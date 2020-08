NHL v číslech: Ryan O’Reilly hraje opět na vysoké úrovni. Ani to nemusí Blues stačit

Obhájci Stanley Cupu se nacházejí jeden zápas od vyřazení hned v prvním kole letošního play-off. Rozhodně to však není z důvodu, že by jejich největší hvězdy strádaly. Naopak, poslední vítěz Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče loňských vyřazovacích bojů Ryan O'Reilly opět předvádí výkony na té nejvyšší úrovni.

St. Louis Blues se po návratu NHL nedařilo. Obhájci Stanley Cupu prohráli hned pět zápasů v řadě, což je odsoudilo na čtvrtou pozici pro play-off, kde rychle prohrávali s Vancouverem Canucks 0-2 na zápasy. Centr Ryan O’Reilly je hlavní postavou jejich úspěchů, když vyhráli dva zápasy a dokázali se vrátit do série.

Ryan O’Reilly nikoho neudiví vysokým počtem kanadských bodů, patří ale k nejlepším defenzivním centrům v NHL. Byl to však právě on, kdo měl velký ofenzivní podíl na dvou výhrách Blues, kterými srovnali stav série. Ve třetím zápase si připsal dvě primární asistence, aby na to navázal v utkání číslo čtyři dvěma góly a jednou přihrávkou. O’Reilly zatím nebodoval pouze v prvním utkání série.

Kromě samotných bodů je pak na ledě naprosto dominantním hráčem, když s ním Blues mají nad Canucks ohromnou herní převahu. V doposud pěti odehraných zápasech série St. Louis s O’Reillym na ledě přestřílelo při hře 5 proti 5 Canucks 68:19. Rozdíl 49 střel je s přehledem největší, společně s Davidem Perronem, ze všech hráčů v sérii. O’Reilly byl na ledě hned u 20 šancí Blues z tzv. inner slotu, oproti sedmi šancím Canucks.

Blues si také vytvořili příležitosti na 4,61 gólu, zatímco Vancouver pouze na 1,17. Na vstřelené góly pak Blues při pobytu O’Reillyho na ledě vedou 4:2 a s obrovskou převahou to je právě útok s Perronem a Schwartzem, který je momentálně klíčem k úspěchu St. Louis.

V prvních dvou utkáních série měli Blues výhodu posledního střídání a O’Reilly tak nastupoval proti elitní formaci Canucks s Eliasem Pettersonem. Tomu se naopak Vancouver v dalších zápasech snažil vyhnout, když se hlavní ofenzivní esa při rovnovážném počtu hráčů proti útoku O'Reillyho nedostávali téměř do hry.

O’Reilly dokazuje už druhou sezonu po sobě, že St. Louis udělalo skvělý trejd, když ho získalo z Buffala. Jeho přítomnost je znát ve všech zónách ledové plochy, ať už hraje s pukem nebo bez něho. O’Reilly totiž patří ke špičce téměř ve všech herních aspektech.

V obranném pásmu patří O’Reilly k nejlepším v rámci odebírání puku, když měl v letošní sezoně nejlepší poměr ztracených a získaných kotoučů v obranném pásmu. Dokáže také vyvést kotouč z vlastní třetiny a distribuovat ho na hokejky spoluhráčů ve středním i útočném pásmu s velkou kvalitou.

Ryan O’Reilly tak ne náhodou patří po roce mezi finalisty na Selke Trophy pro nejlepšího defenzivního útočníka. V play-off navíc jeho výkony nabraly opět na kvalitě, stejně jako v loňské sezoně, a bude především na něm, aby si Blues sezonu prodloužili.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+