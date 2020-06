NHL v číslech: Nečas ukázal velký potenciál

Už vloni odehrál svá první utkání v NHL, ovšem po sedmi duelech putoval na farmu, aby byl klíčovým hráčem Charlotte Checkers při tažení za ziskem Calder Cupu. Letos už celý ročník odehrál Martin Nečas v hlavním týmu Hurricanes a je pro nás překvapením, že se o něm mluví tak málo.

Martin Nečas útočník, 21 let NHL 2019-2020 Z 64 G 16 A 20 B 36

Nebo možná úplně není? Při pohledu na jeho klasické statistiky totiž nenajdeme nic zázračného, o čemž by se mělo tolik hovořit. 36 bodů v 64 utkáních, ve statistice plus/mínus negativní hodnota číslo šest. To primárně nepředurčuje k pozitivním ohlasům od fanoušků, kteří se u těchto statistik zastaví.

Ovšem hokej nejsou jen body.

Skvělý playmaker

Martin Nečas nasbíral v nováčkovské sezoně dvacet asistencí, což jistě není vizitka nejlepších nahrávačů. Alespoň na první dojem. Faktem ovšem je, že Nečas právě zde ukázal nesmírně velký potenciál, když nejen mezi všemi nováčky v lize, ale i v celém týmu Hurricanes patřil k nejlepším.

Více střel svým spoluhráčům připravili pouze Sebastian Aho, což je jeden z dvaceti nejlepších centrů v celé NHL, a Teuvo Teravainen, skvělé a podceňované křídlo. Po těchto dvou ofenzivních tahounech Canes už naleznete jméno Martina Nečase.

Ten při přepočtu na 60 minut hry asistoval hned na 14,66 střel. Jak skvělý přehled dokáže mít o svých spoluhráčích, o tom svědčí i vstupy do ofenzivní zóny přihrávkou na hokejku spoluhráčovi. Lépe si v nich vedl z celého kádru pouze Aho. V rámci ligy šlo o osmdesátý nejlepší výsledek.

Když vezmeme v potaz, že hned celkem 186 útočníků nastupuje v prvních dvou formacích, jedná se o skvělý počin českého mladíka.

Nechal za sebou i takové velikány jako Aleksandr Barkov, Anže Kopitar či Nathan MacKinnon.

Kolikátý byl vlastně v těch připravených šancích pro své kolegy v rámci celé NHL? Na skvělé 26. příčce! Nechal za sebou i takové velikány jako Aleksandr Barkov, Anže Kopitar či Nathan MacKinnon.

Nijak zvlášť nezaostával ani ve vstupech do ofenzivní třetiny kluziště s pukem na své hokejce, kde se také vešel do první stovky celé NHL. Opět splňuje limity útočníka prvních dvou útoků.

Dařilo se mu při hře pět proti pěti i velmi dobře produkovat, když v rámci týmu se umístil na pátém místě. Mezi nováčky, kteří zasáhli alespoň do 40 zápasů, se umístil na třetí příčce. Hned za Dominikem Kubalíkem, dalším českým borcem, a Alexem Nylanderem.

Zde přinášíme jasné potvrzení toho, o čem jsme psali výše. Jednotlivé statistiky jsou přepočítány do percentilu mezi všechny útočníky NHL.

Za zmínku stojí i velmi solidní defenzivní práce po individuální stránce, když Nečas dokáže zastavovat útoky soupeře před svoji obrannou čárou ('Denials') celkem často. To platí i o úspěšných výstupech z defenzivní zóny ('Possession Exits') a získávání puků při napadání v útočné třetině kluziště ('Recoveries').

Slabší hodnotu vykazuje ve vyslaných střelách na branku soupeře, což ale potvrzuje to, jakým stylem bývalý hráč Komety hraje. Aneb raději vytváří šance pro své spoluhráče.

To, že se jeho hodnota asistencí tedy zastavila na hodnotě 20, to vůbec neodpovídá jeho skvělým výkonům. Ba naopak se dá velmi dobře předpokládat, že velmi brzy bude patřit mezi nejlepší playmakery v celé NHL vůbec.

Závěr

Carolina má v útoku skutečně obrovský potenciál do dalších let. Aho a Teravainen své kvality už potvrzují několik sezon. K nejlepším útočníkům v rámci NHL se brzy připojí i Andrej Švečnikov a Martin Nečas. Hurikány by měla čekat skvělá dekáda, ovšem otázkou zůstává co brankáři v následujících sezonách. To je už ale na další a jiný rozbor.

Martin Nečas zažil velmi dobrou nováčkovskou sezonu a ukázal jasný potenciál, že by jednou mohl být útočníkem, který bude sbírat více jak 70 bodů, neboť už letos patřil mezi nejlepší Hurikány i na přesilovce.

Rozhodně by zasloužil větší kredit za nováčkovskou sezonu, než se mu od českých médií a fanoušků dostává.

