Obří skok Martina Pospíšila. Na farmě Calgary dozrál a těší se na další sezónu

Od chvíle, kdy se hokej v zámoří zastavil, šlape do pedálů. Každý volí vlastní cestu, jak se udržet v kondici. Tu svojí si našel i prospekt Calgary Flames. Martin Pospíšil, slovenský juniorský reprezentant s rodinou ve Vídni, šplhá po alpských kopcích.

Dvacetiletý rodák ze Zvolena má za sebou po dvou letech v americké juniorce USHL jednu sezónu na farmě ve Stocktonu v AHL. Od přerušení zámořských soutěží je zpátky u rodiny v Rakousku, kde má ideální prostor sednout na kolo a projet se v krásné přírodě. Zabíjel tím dvě mouchy jednou ranou – vyplnil čas během karantény a současně udělal něco pro fyzickou kondici.

„Je to pro mě trochu novinka,“ přiznává Pospíšil pro calgarský tisk. „Bráchův kamarád to dělá asi pět let. Zeptal se nás, jestli chceme začít s cyklistikou. Nečekal jsem, že to bude snadné. Když mi řekl, že pojedeme tři nebo čtyři hodiny, stovky kilometrů, byl jsem v šoku. Nicméně zvykl jsem si. Udržíte tělo ve formě. Když nemůžete bruslit, protože nikde nebyl led, je to dobrý trénink."

Během dlouhých vyjížděk měl dost času se ohlédnout za dosavadní kariérou. Na draftu 2018 po něm ve čtvrtém kole sáhlo Calgary. V následující sezóně byl u Sioux City Musketeers v USHL s 63 body (16+47) druhým nejproduktivnějším hráčem, osmým v celé soutěži. 47 asistencí z něj udělalo druhého nejlepšího nahrávače ligy.

V lednu 2019 ostře kritizoval po juniorském mistrovství světa trenéry slovenské reprezentace, kteří se podle jeho slov chovali „amatérsky“. Letos už naskočil mezi profesionály, i když jen na farmě. Ve 26 zápasech posbíral 10 bodů (3+7). Významně mu uškodil říjnový otřes mozku, který utrpěl v bitce. Vynechat musel následující tři měsíce.

„Kdybyste mi loni řekli, že budu profesionálem, asi bych odvětil, že nevím, zda jsem na to připravený. Nyní jako součást týmu cítím, že mu můžu pomoci. Hodně jsem se naučil. Ani ty tři měsíce mě nemrzí, taky mi něco daly. Po návratu ze zranění jsem hrál lépe a lépe. Poslední utkání jsem si opravdu užíval a těšil se na play off. Doufám, že příští sezóna bude lepší.“

Přestože mu nikdo nic neslibuje, v Calgary oceňují jeho agresivitu, bojovnost a ochotu obětovat se pro kamarády. Pospíšilovy ofenzivní schopnosti jsou podle novinářů lepší, než vypovídá jeho letošní statistika kanadského bodování. V posledních sedmi odehraných duelech před přerušením nižší soutěže bodoval sedmkrát.

Na farmě Flames panuje shoda, že vyspěl. „Nelze přehlédnout, jak obří skok udělal,“ přikyvuje trenér Stockton Heat Cail MacLean. „Přeci jen přišel z týmu, kde dominoval a spoléhalo se na něj, do úplně jiné konkurence, s podstatně úspornější úlohou. Jeho největším pokrokem je, že je mezi muži. Odvedl obdivuhodnou práci v tom, jak se přizpůsobil, přestože se vážně zranil.“

Ačkoli má už 188 centimetrů a 82 kilo, uvědomuje si, že na hlavní fázi kariéry ještě připravený není. Optimismus se však vyjádřit nebojí. „Chci se dostat víc na přesilovku, chci být větším lídrem. Podle posledních deseti utkání cítím, že můžu být chlapem pro příští sezónu. Nevím, kdy začne, ale moc se na ni těším,“ uzavírá Pospíšil.

