NHL v číslech: Brodie klíčovou posilou Maple Leafs

Torontu se podařilo na volném trhu ulovit zadáka jménem T.J. Brodie, který může být nakonec ještě důležitější posilou, než někteří možná očekávají. Brodie všeobecně platí už léta za jednoho z nejpodceňovanějších obránců v celé NHL.

30letý kanadský rodák se dohodl s Maple Leafs na čtyřleté spolupráci, přičemž si ročně vydělá 5 milionů dolarů.

Je všeobecně známo, že Toronto poslední léta, především ve vyřazovacích bojích, trápila defenzíva. Vědom si toho očividně byl i Kyle Dubas, generální manažer týmu, jenž proto už dříve přivedl Jakea Muzzina z Los Angeles a letos se rozhodl získat T.J. Brodieho z trhu volných hráčů.

Zazáří Rielly?

V úvodním odstavci jsme zmínili, že Brodie už léta patří za jednoho z nejpodceňovanějších beků v NHL. Proč? Jeho parťáci pravidelně zažívali své nejlepší sezony v době, když právě nastupovali většinu času po boku Brodieho. Jako příklad můžeme uvést i Marka Giordana, který získal trofej pro nejlepšího obránce sezony.

Tím neříkáme, že Giordano sám o sobě nebyl vynikající, ovšem až s Brodiem mohl své výkony posunout ještě o úroveň výše. Moc dobře věděl, že má vedle sebe jistotu v podobě Brodieho, který umí hasit případné chyby svých parťáků.

Podle předpokladů by měl Brodie nastupovat v obranném páru s Riellym. A to je přesně to, co už Morgan Rielly léta potřebuje. Zdá se, že by konečně mohl mít vedle sebe legitimního obránce pro první obranný pár.

Na výše uvedené kartě můžeme vidět, že Brodie v uplynulém ročníku měl (opět) pozitivní vliv na své spoluhráče, a to dokonce nejen v defenzívě, ale i v ofenzívě.

Pokud bude Brodie skutečně nastupovat s Riellym, dá se očekávat, že dlouholetá opora zadních řad Maple Leafs může zažít životní sezonu.

Dominantní v defenzívě

T.J. Brodie je vychvalován pro vynikající hru v obranné zóně, kde vykazuje velmi dobrou poziční hru a skvělou rozehrávku. Pokud na to naváže i v Torontu, dá možnost Riellymu podnikat útočné výpady mnohem častěji, než byl doposud 26letý zadák zvyklý.

Další výhodou Brodieho je to, že už je z působení v Calgary zvyklý nastupovat proti nejlepším hráčům soupeře, tudíž se od dalšího ročníku bude moci Sheldon Keefe, trenér Toronta, spoléhat v tomto ohledu už nejen na Muzzina, ale také i Brodieho.

Maple Leafs v Brodiem získali skutečně velikou posilu a vůbec bychom se nedivili, kdyby to s ním Toronto v play-off dotáhlo dále než do prvního kola, jak bylo poslední roky zvykem.

