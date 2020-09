NHL udělá všechno pro to, aby se příští sezóna hrála s fanoušky v hledišti

Plán je jasný. Krom hráčů dostat na stadiony také diváky. Ti po živé účasti v hledišti doslova touží, stejně tak i finanční oddělení všech 31 týmů. Pokud by se ovšem objevila rizika spojená s nemocí Covid-19, mohlo by se opět přistoupit k hokeji bez fanoušků, nebo dokonce v bublině.

Nyní se celá NHL točí kolem finále Stanley Cupu. Logicky. Kam ale odvrátí svou pozornost poté, co jeden z dvojice Dallas – Tampa pozvedne slavnou trofej nad své hlavy?

Vedení ligy bude usilovat o povolení návštěv fanoušků na zápasy v rámci příští sezóny.

Prvotní otázka je samozřejmě ještě jinde. Nejdříve bude muset být všech 31 týmů schopno cestovat mezi všemi městy napříč soutěží. Nějakou bublinu už nechtějí hráči ani vidět. Jenže zvládnou se členové organizací se štěstím vyhýbat koronaviru i při normálním životě v ulicích?

Bill Daly, zástupce komisionáře NHL Garyho Bettmana, promluvil o příští sezóně a o tom, co všechno v ní zamýšlí provést.

„Existuje mnoho proměnných, které nemůžeme ovlivnit. Mluvím hlavně o hranicích mezi Spojenými státy a Kanadou, také mezi jednotlivými státy. Nevíme, jaká budou pravidla karanténních opatření ani jak budou vypadat ostatní problémy, jenž určí, jak bude vypadat následující sezóna. Máme před sebou ještě ohromné množství práce.“

Příkladem pro hlavní představitele organizace NHL je například americká NFL a ostatní soutěže v Severní Americe. Také ovšem sleduje dění v evropských hokejových týmech a jak se ony vypořádávají s aktuální situací.

NHL a hráčská asociace se již domluvily na konkrétním datu pro začátek sezóny 2020/2021. Tím je 1. prosinec, ovšem Gary Bettman o víkendu prohlásil, že nebude překvapen, pokud se start posune do pozdější části prosince, nebo dokonce na leden.

Proč? Daly vysvětlil hlavní důvod prodloužení volna jasně. Čím později se začne, tím je větší pravděpodobnost, že se někteří fanoušci dostanou na stadiony bezpečně. Organizace diváky potřebují, právě z prodeje vstupenek mají největší zisk.

„Uděláme všechno pro to, abychom do hal dostali co nejvíce fanoušků. Hlavním aspektem ovšem bude bezpečnost,“ přidal Daly.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+