Noční NHL přinese várku sedmi zápasů, tahákem je souboj Rangers s Devils

Kolotoč jménem NHL nezpomaluje, v noci na úterý nás čeká dalších sedm utkání. Od jedné hodiny ranní si to rozdají dva blízcí rivalové New York Rangers a New Jersey Devils, podruhé v krátké době uvidíme souboj Crosbyho s Ovečkinem, o nápravu včerejšího debaklu s Buffalem se bude pokoušet Philadelphia. Zápas Nashville - Carolina byl na poslední chvíli odložen kvůli koronavirové situaci v týmu Caroliny.

1:00 Florida Panthers - Chicago Blackhawks

Florida má za sebou teprve jedno utkání, původně totiž měla odstartovat sezonu zápasy s Dallasem, které však byly kvůli koronaviru v týmu Stars odloženy. První zápas ročníku Florida zvládla, dokázala na domácím ledě porazit 5:2 právě Chicago. Blackhawks se naopak začátek sezony vůbec nepovedl, kromě prohry s Floridou utrpělo Chicago ještě dvě porážky od Tampy. Dnes má šanci na odvetu.

1:00 New York Rangers - New Jersey Devils

Jedním z taháků dnešního programu je bezpochyby střetnutí dvou blízkých rivalů Rangers a Devils. Oba týmy odstartovaly novou sezonu v podobném stylu. Rangers už za sebou mají dvě derby s Islanders s bilancí jedné výhry a jedné porážky. Devils jsou na tom podobně, ze dvojzápasu s Bruins ale získali tři body za prohru na nájezdy a výhru v prodloužení. New Jersey se na Rangers v poslední době dařilo, porazilo je pětkrát z posledních sedmi vzájemných utkání. Tyhle zápasy bývají většinou hodně vypjaté, takže se těšme, jakou bitvu nám tyto dva týmy naservírují tentokrát.

1:00 Ottawa Senators - Winnipeg Jets

Jediným kanadským zápasem dnešního programu je souboj Ottawy a Winnipegu, ještě do minulé sezony týmů z rozdílných divizí. Senators sezonu zahájili dvojzápasem s největším favoritem na opanování Severní divize Torontem, a obstáli dobře, připsali si vítězství 5:3 a poté těsnou porážku 2:3. Winnipeg na úvod vyhrál 4:3 v prodloužení nad Calgary, poté si i on zahrál s Torontem a odjížděl poražen 1:3, obě mužstva tak mají po dvou utkáních totožnou bilanci. V minulé sezoně se ve vzájemných zápasech více dařilo Winnipegu, který obě střetnutí s Ottawou vyhrál.

1:00 Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres

Philadelphia si to podruhé ve dvou dnech rozdá z Buffalem a bude se snažit odčinit svou překvapivou porážku 1:6, kterou včera na domácím ledě utrpěla. Philadelphia byla před včerejším utkáním po dvou vítězstvích nad Pittsburghem stoprocentní, naopak Buffalo mělo za sebou dvě porážky s Washingtonem. O to více pak jeho vítězství překvapilo. Sabres podržela hlavně první formace, která zaznamenala většinu branek. Uvidíme, jak dopadne odveta, Flyers si jakožto jeden z favoritů Východní divize nemůže dovolit znovu neuspět.

1:00 Pittsburgh Penguins - Washington Capitals

Souboj Sidneyho Crosbyho s Alexem Ovečkinem vždy táhne, dnes tu máme jejich souboj podruhé během tří dnů. Poprvé byl úspěšnější Crosby, jehož Penguins vyhráli 4:3 na nájezdy a připsali si tak první výhru v sezoně, jelikož na úvod dvakrát prohráli s Philadelphií. Ovečkin sice na rozdíl od Crosbyho bodoval (1+1), ale jeho týmu to stačilo pouze na bod, v nájezdech už ruský útočník neuspěl. Capitals poprvé v sezoně prohráli, předtím si připsali dvě vítězství nad Buffalem.

1:30 Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets

Detroit má po třech odehraných zápasech dva body. Red Wings nejprve prohráli 0:3 s Carolinou, ale pak se jim povedla odveta a vyhráli 4:2. Podobný scénář by si Detroit přál i napodruhé, v prvním utkání proti Columbusu totiž prohrál 2:3. První souboj Wings s Jackets měl dramatický závěr plný potyček, druhý gól Detritu padl po tlačenici na brankovišti a byl hodně kontroverzní. Odveta by tak mohla být hodně zajímavá. Columbus už výhru potřeboval jako sůl, sezonu totiž odstartoval dvěma prohrami s Nashvillem.

2:00 Nashville Predators - Carolina Hurricanes

Zápas byl z programu vyškrtnut z důvodu zvýšeného výskytu COVID-19 v týmu Caroliny.

4:00 Los Angeles Kings - Colorado Avalanche

Los Angeles odehrálo na úvod nového ročníku dva vyrovnané duely s Minnesotou a z obou nakonec odcházelo nespokojeno a jen s jedním bodem v kapse, Kings totiž v obou případech prohráli v prodloužení. Proti Coloradu bude chtít Los Angeles pokračovat v bodové sérii, ale cílem bude rozhodně vítězství. To ale nebude nic snadného, protože Colorado je velkým favoritem Západní divize. Avalanche sice nejprve prohráli 1:4 se St. Louise, ale pak už naplno ukázali svou sílu, když stejného soupeře na domácím ledě rozmetali 8:0. Dva ze tří posledních vzájemných soubojů nicméně ovládli Kings.

