Nugent-Hopkins čeká na smlouvu. Co bude Oilers stát?

Oilers za sebou mají povedené posezonní období. Nepodepsali sice žádnou megahvězdu, ale celkově se dá říct, že posílili. Vedení se tak může soustředit na prodlužování smluv. Největším oříškem bude pro Oilers jednoznačně nový kontrakt pro Ryana Nugenta-Hopkinse.

Pro bývalou jedničku draftu bude následující sezona poslední ze sedmileté smlouvy na šest milionů dolarů ročně, příští léto by tak mohl být nechráněným volným hráčem.

Oilers by neměli zapomenout na to, že nabízí kontrakt za to, co pro klub odvede, ne za to, co odvedl.

A pravdou je, že odvedl kupu dobré práce. Vypadá to, že pozice třetího nejlepšího hráče v týmu mu naprosto vyhovuje. Stal se spolehlivým členem ofenzivy a je nedílnou součástí zabijácké přesilovky. Kromě toho nosí na dresu vyšité áčko pro alternativního kapitána, což svědčí o jeho postavení v kabině.

Když Hopkinsovi začne nová smlouva, bude mu 28. S největší pravděpodobností už se nijak výrazněji zlepšovat nebude. Ke komu by šel přirovnat?

Například k Braydenu Schennovi či Chrisi Kreiderovi. Oba byli ve stejné situaci a oba se domluvili na smlouvě, která se pohybuje kolem šesti milionů dolarů ročně.

To by pro Nugenta-Hopkinse mohlo být trochu málo. Takoví Kevin Hayes s Jamesem van Riemsdykem si vydělají cca sedm milionů ročně, tak proč by Hopkins nemohl?

Velkým otazníkem je samozřejmě to, v jaké finanční situaci budou Oilers, a to kvůli pandemii.

Sedm milionů ročně ale zní férově pro obě strany.

Pro Nugenta-Hopkinse by to znamenalo jistotu na další roky. Kdyby s podpisem otálel a například by chtěl zkusit jít na trh s volnými hráči, riskoval by situaci, ve které by dostal ještě méně, než kdyby podepsal s Oilers. Ekonomické vyhlídky jsou totiž velmi nejisté, a tak je jenom v jeho zájmu, aby si smlouvu vyjednal co nejdříve.

Kromě Nugenta-Hopkinse čekají Oilers jednání také s dalšími hráči, kterým končí smlouva. Namátkou jde o Kailera Yamamota, Adama Larssona, Tysona Barrieho či Dominika Kahuna.

Udržet Nugenta-Hopkinse by však měla být priorita.

Share on Google+