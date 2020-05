NHL v číslech: Jak se dařilo Čechům? 6. část

Nevypadá to, že by se letošní sezona bohužel ještě letos rozběhla, tudíž si zkusíme vyplnit tyto časy podívanou na to, jak se v letošní sezoně vedlo českým hokejistům. V předposledním díle se zaměříme na další část útočníků.

V útoku se stabilně do sestavy svých týmů v minulé sezoně prosadilo 16 českých útočníků. První dva díly věnované útočníkům už máme za sebou. V tom třetím se podíváme na výkony Martina Nečase, Tomáše Noska, Ondřeje Paláta a Davida Pastrňáka.

U všech hráčů pak jejich pořadí určuje umístění mezi všemi hráči, kteří odehráli v letošní sezoně minimálně 500 minut při hře 5 na 5.

Martin Nečas

* GAR je statistika, která je započítávána z vícero herních situací. (více zde)

Martin Nečas se stabilně prosadil do sestavy Hurricanes a v 64 odehraných zápasech si připsal solidních 36 bodů, když hned 24 z nich nasbíral při hře 5 na 5. Při přepočtu na 60 minut to pak dělá 1,90 bodu, což ho řadí na 109. místo v celé NHL. S Nečasem na ledě měla Carolina ve statistice střeleckých pokusů poměr 51,74 %, v očekávaných brankách si však vedla hůře, když měla poměr pouze 46,86 %. Nečas má pak v obou kategoriích lehce negativní vliv na spoluhráče. V odehrané části sezony byl Nečas na ledě u 28 vstřelených a 31 inkasovaných branek. Celkově však jeho přínos při sečtení hry v rovnovážném stavu i speciálních týmech byl solidní, 4,5 branky v porovnání s potenciálním náhradníkem.

Tomáš Nosek

Tomáš Nosek už třetí sezonu pravidelně nastupoval v dresu Vegas Golden Knights. V 67 odehraných zápasech stihl 15 bodů, ale jeho role je v dresu rytířů úplně jiná. Ve čtvrté formaci Nosek odvádí svoji práci poměrně kvalitně. S ním na ledě Golden Knights mají pozitivní poměr střeleckých pokusů i očekávaných branek – 52,23 %, respektive 55,43 %. Jeho vliv na spoluhráče je pak, stejně jako u Nečase, lehce negativní, ale spíše to dokazuje kvalitu výsledků celého Vegas, které většinu soupeřů přehrává. Nosek byl pak na ledě u čtyř více inkasovaných gólů než vstřelených, když měl smůlu především v zakončení, kde mělo Vegas úspěšnosti při jeho pobytu na ledě pouze 6,53 %.

Ondřej Palát

Útočník v barvách Tampa Bay Ondřej Palát má po loňském slabším ročníku, kdy nastřílel pouze osm branek, za sebou ofenzivně povedenější část odehrané sezony. V 69 zápasech si připsal 17 gólů a přidal 24 asistencí. Při hře 5 proti 5 si připsal 28 z celkových 41. Jeho přítomnost na ledě byla pro Bolts bezesporu pozitivní, když celkově jeho výkony přispěli k hodnotě 11 GAR. To řadí Paláta v ligovém srovnání na skvělou 69. pozici. I jeho 1,84 bodů za 60 minut hry 5 na 5 ho pasuje na hráče do prvního útoku. Jeho přítomnost na ledě pak má na spoluhráče kladný vliv, když se zlepšují v poměru střeleckých pokusů o 1,65 za 60 minut, a v poměru očekávaných branek o čtyři setiny gólu. V obou těchto statistikách s Palátem na ledě pak Lightning mají převahu, když je poměr střeleckých pokusů 53,6 %, čtvrtý nejlepší v týmu, a poměr očekávaných branek 54,71 %. A Ondřej Palát také figuroval hned u 51 vstřelených gólů a pouze 30 inkasovaných.

David Pastrňák

David Pastrňák se jednoznačně řadí mezi nejlepší hráče přerušené sezony. S 95 kanadskými body mu patří čtvrté místo, a 48 gólů ho pak dělí na první pozici s Alexandrem Ovečkinem. Celkově Pastrňák pro Boston zařídil o 17,8 gólu navíc, než kdyby na jeho místě stál náhradník z AHL. Jedná se o jedenáctou nejvyšší hodnotu v NHL. Útok Pastrňák-Bergeron-Marchand opět patřil k těm nejlepším formacím. Při hře 5 na 5 Pasta nasbíral 2,9 bodu za 60 minut, když se jedná o šestou nejvyšší hodnotu, a na ledě byl celkem u 61 vstřelených branek a 34 inkasovaných. Poměr gólů tak vyznívá jednoznačně pro Bruins, 64,21 %. Převahu mají Bruins s Pastrňákem na ledě i v rámci střeleckých pokusů – 54,18 %, a očekávaných branek – 53,48 %.

Kde David Pastrňák letos patřil k těm opravdu nejlepším je přesilová hra. Zde si připsal celkem 38 bodů, když zaostal pouze za dvojicí z Edmontonu, Connorem McDavidem a Leonem Draisatlem. Pastrňák byl však jednoznačně nejlepší přesilovkovým střelcem se 20 zásahy.

