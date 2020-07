NHL v číslech: Komu mohou v play-off pomoci přesilové hry a kdo se naopak musí zlepšit?

Staré pořekadlo praví, že play-off rozhodují nerovnovážné situace. A je to do určité míry pravda. Každý gól má totiž ve vyřazovacích bojích mnohem větší váhu než v základní části. Navíc na tři vítězné zápasy se bude počítat opravdu každá branka. Které z týmů bojujících o postup mezi nejlepší šestnáctku se může opřít o kvalitní přesilové hry?

Kromě samotné úspěšnosti přesilových her vstupuje do koncového procentuálního vyjádření několik proměnných. My se tak podíváme na to, které týmy si při svých početních výhodách tvoří nejvíce střel, kdo si vypracovává nejkvalitnější pozice, a které z celků dokáží očekávání proměnit v realitu.

Pro zvětšení klikněte na graf.

V základní části si při přesilových hrách nejvíce střeleckých pokusů vytvořili Hurricanes s více než 108 střelami za 60 minut hry. Přes 100 pokusů za hodinu hry v početní převaze se pak dostaly další čtyři týmy, mezi které patří i soupeř Caroliny – New York Rangers. Solidní počet střel si pak vytvoří i Canucks a Jets a nad průměrem NHL se drželi v základní části sezony i Islanders.

Naopak na druhém konci najdeme Arizonu, kterou čekají v přesilovkách solidní Predators, nebo Columbus Blue Jackets. Možná překvapivě pak mezi nejlepší v rámci střeleckých pokusů nepatří ani Maple Leafs.

Mnohem důležitější než celkový počet všech střeleckých pokusů je však jejich kvalita. Tu vyjadřuje statistika očekávaných branek, která v sobě kloubí několik faktorů ovlivňující vstřelení branky a má velice dobrou korelaci s budoucím úspěchem. A ten je vzhledem k nadcházejícímu play-off podstatný.

Mezi nejlepšími v rámci očekávaných gólů můžeme však najít podobné složení jako u střeleckých pokusů. Hurricanes vévodí i této kategorii, následováni Oilers a Predators. Solidní kvalitu si tvoří také Rangers. V sérii s Carolinou tak můžeme teoreticky očekávat hodně využitých přesilovek.

Nadprůměrné přesilovky mají pak z pohledu kvality i Flames, Penguins nebo Jets.

Které z týmů se však skutečně prosazovaly nejvíce?

S velkým náskokem měli nejproduktivnější přesilové hry Edmonton Oilers, když vstřelili 10,74 gólu za 60 minut hry v přesilovce. Především duo Connor McDavid-Leon Draisaitl se činilo, když byli v základní části dvěma nejproduktivnějšími hráči v této herní situaci.

Produktivní přesilové hry pak měli s jistým odstupem i Canes a Canucks. Z pohledu úspěšnosti se dařilo i Leafs, i když v některých dílčích ohledech zaostávali.

Naopak velké rezervy mají jejich soupeři pro kvalifikační kolo Blue Jackets, kteří spolu s Blackhawks měli vůbec nejhorší početní výhody z postupujících týmů. Do play-off jistě svoji produktivitu chtějí zlepšit i Islanders nebo Canadiens.

Otázkou však zůstává, které z týmů si své výsledky opravdu zasloužily, a které naopak předčily očekávání.

Jak můžeme vidět, jednoznačně kvalitní přesilové hry měli Hurricanes a Oilers. Několik týmů se pak pohybuje okolo ligového průměru jak v rámci očekávaných gólů, tak i těch vstřelených a jejich výsledky víceméně kopírují očekávání.

Určitou dávku štěstí v základní části měli ve Vancouveru a Minnesotě, a lehce i v Torontu. Naopak se nedařilo vůbec Predators, kteří zaostali za očekáváním nejvíce.

Opravdu špatné přesilovky pak měli v základní části v Columbusu, Arizoně a Montrealu. A nedařilo se ani Blackhawks s Islanders.

Kdo má v jednotlivých sériích výhodu?

Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens

Carolina Hurricanes - New York Rangers

New York Islanders - Florida Panthers

Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets

Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks

Nashville Predators - Arizona Coyotes

Vancouver Canucks - Minnesota Wild

Calgary Flames - Winnipeg Jets

Share on Google+