NHL v číslech: Roste na Manhattanu ve Foxovi nová hvězda?

Leckdo vloni na konci dubna kroutil očima, když se Rangers rozhodli získat práva na Adama Foxe, za druhé a třetí kolo v draftu 2019. Fox se následně s Jezdci dohodl na nováčkovské smlouvě a ihned ve svém premiérovém ročníku potvrzuje, jak výborný tah klub z New Yorku učinil.

Adam Fox obránce, 21 let NHL 2019-2020 Z 52 G 6 A 23 B 29

Práva na Adama Foxe získali New York Rangers z týmu Carolina Hurricanes. Abyste to však nepochopili špatně, onen trejd Hurikánům nijak nevyčítáme. Oni totiž ani jinou možnost neměli. Americký zadák se nechal slyšet, že odmítá podepsat vstupní kontrakt s Canes, zatímco si přeje hrát za tým z Manhattanu, jemuž od narození fandí.

Nenápadně výborné výkony

Tušíte, který obránce Rangers od roku 1990 získal ve své první sezoně alespoň 23 bodů během prvních 42 utkání? Správná odpověď zní: nikdo. Tím posledním, kterému se to v dresu Jezdců povedlo, byl legendární Brian Leetch v ročníku 1988/89. A letos se k němu přidal Adam Fox.

I přesto, že nejsme žádní věštci, dovolíme si tvrdit, že New York Rangers se letos sice už do vyřazovacích bojů NHL nedostanou, ale fanoušci i tak mohou být s dosavadním procesem mírně spokojeni.

Je známé, že se Jezdci po uplynulém ročníku vydali na cestu přestavby kádru, ovšem nepředpokládá se, že bude trvat nějak dlouho. Už letos se tým může opírat o skvělé individuální výkony Panarina, Zibanejada či právě Foxe. Světlé okamžiky ukázali i mladíci jako Chytil nebo budoucí brankářská jednička Igor Šesťorkin. Velký potenciál stále dřímá i v útočníkovi jménem Kaapo Kakko.

Kdo má letos ze zadáků Rangers nejlepší vliv na své spoluhráče? Jednoznačně Fox. Pokud bychom pak nepočítali do onoho pomyslného pořadí Panarina, mohli bychom Adama Foxe umístit na první příčku i v rámci celého celku.

Jeho pozitivní dopad na své parťáky se projevuje především ve vyslaných střeleckých pokusech pro a proti, když poměr jeho spoluhráčů s ním na ledě za 60 minut hry, jak vidíme na výše přiloženém obrázku, je hned o 12,37 střel pozitivnější. Tato skvělá vizitka se pochopitelně projevuje i v 'Corsi', v níž vykazuje Fox hodnotu 52,00 %. Jistě, na první pohled se nemusí zdát, že se jedná o nějak závratné číslo, avšak v rámci Rangers pouze tři hokejisté vykazují vůbec pozitivní statistiku, přičemž ta Foxova je nejlepší z celého kádru.

Pokud bychom onen Foxův dopad na jeho spoluhráče v 'Corsi' porovnali napříč celou NHL, pak nalezneme jeho jméno hned na třetí příčce. Na druhou stranu je třeba dodat, že v těchto statistikách většinou kralují hráči ze slabších celků, kde jich vyniká pouze pár a zbytek patří do podprůměru ligy, tudíž jejich čísla jsou pak o to vyšší. Potvrzením toho také je, že na prvních dvou místech se nacházejí Anthony Mantha ze suverénně posledního Detroitu a Dylan DeMelo z Ottawy.

To, jak Adam Fox je letos velmi užitečným hráčem pro Jezdce, dokazuje i tento obrázek. Jeho vliv na hru klubu z New Yorku se projevuje především směrem do ofenzívy, v níž ho fanoušci začali už přirovnávat ke svému miláčkovi z minulosti, a sice již zmíněnému Brianu Leetchovi. Jestli ale jednou dosáhne jeho úrovně a kariéry, to je zatím pouze ve hvězdách. Našlápnuto má ale skutečně velmi dobře.

Dirigent na přesilovky

Zatímco výše jsme se věnovali číslům pouze ze hry 5 proti 5, nyní se podíváme na Foxe a přesilovkové situace. V nichž opět prý připomíná onoho Briana Leetche. Díky především své chytrosti, pohyblivosti, šikovnýma rukama a ještě lepšími přihrávkami.

Což vlastně minimálně z poloviny dokazují i jeho statistiky. Zatímco v gólech nevidíme úplně dominantní hodnotu, tak v asistencích je to už jiná. Nikdo z Jezdců letos nerozdal více prvních gólových přihrávek na přesilovce než Fox.

I díky tomu se postupně dostal na pozici druhého nejvytěžovanějšího zadáka při těchto situacích, ovšem možná by stálo alespoň za pomyšlení, jestli z něj neudělat dokonce jedničku místo Anthonyho DeAngela, oproti kterému Adam Fox sbírá při přesilových hrách hned o 1,4 bodů více při přepočtu na 60 minut hry.

Závěr

21letý obránce patří letos k největším překvapením celé ligy, a nebýt dominantních výkonů Makara či Quinna Hughese, rozhodně by se o Foxovi mluvilo i v médiích mnohem více.

Jedno však jisté je. Rangers si mohou mnout ruce a děkovat, že Fox byl už od svého dětství fanouškem týmu z Manhattanu, rozhodl se zariskovat, nepodepsat kontrakt s Calgary Flames, kteří ho draftovali, ani následně s Hurikány, aby si vydupal výměnu k Jezdcům.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+