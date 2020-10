NHL v číslech: Zájemci o Patrika Laineho by se měli mít na pozoru

Jméno finského střelce Patrika Laineho je v posledních dnech v zámoří jedním z nejskloňovanějších. Winnipeg ví, že potřebuje posílit především obranu a výměna jednoho z křídelních útočníků se jeví jako logický tah. A vypadá to, že volba padla právě na Laineho.

Jets mají ve svém kádru momentálně trojici mladých a kvalitních křídel, kromě Laineho jde ještě o Nikolaje Ehlerse a Kylea Connora. Každý z těchto tří pak přináší do týmu jiné kvality.

Podle zpráv z posledních dnů to vypadá, že černý Petr padl právě na Patrika Laineho. A z pohledu Jets se vůbec nemusí jednat o špatnou volbu. Laine má v NHL totiž více než solidní hodnotu. Je výběrem číslo 2 a je považován za velice kvalitního střelce. Za takové hráče generální manažeři většinou neváhají obětovat málo, a to jak ve výměnách, tak i v rámci financí při vyjednávání o smlouvě.

Raketový nástup do NHL

Pokud se však podíváme na Laineho výkony více do hloubky, čísla nám odhalí pár věcí, na které by si týmy měly dát pozor. Patrik Laine do NHL vlétl ve velké stylu, když hned ve své první sezoně nasázel 36 gólů, v té následující poté dokonce 44.

V obou těchto sezonách však vysoce překonal očekávání, když by mu příslušelo 18, respektive 25 gólů. To však není u střelce jeho kalibru žádným překvapením, protože očekávané góly se počítají na základě dlouhodobějšího průměru NHL a hráči jako Laine, Ovečkin a další tak většinou budou tato očekávání překonávat.

V posledních dvou letech však Laine toto nepotvrdil. V obou sezonách sice očekávání překonal, ale ne o tolik. V ročníku 2018-2019 vstřelil 30 gólů, když očekávané branky byly na hodnotě 25, a v poslední sezoně byla jeho bilance 28 vstřelených na 23 očekávaných gólů.

Po prvních dvou excelentních sezonách, tak Lainemu lehce střelecký prach zvlhnul. Stále je však nadprůměrným střelcem, ne však tím úplně elitním. To může mít několik příčin, které se však pouhým pohledem do čísel nemusí nutně ukázat.

Co Laine nabízí kromě střely?

Jak už jsme zmínili, Patrik Laine je excelentní ofenzivní hráč a střelec. A to jak při hře v rovnovážném počtu, tak i při přesilových hrách. Na druhou stranu je jedním z nejhorších hráčů do defenzívy.

Ve všech čtyřech sezonách byli Jets s Lainem na ledě soupeři přehráni a přestříleni, když celkově má za svoji kariéru Laine poměr střeleckých pokusů 47,5 % a poměr očekávaných branek dokonce pouze 45 %!

Opět se však vracíme k první části našeho článku, kdy Jets při pobytu Laineho na ledové ploše překonávali v ofenzívě očekávání a poměr vstřelených branek měli při hře 5 na 5 pozitivní ve třech ze čtyř sezon. Celkově pak Laine má poměr gólů 52,1 %.

Kromě toho je Laine i platným hráčem v přechodu neutrální zóny, kdy se podílí na výstupech i vstupech v poměrně velké míře. Především u výstupů jsou však statistiky hráčů Winnipegu ovlivněny stylem hry, kdy Jets hodně spoléhají právě na křídelní útočníky, aby dostali puk z pásma.

V ofenzivní zóně pak Laine platil dlouho za čistokrevného střelce, který není moc do kombinace. To se však změnilo v poslední sezoně, když Laine mnohem více začal připravovat pozice i spoluhráčům. A částečně tak kompenzoval svůj střelecký úpadek.

Na grafice výše můžeme vidět, že Laine patří do nejlepší pětiny forvardů v přihrávkách na střelu a do nejlepší třetiny v rámci nebezpečných přihrávek.

Co se stalo s jeho střelou?

Jak už jsme zmínili, Laine byl v prvních dvou sezonách nezastavitelný, když nastřílel o 37 branek více než byla očekávání! Poslední dvě sezony je však pouze na plus osmi brankách.

Laine rozhodně neplatí v útočném pásmu za buldoka, který si jde za gólem na hranici brankoviště. Přitom postavu na to má. Místo toho se většinou spokojí s hrou na perimetru a to dokazuje i statistika jeho individuálních očekávaných branek.

Za poslední dvě sezony si vytvořil v průměru za 60 minut hry šance na 0,65 gólu. To ho řadí až na 249. místo ze 432 útočníků, kteří odehráli alespoň 500 minut při rovnovážném počtu hráčů.

K tomu si však vytvořil téměř 15 střeleckých pokusů za stejný čas, což ho řadí na 64. místo ve stejném vzorku hráčů. Je tedy vidět, že Laine střílí často, ale poměrně daleko od branky.

Pomůže mu výměna do nového prostředí opět zažehnout jeho raketovou střelu? Protihráči Jets totiž, zdá se, prokoukli všechny jeho triky. A to i přesto, že Laine strávil ve Winnipegu spoustu času po boku hráčů jako Mark Scheifele, Nikolaj Ehlers nebo Blake Wheeler.

Efekt spoluhráčů je něco, co prozatím nejde číselně úplně dobře vyjádřit. Jednoznačně se však jedná o hráče toho nejvyššího kalibru. Nekvalita spoluhráčů je tak aspekt, na co si Laine v dresu Jets rozhodně nemohl stěžovat.

Jeho budoucí výsledky může jednak ovlivnit právě kvalita spoluhráčů, především schopných nahrávačů, a také jeho role v novém týmu. To jsou otázky, na které si Laineho potenciální nový zaměstnavatel musí odpovědět a podle toho určit jeho hodnotu.

