tehdejší rozšiřovací draft uskutečnil, bylo i to, že v rámci draftu může být vybrán pouze jeden volný agent. Tuto možnost využili Sharks při výběru Bengt Gustafssona, který byl podobný případ jako Haworth. Byl sice na soupisce Capitals, ale hrál ve Švédsku.

NHL tedy Clarkovi zamítla volbu Hawortha a ten v nouzi ukázal na Guye Lafleura. Blonďatý démon, jak se Lafleurovi přezdívalo, byl jednou z největších hvězd sedmdesátých let a dlouholetá opora slavných Les Canadiens. U Nordiques končil svou bohatou kariéru a určitě si představoval důstojnější loučení. To chápal i Clarke, který se ihned telefonicky omluvil generálnímu manažerovi Nordiques a následující den byl Lafleur vyměněn zpět do Quebecu právě za Alana Hawortha.

Další podmínkou, které tehdy bratrům Gundům vedení ligy dalo, bylo to, že Sharks nedostanou první volbu v draftu roku 1991. NHL se totiž připravovala na příchod Erica Lindrose, nejnadanějšího juniora od dob Maria Lemieuxe, a bylo jasné, že týmy svedou boj o poslední místo. Liga chtěla držet nový tým mimo tento závod.

San José bylo minimálně v prvních dvou sezónách ligovým otloukánkem. Za toto období vyhrálo pouhých 28 zápasů. Ve třetí se dostalo překvapivě do play off, aby tam v prvním kole senzačně vyřadilo favorizovaný Detroit.

Severní hvězdy z Minnesoty nakonec vyvázly z této podivuhodné taškařice takřka nezraněné. Původní černé scénáře, které předpovídaly, jak jim rozptylovací draft zdecimuje kádr, se ukázaly jako liché. Kádr se sice moc nezměnil, ale finanční situace se nezlepšila. Noví vlastníci klub v Minnesotě udrželi ještě dvě sezóny a pak ho přesunuli do Dallasu. Nový tým si ponechal v názvu “Stars”, související s přezdívkou Texasu jako The Lone Star State neboli “Státu jedné hvězdy”.

Twin cities, jak se oblasti v Minneapolisu říká, si na další tým nejslavnější hokejové ligy světa musela počkat až do roku 2000, kdy se zrodila Minnesota Wild.

Share on Google+