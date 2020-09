NHL v číslech: Matt Dumba dalším na řadě v týmu Minnesoty?

Generální manažer Minnesoty Wild, Bill Guerin, se rozhodně nebojí do svého kádru pořádně říznout. Je to jen pár dní, kdy vyměnil Erica Staala do Buffala za Marcuse Johansssona. A nyní se notně spekuluje o další výměně, která by měla zahrnovat zadáka Matta Dumbu.

Není tajemstvím, že Wild shánějí centra do prvních dvou útoků, a Guerin se nebude bát obětovat pro svůj cíl vůbec nikoho. Jméno Matta Dumby se ve spekulacích objevovalo už v loňském roce a nyní se k němu dobře informovaní novináři vrací, zvláště po prodloužení smlouvy s jiným zadákem, Jonasem Brodinem.

Dumbovi stále zbývají tři roky smlouvy, kdy si průměrně přijde na 6 milionů dolarů. Je to pro zadáka jeho kalibru solidní cenovka? A kde jsou vlastně Dumbovy přednosti a nedostatky?

Častý střelec

Dumba patří mezi nejaktivnější obránce v útočném pásmu a jeho ofenzivní hra je na velice solidní úrovni. Dumba se nebojí nabízet se svým spoluhráčům a střílí z mnoha pozic. Není tak překvapením, že mezi obránci Wild byl v základní části Dumba nejčastějším střelcem s 12,5 pokusy za 60 minut hry 5 proti 5. A jeho častá střelba mu také nese úspěchy, když už čtyřikrát nastřílel v sezoně deset a více branek.

Kde však Dumba jednoznačně zaostává je tvorba příležitostí pro spoluhráče. Zde se projevuje jeho střelecká mentalita. I přes to, že Dumba téměř nenahrává, byl v letošní sezoně nejaktivnějším hráčem Wild v útočném pásmu v součtu střel a právě přihrávek na ně. To opět dokazuje, že se jedná jednoho z nejčastěji střílejících beků.

Průměrná přechodová fáze

Matt Dumba však kromě útočné třetiny za těmi nejlepšími v dalších částech ledu zaostává. Můžeme vidět, že Dumba patří do průměru jak v rámci výstupů z vlastní třetiny, tak i vstupů do té útočné.

A na to, jak výborným bruslařem Dumba je, má velké rezervy i jeho hra při rychlém přechodu, kdy se v tvorbě šancí z rychlých útoků řadí opět do průměru. Jeho výsledky v neutrální zóně jsou velice podobné hráčům jako je Ian Cole, Michael Stone nebo Josh Manson.

Jestli jsme zmínili, že v útočném pásmu je Dumba velice solidním hráčem, určitě to neplatí o tom obranném… S ním na ledě inkasovali Wild letos vůbec největší počet branek – 2,96 za 60 minut, a měli negativní poměr gólů 48,5 %.

Nijak excelentně si pak nevedli ani v očekávaných brankách, kde byl Dumba ze stabilních beků Wild také nejhorším s poměrem 50,9 %, když si s ním na ledě Wild vytvořili sice čtvrtý nejvyšší počet očekávaných gólů, zároveň však měli soupeři proti Dumbovi třetí největší příležitosti.

Dumbovi relativní statistiky, kdy se porovnávají výsledky jeho spoluhráčů s ním a bez něj, pak patřily v loňské sezoně do nejhorší pětiny mezi všemi obránci v kategorii střeleckých pokusů, očekávaných branek a i těch skutečně vstřelených.

Závěr

Potenciální zájemci tak sice získají velice kvalitního střelce, ale jinak lehce nadprůměrného až průměrného obránce, který má ve své hře poměrně velké rezervy. Především pak v defenzivní části.

Kdo může být zájemcem o tohoto obránce? Renomovaný novinář Elliotte Friedman spekuluje o zájmu Winnipegu, Vancouveru, či Calgary. Kvapem se blíží draft a trh volných hráčů a jistě se tak již brzy dočkáme rozuzlení Dumbovy budoucnosti.

