NHL v číslech: Koekkoek může být větší posilou, než se zdá na první pohled

Slater Koekkoek patřil mezi hráče, kteří ještě v polovině prosince neměli jasno o své budoucnosti. 26. prosince se však oficiálně dohodl na ročním kontraktu s Edmontonem. Oilers tak do svého kádru přivedli zadáka, jenž může alespoň částečně nahradit zraněného Oscara Klefboma.

Oscar Klefbom má podle slov generálního manažera Oilers Kena Hollanda vynechat celý příští ročník vinou zranění.

Nyní už ke Koekkoekovi. Šestadvacetiletý obránce byl draftován v roce 2012 z 10. místa Tampou Bay, ovšem svůj velký potenciál nikdy nenaplnil.

Během sezony 2018/19 byl za Jana Ruttu vyměněn k Blackhawks, u nichž odehrál 64 zápasů a dalších devět utkání přidal v play-off.

Stan Bowman však prohlásil, že se Chicago nachází v přestavbě, což se dotklo právě i Slatera Koekkoeka, jemuž nebyla nabídnuta nová smlouva. Kanadský zadák si tedy musel hledat nové angažmá.

Efektivita

Koekkoek nikdy nepatřil mezi nejvytěžovanější hráče. Naopak. Drtivou většinu utkání nastupoval až ve třetím obranném páru, díky čemuž pravidelně hrával pod 14 minut na zápas.

I přes svoji limitovanou roli však dokázal bodovat více, než by se mohlo na první pohled při pohledu na jeho statistiky zdát.

Za poslední tři sezony vsítil při hře 5 proti 5 více branek než jiných 85 % obránců v celé NHL. A špatně si nevedl ani v asistencích, kde se umístil opět v lepší polovině.

Celkově pak jeho spoluhráči s ním na ledě vykazovali velice solidní statistiky, k čemuž Koekkoek pomáhal velmi dobrou hrou do ofenzívy, přičemž nijak špatně si nevedl ani do defenzívy.

Výborný vliv

Když se stal Koekkoek volným nechráněným hráčem, nemálo fanoušků Blackhawks to neslo špatně. Ti, kteří ho pozorovali více, věděli, že Koekkoek odehrál velmi dobrý ročník a v obraně, která čítá jména jako Seabrook nebo Murphy, rozhodně nepatřil vůbec k tomu nejhoršímu.

Naopak. V uplynulém ročníku vykazoval nejlepší hodnoty ze všech obránců Chicaga.

S ním na ledě Hawks dokázali často své soupeře přehrávat, což vzhledem k výsledkům týmu okolo kapitána Toewse není vůbec špatná vizitka. Koekkoek měl skutečně výborný vliv na své spoluhráče. A to jak do defenzívy, tak i do ofenzívy.

Velmi dobře si Koekkoek vedl také při oslabení, kde sice nedostával nejvíce prostoru, ale když už tam byl, svoji práci odvedl velmi dobře.

Závěr

Koekkoek má za sebou skutečně povedenou sezonu a Edmonton jeho podpisem na jeden rok za pouhých 850 tisíc dolarů nemůže nic ztratit. Může jen získat.

Navíc při absenci Klefboma je dost možné, že Slater Koekkoek dostane na ledě více prostoru, než na který byl dosud zvyklý. Pak už bude jen a jen na něm, jak se s tím dokáže poprat.

