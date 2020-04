NHL v číslech: Jak se dařilo Čechům? 3. část

Nevypadá to, že by se letošní sezona bohužel ještě letos rozběhla, tudíž si zkusíme vyplnit tyto časy podívanou na to, jak se v letošní sezoně vedlo českým hokejistům. Ve třetím díle ze sedmi se zaměříme na druhou polovinu našich obránců.

Celkově se podíváme na šest beků, kteří odehráli alespoň polovinu letošní základní části, výjimku jsme pak udělali u Jana Rutty, který zasáhl vinou zranění jen do 33 utkání.

Hráče jsme seřadili podle abecedy, tudíž nehledejte žádnou pořadovou hierarchi či cokoliv podobného. U všech hráčů volíme v grafikách příčku mezi všemi hráči NHL, kteří odehráli určitou porci minut. Nedělejte z toho však okamžité závěry na daného hráče, neboť je ku příkladu očekáváné, že obránci nebudou vynikat v bodech při přepočtu na 60 minut v jedné tabulce s útočníky.

Roman Polák

Roman Polák patří momentálně k nejzkušenějším českým hráčům v NHL, když letos si odbyl svůj už 800. zápas v nejlepší hokejové soutěži na světě. Při hře pět proti pěti ovšem bohužel nepředváděl zrovna oslnivé výkony. Když byl totiž na ledě, Stars byli pravidelně přestřelováni, své spoluhráče dělal horšími. Snažil se to však vynahradit svoji bojovností...

Což je i ten důvod, proč už tak dlouhá léta hraje v NHL. Kdekoliv totiž hrál, tam patřil mezi nejvyužívanější beky na oslabení. A ani letos tomu nebylo jinak. Odehrál na něm přes 100 minut a v rámci celé ligy zblokoval nejvíce střel soupeře při přepočtu na 60 minut hry.

Na druhou stranu, v relativním corsi vůči spoluhráčům v oslabení obsadil poslední místo, v relativním očekávání gólů pak předposlední. Dá se tedy říci, že sice Dallas na oslabení s Polákem na ledě trpí, soupeři si vypracují o mnoho více gólových šancí, ovšem Polákova bojovnost a oddanost dokáže často zamezit inkasovaným gólům, díky čemuž Stars inkasovali pouze jedenáct branek v oslabení, když byl český bek na ledě. Osmnácté nejlepší číslo v celé lize.

Jan Rutta

Jan Rutta má za sebou skvělý ročník, o kterém jsme psali už dříve, ovšem bohužel vinou zranění nestihl odehrát více než 33 utkání.

Velmi dobrých výkonů českého zadáka v letošní sezoně si všiml i Jon Cooper, trenér Tampa Bay, který jej postupně vysunul až do prvního páru s V. Hedmanem, společně pak na ledě pravidelně dominovali. A rozhodně to nebylo tak, že by se Rutta jen vezl s kvalitou svých spoluhráčů. Jak totiž i čísla potvrzují, český bek dokázal své spoluhráče dělat ještě lepšími. Byl skutečně ideálním parťákem Hedmana, který pak měl více prostoru útočit ze zadních řad.

To vše Rutta odehrál letos pouze za 1,3 milionů dolarů. Aneb za málo peněz hodně muziky. Lightning, kteří momentálně mají pod smlouvou na další sezonu pouze tři beky, by byli sami proti sobě, kdyby se s českým zadákem nedohodli na prodloužení spolupráce.

Radim Šimek

San Jose má za sebou jeden z nejhorších ročníků ve své historii, což mělo pochopitelně dopad i na statistiky jednotlivých hráčů. Ovšem zatímco například u Tomáše Hertla můžeme a také budeme mluvit jen v pozitivním směru, u Radima Šimka se to úplně nedá.

Na jednu stranu totiž český obránce nedokázal příliš pomoci svému celku svými výkony, spoluhráči s ním na ledě byli pravidělně přehráváni soupeřem, bez Šimka si vedli lépe.

Na druhou stranu nikdo nemůže Radimu Šimkovi upřít jeho snahu, bojovnost, díky které se stal velmi oblíbeným mezi fanoušky Sharks. Letos se navíc stal parťákem Brenta Burnse v prvním obranném páru, kryje mu záda v obranné činnosti, což není zrovna ten nejlehčí úkol a Sharks jsou si jeho vlastností dobře vědomi, tudíž jej odměnili novým čtyřletým kontraktem za devět milionů dolarů.

