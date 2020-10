No konečně! Andersson se dočkal a míří do Los Angeles

Na tohohle kluka nebudou fanoušci s Rangers vzpomínat s láskou. Do Liase Anderssona byly vkládány velké naděje. Jak by také ne, byl celkovou sedmičkou draftu v roce 2017. Spojení švédského útočníka a newyorské organizace však nezafungovalo. Situace došla tak daleko, že v prosinci minulého roku byli Rangers dokonce nuceni mladíka suspendovat. Andersson se tak vytouženého odchodu dočkal až nyní, patří totiž LA Kings.

New York Rangers a drafty, to byla pro fanoušky Blueshirts ještě donedávna noční můra. Chabý skauting, opravdu málo dobře vybraných hráčů. Ba co víc, velká smůla při loterii.

V roce 2004 brali Rangers z šestého místa brankáře Ala Montoyu. Od té doby dlouho nic. Až rok 2017 přinesl po letech bídy na draftu zlepšení, a to v podobě sedmého výběru. Jezdci si vybrali švédského centra Liase Anderssona, jenže tato spolupráce se jednoduše nepovedla.

„To, co se stalo v New Yorku, pro mě nebylo vůbec dobré,“ uvědomuje si Andersson. „Jsem si ale jistý, že teď dokážu věci dělat jinak a líp. V hlavě se cítím mnohem silnější a jsem připravený na další kapitolu.“

Ona další kapitola se začne psát na druhé straně Spojených států. Rangers se totiž domluvili na výměně s Los Angeles. Kings poslali na oplátku letošní šedesátý výběr, který Rangers proměnili v útočníka Williama Cuylleho.

Mimochodem, i tento trejd ukázal, jak je svět vlastně malý. Jedním z evropských skautů Los Angeles je totiž i táta Liase, Niklas. „Taťka mi jenom v rychlosti zavolal, že z toho má radost,“ dodal Lias. „Šokovalo ho to stejně jako mě.“

„Upřímně, na Liase jsme se tehdy na draftu dívali a hodně jsme ho chtěli,“ okomentoval výměnu i generální manažer Kings Rob Blake. „Věděli jsme, jaký je to hráč, ale i jaký je to člověk, hlavně díky otci, se kterým několik let pracujeme. V minulém působišti to prostě nefungovalo.“

Důvod, proč to nefungovalo, ví snad jenom sami zainteresovaní. Hlavní výbuch přišel loni. Po několika zápasech za první tým se trenérský štáb rozhodl, že než aby se Andersson trápil ve čtvrtém útoku, tak by se měl raději přemístit na farmu, kde by dostal větší herní vytížení.

Mladý Švéd však po pár zápasech v AHL požádal o výměnu. Byl to šok pro všechny a Rangers vlastně nevěděli, co dělat. A tak to Andersson vyřešil po svém. Sbalil si kufry a v prosinci odletěl do Švédska. Rangers ustoupili a povolili mu hrát v tamní lize, nicméně všem bylo jasné, že dres organizace z Manhattanu už nikdy neoblékne.

Téměř po roce se tak dočkal vytouženého přestupu a nyní je hráčem Los Angeles Kings. Nyní je jen na něm, jestli ukáže, že Rangers udělali chybu, nebo si po jakémkoliv menším zaváhání opět postaví hlavu a bude trucovat.

