Nový Ďábel Johnsson hlásí: Chci se odrazit zpátky

New Jersey Devils jsou na současném trhu takovým nenápadným týmem. Moc se o nich nemluví, ale tým doplnili o několik zajímavých jmen. Zmínit můžeme například Coreyho Crawforda či Ryana Murrayho. Dalším do party je Andreas Johnsson.

Tento švédský útočník se do New Jersey dostal díky trejdu, který vymysleli Devils spolu s Torontem. Do Kanady na oplátku putoval Joey Anderson.

Johnsson zatím v NHL odehrál 125 utkání, všechny v dresu Maple Leafs. Dohromady v nich vstřelil třicet branek, na dalších sedmatřicet nahrál. Nejsou to žádná velká čísla, nicméně není se čemu divit, když svou kariéru strávil v týmu, ve kterém ofenzivu táhnou hlavně Matthews s Marnerem a dalšími ofenzivními hvězdami.

Generálního manažera Devils Toma Fitzgeralda však upoutala hlavně Johnssonova pracovní morálka. „Andreas je tvrdě pracující útočník, kterého zajímají pouze vítězství a může hrát v podstatě kdekoliv,“ vyjmenovával jeho přednosti Fitzgerald. „Pro naše centry bude radost s ním hrát. Je nesmírně komplexní.“

Johnsson nejvíce zazářil v ročníku 2018/19, kdy dal 20 gólů a třiadvacetkrát asistoval. V uplynulém ročníku už to tak slavné nebylo, a to hlavně vinou dvou zranění a celkového útlumu. Johnsson je však odhodlán začít od znova.

„Neměl jsem radost z toho, jak se minulý ročník vyvíjel,“ přikyvoval Švéd. „Nezačal jsem úplně špatně, ale pak jsem dostával poměrně málo času, bylo to celé divné. Samozřejmě, že ta zranění tomu také nepomohla. Ale aspoň mi toto všechno dává motivaci k tomu, abych se dostal minimálně tam, kde jsem předtím byl.“

„Jednoduše vím, že toho v sobě ještě hodně mám,“ dodal odhodlaně. „Čas ukáže, jestli mám pravdu, ale já osobně si myslím, že dokážu ještě víc, než jsem předvedl v tom ročníku 18/19.“

Jak bylo zmíněno na začátku, Devils budují velice zajímavý tým. Ostatně, začali s tím už loni v létě, kdy patřili mezi nejaktivnější vůbec. Moc jim to ale nevyšlo a minulý ročník byl velkým neúspěchem. Na tady to ale Johnsson vůbec nemyslí.

„Když se řekne New Jersey, vybaví se mi mladý šikovný tým,“ má jasno. „Jsem nadšený, že jsem přišel zrovna sem. Bude to podobné jako v Torontu. Něco se tu buduje a já jsem rád, že jsem u toho.“

