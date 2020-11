Nižší tempo nováčků? Klid, dostanou se do toho

Uplynulý ročník byl mimo jiné zajímavý tím, kolik mladých a talentovaných hráčů se dostalo do ligy. Nenechte se však zmást, borci draftování v roce 2019 nebyli tak efektivní, jak by se čekalo. Alespoň zatím.

Úplně jako první věc bychom měli zdůraznit fakt, že stále mluvíme jenom o osmnácti či devatenáctiletých klucích, kteří skočí z juniorek či horších lig rovnou do NHL. Není to vůbec jednoduchá situace.

Ti, kteří udělají skok z draftu rovnou do ligy, bývají tradičně vybíráni nejvýše. Co se týče našeho vzorku, mluvit budeme o Jacku Hughesovi, Kaapo Kakkovi, Kirby Dachovi a Ville Heinolovi.

Poměrně překvapivě byl nejvýraznějším hráčem z této skupinky chicagský Kirby Dach, jemuž kromě základní části vyšlo také play off.

Co zbytek? Kakko nasbíral 23 bodů v 66 utkáních, nicméně velký problém mu dělala defenziva. Když byl na ledě, Rangers byli přestříleni v poměru 45 ku 21. Podobně to měl i Hughes. Co se týče bodů i defenzivní činnosti. Heinola v NHL stihl pouze osm utkání.

Dobrým důkazem, že se někdo rozjíždí pomaleji, budiž Tyler Seguin. Jeho první ročník v NHL nebyl nikterak speciální, stihl bodovat pouze dvaadvacetkrát. V následujícím ročníku jako by v něm bouchly saze a vystřelil až na metu 67 bodů. Výrazně se zlepšil také ve hře před svým gólmanem.

Hvězdný vývoj Seguinovy kariéry je všem dobře známý. Pomalejší rozjezd měl ve svých osmnácti třeba i Sam Reinhart. Ze současnosti zmiňme například Andreje Svečnikova, který se už řadí mezi hvězdy ligy.

Jak již bylo zmíněno, být ve svých 18 letech hvězdou a být hozen do nejlepší ligy světa, to je prostě těžký úděl. Fanoušci vás mají za spasitele, média se kolem vás hemží a jediný, kdo vás drží při zemi, je trenér.

Není tak divu, že některým hráčům jednoduše trvá třeba i tři nebo čtyři sezony, než se naplno rozjedou. Jsou samozřejmě případy, kdy se hráči chytnou hned. Connor McDavid, Auston Matthews, Nathan MacKinnon či Aaron Ekblad vlétli do ligy hned a okamžitě se stali tvářemi svých týmů. Všechno jsou to ale generační supertalenty.

Jinými slovy, Kakko, Hughes a spol. mají spoustu času na to, aby naplnili očekávání, které měla hokejová veřejnost. Nehodnoťme je tedy po jediném nováčkovském ročníku.

