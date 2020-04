NHL v číslech: Jak se dařilo Čechům? 1. část

Nevypadá to, že by se letošní sezona bohužel ještě letos rozběhla, tudíž si zkusíme vyplnit tyto časy podívanou na to, jak se v letošní sezoně vedlo českým hokejistům. V prvním díle ze sedmi se zaměříme na naše gólmany.

Česká republika měla tři stabilní zástupce mezi třemi tyčemi – Pavla Francouze, Petra Mrázka a Davida Ritticha. Právě výkony těchto tří gólmanů si rozebereme pomocí čísel. Podobně jako u hodnocení nejlepších brankářů v jednom z minulých článků se opět zaměříme na pokročilejší statistiky.

Budeme se tedy opírat především o statistiku GSAx, chycených branek v porovnání s očekáváním na základě kvality a kvantity střel. Druhou dominantní statistikou je pak porovnání očekávané a skutečné úspěšnosti zákroků proti nezblokovaným střelám (dFSv%). A v tomto případě zahrnujeme i novou statistiku nazvanou WAR – Wins Above Replacement. Číslo ukazuje ke kolika výhrám brankář přispěl navíc oproti brankáři na pomezí NHL a farmy. Statistika WAR se skládá z několika částí a zahrnuje tak i ty dvě předešlé.

Pavel Francouz

Pavel Francouz odchytal v základní části celkem 34 zápasů, do 31 z nich pak naskočil od začátku a celkově v brance strávil 1915 minut s jedním čistým kontem. Francouz s Grubauerem patřili při hře 5 na 5 mezi gólmany s poměrně snadnou prací. Za 60 minut si soupeři vypracovali proti Francouzovi šance na 1,72 gólu. Z 52 gólmanů, kteří odchytali minimálně 1000 minut je to deváté nejmenší číslo očekávaných branek. Francouz však inkasoval při rovnovážném počtu hráčů o 3,16 gólu více a záporná je i jeho úspěšnost zákroků v porovnání s očekáváním, když byl horší o tři desetiny procenta.

Při započtení všech herních situací se Francouz díky výborným číslům v oslabení dostává do kladných čísel – chytil o 2,68 gólu navíc, což ho řadí na 15. místo a úspěšnost měl lepší o 0,21 %, když opět patří do nejlepší patnáctky. Celkově jeho výkony pomohli Avalanche ke dvěma výhrám navíc, než kdyby místo Francouze stál v brance brankář z AHL.

Petr Mrázek

Petr Mrázek odchytal v dresu Caroliny Hurricanes 38 zápásů jako jednička a přispěl ke 21 výhrám. V porovnání s Francouzem čelil za obranou týmu z Raleigh o něco těžší práci, když si soupeři vytvořili v průměru 1,94 gólu za 60 minut. Mrázek však při hře 5 na 5 splnil očekávání, když téměř stejný počet branek pustil za svá záda. I jeho úspěšnost zákroků je tak prakticky očekávaná.

Pokud se podíváme na všechny situace, tak Mrázek se podobně jako Francouz zlepšuje. Chytil o 3,44 gólu navíc a jeho úspěšnost je lepší proti očekávané o 0,23 procenta. Celkově se jeho výkony v brance Hurricanes promítly do 1,4 výhry nad brankáře z farmy.

David Rittich

David Rittich letos v dresu Flames nastoupil do 48 zápasů a v polovině z nich Calgary slavilo výhru, když Rittich odchytal hned 2792 minut. David Rittich měl při hře 5 na 5 o něco lehčí práci než Mrázek, když si soupeři Flames tvořili šance na 1,91 gólu za 60 minut. Rittichovi se tato sezona ale moc nevyvedla, když inkasoval o 8,08 branky více než se čekalo. Jeho úspěšnost zákroků proti nezblokovaným střelám pak byla 93,93 %, o pět desetin horší než očekávaná.

Rittichovi nepomohla ani hra v oslabení a dalších rovnovážných situacích, když celkově inkasoval brankář Calgary o 10,43 branky více a řadí se na 42. místo z 52 brankářů. Jeho úspěšnosti při všech situacích je, stejně jako při hře 5 na 5, o 0,51 % horší než ta očekávaná. Stejně jako Mrázek Rittich přispěl k 1,4 výhře Flames.

Share on Google+