Odchod Barzala? Lamoriello to nechce dopustit

V posledních letech můžeme vidět nový trend. Mladíci, kterým vyšlo pár sezon, najednou začnou trucovat a žádná smlouva jim není dost dobrá. Nejdál zašel asi William Nylander, jenž vydržel stávkovat až do prosince. Mitch Marner zase loni podepsal až těsně před sezonou, stejně jako Laine či Rantanen. Stejné starosti letos v létě čekají funkcionáře Islanders. Smlouva totiž končí Matthewovi Barzalovi.

Je tak přirozené, že se v průběhu sezony začaly objevovat spekulace, jaký průběh asi budou mít jednání mezi zástupci Islanders a zástupci Barzala.

Jedna z těch nejpopulárnějších hovořila o tom, že Barzal ze svých peněz neodstoupí a jednoduše Ostrovany vyluxuje. Na stole jednoduše nenechá jediný cent. Velice respektovaný novinář Elliotte Friedman k tomu dodal, že tzv. nabídkové listiny určitě přijdou.

Tohle rozhodně není dobrá zpráva pro fanoušky Islanders. Nicméně na řadu přichází ještě jedna. A horší. Podle Friedmana by onu listinu byl Barzal ochotný podepsat. A musíme dodat, že Friedman nespekuluje, ale říká věci, které se k němu dostanou ze všech týmů. Pravda to však být nemusí, klidně se jenom mohl přeslechnout.

Vidět nabídkovou listinu v současných letech je spíše výjimkou. Loni byl jediným pokusem, který však způsobil velký rozruch, kousek Montrealu, jenž bažil po Sebastianu Ahovi. Carolina nabídku dorovnala a Aho zůstal Hurikánem. Celkově jsme od roku 1998 mohli vidět jenom devět takovýchto situací. Svou roli bude hrát také platový strop, respektive na jaké částce bude po současné situaci, která se notně odrazí také v ekonomice, tedy logicky i v hokeji.

To Islanders nestaví do ideální pozice, kromě Barzala totiž končí smlouvy mj. Thomasu Greissovi, jemuž se velmi daří, Ryanu Pulockovi a Devonu Toewsovi. O těchto dvou se již generální manažer Lamoriello vyjádřil, že je chce udržet.

A udržet chce také pochopitelně Barzala. Když byl fanoušky dotázán, zda by dorovnal potencionální nabídku od jiného týmu, uvedl: „Byli bychom nejraději, aby se to nikdy nestalo, ale pokud ano, dorovnali bychom.“

Vlastně tak nějak musí, Islanders už si nemohou dovolit nechat odejít svou největší hvězdu. Už se to stalo s Johnem Tavaresem, tohle by už fanoušci nesnesli.

Samotný Barzal ví, že je to velké téma. A taky se na něj dostalo během rozhovorů při Víkendu hvězd. „Budeme se snažit dostat do play-off a jít co nejdál, smlouva se bude řešit až potom,“ řekl konzervativně.

Dvaadvacetiletý Kanaďan byl letos nejproduktivnějším hráčem Islanders. To ale neznamená, že jsou to nějaká extra čísla. Bilance 19+41 nám nedává ani bod na zápas.

A zde bychom mohli trochu zaspekulovat.

Barzal má obrovský ofenzivní potenciál, který je poněkud brzděn trenérem Trotzem. V této sezoně už mezi těmito dvěma proběhla menší aféra, kdy byl mladý útočník posazen na lavičku za přílišné sólování. Třeba si Barzal v koutku duše říká, že by to rád zkusil jinde. Někde, kde mu dovolí ukázat jeho přednosti a naplno se stane hvězdou.

Do hlavy mu nevidíme, ale jedno je jisté. U jednacího stolu bude pekelně horko.

