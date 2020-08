NHL v číslech: Dovede kvalitní útok Avalanche k úspěchu v play-off?

Avalanche patřili v základní části k nejlepším týmům NHL a díky svým výsledkům se vyhnuli kvalifikačnímu kolu, když jim patřilo po přepočtu bodů na procentuální úspěšnost druhé místo. Ve skupině pro určení pořadí do play-off pak získalo Colorado druhé místo za Vegas Golden Knights. V prvním kole je čeká Arizona Coyotes. Co je největší zbraní Avs pro play-off?

Hlavní tváří Colorada je bezesporu kvalitní útočné trio Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen a Gabriel Landeskog. V obraně je potom hlavní hvězdou jeden z nejlepších nováčků letošního ročníku Cale Makar. Avalanche však mají především v útoku nadprůměrnou kvalitu, která hlavní hvězdy velmi dobře podporuje. A to jak směrem dopředu, tak i dozadu.

V základní části měli Avalanche nejlepší poměr vstřelených a obdržených branek ze všech týmů s 59 %. Mohli se pyšnit nejlepším útokem s 2,96 vstřelenými góly za 60 minut a čtvrtou nejlepší defenzívou, když obdrželi 2,06 gólu za stejný čas. Při hře 5 na 5 Colorado v základní části vstřelilo o 48 gólů více než soupeři!

Mezi nejlepší pak patřili i v poměru střeleckých pokusů a očekávaných branek, kdy se v obou kategoriích drželi přes 52 %, a bylo vidět, že tým pod vedením Jareda Bendara šlape.

Kdo přispívá k výborné ofenzívě?

Kdo se kromě tradičních lídrů ofenzivních statistik v dresu Colorada staral o nejlepší ofenzívu základní části při rovnovážném počtu hráčů? Nejlepším střelcem Avalanche nebyl překvapivě Nathan MacKinnon, který vstřelil jeden gól za 60 minut hry, ale Nazem Kadri, následovaný Andrem Burakovskym. Ti vstřelili v základní části 1,39, respektive 1,36 gólu za 60 minut.

Solidní příspěvky pak přidali Mikko Rantanen (0,89 gólu), ale také Valerij Ničuškin (0,87) či Matt Calvert (0,84). Joe Sakic v létě udělal opravdu několik skvělých tahů – kromě Ničuškina podepsal za velice solidní smlouvy i Joonase Donskoie nebo Pierra-Edourda Bellemara.

Zapomenout bychom neměli také na akvizici Andre Burakovskyho, který si připsal svá kariérní maxima v základní části v počtu bodů i gólů. A za úspěšnou se z pohledu Avs dá považovat i výměna Tysona Barrieho a Alexandera Kerfoota za Nazema Kadriho.

Nazem Kadri

Právě Nazem Kadri byl v 'Round Robin' nejproduktivnějším hráčem Colorada se čtyřmi body za gól a tři asistence. Pokud mu vydrží forma ze základní části může být konečně v play-off kladným hrdinou.

Jednotlivé hodnoty ukazují hráčův percentil v dané kategorii. Tedy kolik procent hráčů bylo horších než on.

V základní části nejenže byl Kadri nejlepším střelcem Avalanche, ale mezi nejlepší se řadil i v celé NHL, když mu patří devátá příčka. S 1,39 vstřelenými góly byl na úrovni Brada Marchanda nebo Miky Zibanejada.

Nutno však dodat, že Kadri rozhodně nevynikal v rámci střeleckých pokusů nebo očekávaných branek, když měl poměr 51,58 % v rámci střel a 48,75 % v rámci očekávaných gólů. V obou případech je pak v kvalitním útoku Avs v dolní polovině.

Díky svým střeleckým schopnostem však dokázal to nejdůležitější, tedy přestřílet soupeře, když za jeho pobytu na ledě měli z útočníků lepší poměr branek pouze Valerij Ničuškin a Tyson Jost.

Během zápasů o umístění se v Edmontonu pak Kadri posunul do první přesilovkové formace. A to je místo, kde by měl jeho přínos být největší. V základní části totiž přesilová hra Colorada patřila do průměru s 6,85 vstřelnými góly za 60 minut (17. místo). V hale Oilers s ní byl ale Jared Bednar po přesunu Kadriho spokojený.

Je to totiž právě Kadri, se kterým se přesilové hře Avalanche dařilo nejvíce. S ním na ledě vstřelilo Colorado 9,51 gólu za 60 minut a vytvořilo si šance na 7,74 gólu. Sám Kadri si pak po Landeskogovi vytvořil z hráčů Avs nejvíce kvalitní příležitosti.

Valerij Ničuškin

Na druhé straně pak byl velkou, i když ne příliš nápadnou, postavou v útoku Avalanche i Valerij Ničuškin. I ruský forvard se stal důležitým článkem útočné vozby Colorada, které se už nemusí spoléhat na svoji hvězdnou trojici.

Na rozdíl od Kadriho ale jeho hlavní přínos byl směrem do defenzívy. To může být v případě ruského útočníka překvapením, Ničuškin se však po svém návratu do NHL vyprofiloval tímto směrem a v základní části byl v limitování soupeřů jedním z nejlepších útočníků! A navíc si nevedl vůbec zle ani směrem dopředu.

Mezi útočníky Avalanche si vytvořil nejvíce kvalitní příležitosti, když měl 0,79 očekávaných branek za 60 minut hry a jeho 1,9 bodů při hře 5 proti 5 je na úrovni velice solidního hráče druhé formace. Dohromady pak mělo Colorado hned devět útončíků, jejichž produkce byla na úrovni prvního, nebo druhého útoku.

Ničuškin měl vůbec nejlepší poměr očekávaných branek – 60,29 %, a Colorado s ním na ledě vstřelilo 72,25 % gólů. Společně s Landeskogem a Kadrim vytvořili v Edmontonu velice silnou druhou formaci.

Jak jsme již zmiňovali, síla Ničuškina byla především v tom, že se soupeři nedostávali do šancí. S ním na ledě měli Avalanche pouze 1,69 očekávaných branek proti a skutečně inkasovali jen 1,25 gólu! Obě hodnoty jsou nejlepší mezi forvardy z Denveru.

Ničuškina navíc najdeme i mezi nejlepšími v celé NHL. V poměru branek je první, v poměru očekávaných branek pátý a v defenzivních statistikách očekávaných i obdržených gólů patří do nejlepší trojice.

A další…

Byla to právě excelentní defenzivní hra, která Ničuškina vystřelila mezi nejlepší hráče celého ročníku v rámci statistiky GAR (již několikrát v našich článcích zmiňovaná hodnota, kdy se porovnávají výkony hráče s tzv. náhradníkem na pomezí sestavy). Ničuškin měl mezi všemu útočníky nejlepší defenzivní příspěvek a celkově patřil do nejlepší dvacítky.

K tomu přidejme již zmiňované podpisy z léta Joonase Donskoie či Andre Burakovskyho a útok Avalanche nahromadil po Tampa Bay Lightning druhou největší hodnotu GAR s 93,1 góly navíc. (Lightning měli 93,4)

Joe Sakic tak dal dohromady opravdu výborný útok, podporovaný moderní obranou a solidním brankovištěm, a Avalanche letos bezesporu mohou dojít vysoko.

