New Jersey Devils: Hledá se spolehlivá dvojka, zn. spěchá

Zástupcem Mackenzieho Blackwooda měl být Corey Crawford, ale ten se v kempu rozhodl Devils opustit a ukončit tím kariéru. Rozjel se tak kolotoč změn v brankovišti Devils, ale stále se nenašel brankář, který by pořádně kryl záda talentovanému Blackwoodovi, kvůli kterému je New Jersey na startu sezóny nahoře.

Mackenzie Blackwood už není úplně neznámé jméno. V minulém ročníku se poprvé více zapojil do zápasů a Devils často držel nad vodou. Na začátku minulého roku měl dokonce jednu z nejlepších statistik ze všech brankářů NHL, ale jeho výkony ukončila pandemie koronaviru.

Na stejné vlně pokračuje i v letošním ročníku, kdy odchytal všechny první tři duely (dva proti Bostonu) a Devils pokaždé bodovali a hned dvakrát zvítězili. Blackwood navíc držel úspěšnost zákroků jen těsně pod 95%, v derby proti Rangers vytáhl hned 47 zákroků, a i díky němu přišla cenná výhra.

Velice solidní dvojku, který se s Blackwoodem měl podělit o nějakou porci zápasů, měl vytvořit Corey Crawford, jenž poněkud překvapivě nepodepsal smlouvu s Chicagem, kde se chystá přestavba. Zkušený brankář ale nakonec do NHL nenaskočil a ukončil kariéru – to už jsem mimo jiné řešil výše.

V pozici dvojky se tak zjevil Scott Wedgewood, jenž byl v roce 2010 Devils draftován, ale v NHL toho moc neodchytal. Je to takový klasický brankář z farmy, který dokáže zaskočit. V dresu Devils se na led podíval naposledy v ročníku 2015/16, kdy odchytal čtyři duely a měl velice nadstandardní statistiky (93% zákroků). Další šance už nepřicházely, zkusil si tak angažmá v Arizoně.

Naposledy působil na farmě Tampy Bay Lightning a před letošní sezónou podepsal v New Jersey, kam se vrátil po třech sezónách. V letošních duelech zatím dělal dvojku skvělému Blackwoodovi, ale vzhledem k velkému počtu střel na branku New Jersey by musel předvádět opravdu božské výkony, aby jej alespoň částečně dokázal nahradit.

V prvních dnech, kdy se NHL rozeběhla, si z listiny waivers stáhlo New Jersey dalšího brankáře. Z organizace Winnipegu Jets přišel Eric Comrie. Prakticky jde o dosti podobného brankáře, kterým je Wedgewood, jen Comrie je o tři roky mladší. Kanadský brankář naskočil ve své kariéře k osmi duelům v NHL za Winnipeg a Detroit, ale jeho statistiky nikterak oslnivé nejsou. Spíše sbíral starty v AHL, kde se ale nikdy nedostal přes hranici úspěšnosti zákroků více jak 92%.

Když už to vypadalo, že Devils s vylepšováním svého brankoviště přestali, přišel do organizace z waivers další brankář a dosti možná nejzajímavější pohledem zkušeností. Mluvíme o Aaronu Dellovi, kterému je 31 let a poslední čtyři roky nastupoval jako dvojka v dresu San Jose.

V posledních sezónách naskočil alespoň do dvaceti duelů a jeho statistiky nebyly vůbec špatné. Ze všech brankářů je asi tím nejpravděpodobnějším, který může zastoupit dost možná brzy unaveného Blackwooda. Každopádně přetlak je velice slušný a zbývající brankáři budou nejspíše na tribuně čekat na zázrak.

A to jsem tak nějak zapomněl zmínit čtyřiadvacetiletého Gillese Senna, který je jedničkou farmářského týmu Binghamton Devils a v minulé sezóně odehrál první ročník na farmě. I tento brankář by teoreticky mohl promluvit do souboje o brankářskou dvojku v New Jersey.

