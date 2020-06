Nevyužil potenciál. Connor Brown promluvil o odchodu z rodného Toronta

V roce 1994 se Connor Brown narodil v torontské nemocnici. O osmnáct let později si ho zástupci místního hokejového klubu vybrali v draftu. K happy endu tato symbióza nikdy nedospěla. Brown kabinu Maple Leafs vloni nedobrovolně opustil a obával se, co bude dál. Sezona v Ottawě mu ukázala otřepané klišé, že všechno zlé může být pro něco dobré.

Jen si to představte. Hrajete v rodném městě, toužíte pro něj získat Stanley Cup, a pak vám nečekaně pípne esemeska. Vyměnili vás.

Pro řadu severoamerických hráčů takový scénář symbolizuje životní tragédii a konec velkých plánů. Na vlastní kůži si ho vyzkoušel i Connor Brown, který se před necelým rokem stal součástí přestupu, jenž do Ottawy společně s ním poslal i obránce Nikitu Zajceva. Na druhou stranu tehdy mířili Cody Ceci a Ben Harpur.

Elitní snajpr se stal nepotřebným křídlem

Brown má po předčasném ukončení sezony dostatek času bilancovat svůj odchod z Maple Leafs. Už překonal úvodní šok provázející změnu prostředí. Vždyť barvy torontských klubů oblékal od útlého věku a kabiny jiných týmů znal jen z venkovních zápasů.

„Cítil jsem, že v Torontu patřím do kostry sestavy. Z tohoto pohledu to bylo šokující a náročné, ale zároveň jsem věděl, že pro mě a mou kariéru představoval trade tu nejlepší věc, co se mohla stát,” svěřil se šestadvacetiletý Kanaďan v posledním díle Connor Carrick Podcast.

Brown si nicméně tak trochu lže do kapsy. U Maple Leafs hrál stěžejní roli v premiérové sezoně, kdy v základní části nasázel 20 gólů, přidal 16 asistencí a významně pomohl týmu po čtyřletém půstu k postupu do play off.

Jenže jeho icetime se v průběhu dalších let už jen snižoval. Scénu vyklízel ve prospěch talentovanějších křídel Kasperiho Kapanena či Andrease Johnssona. Sám našel místo v málo protěžované čtvrté formaci.

„Osmdesát procent vašeho výkonu tvoří to, jak se na ledě cítíte,” říká Brown. „Touhu hrát s pukem jsem vloni určitě částečně ztratil.”

Jako politý živou vodou

Příchod k dřívějšímu rivalovi mu rozšířil obzory. Najednou byl důležitou osobností Senators a v nejlepším hokejovém věku se vměstnal mezi šest elitních útočníků. Dopřával si pravidelnou porci 20 minut za zápas. Zvýšený prostor využil ke kariérnímu maximu v podobě 43 bodů (16+27). Lépe na tom byl pouze Brady Tkachuk.

Jenže to není zdaleka všechno.

V letošní tabulce produktivity hráčů draftovaných v roce 2012 se Brown udržel na skvělém šestém místě. Na řadu přitom přišel až v pátém kole jako 156. volba. Před ním je jen čtveřice hokejistů draftovaných v první rundě a jistý Nikita Gusev, kterého zástupci Tampy Bay zvolili až z 202. pozice. Hlavně proto, že pochybovali nad přesunem svérázného Rusa do zámoří.

Brown ovšem bere o 2,4 milionu dolarů méně než moskevský rodák v New Jersey. To z něj dělá možná vůbec nejzajímavějšího hráče draftu 2012 v poměru cena/výkon. Zatímco jeho bod stál v průměru klubovou kasu necelých 50 tisíc, u Guseva to byl více než dvojnásobek.

„Nemyslím si, že bych v Torontu hrál vyloženě špatně a ubližoval týmu, ale rozhodně jsem nevyužíval maximálně svůj potenciál,” přiznává Brown. „Takže je skvělé, že jsem ho konečně dokázal odemknout. Velkou zásluhu na tom nese důvěra, kterou mi Sens prokázali.”

