Netradiční draft se blíží. K jakým metám budou nováčkové vzhlížet?

Letošní výběr mladých nadějí bude hodně netradiční. Opatření proti pandemii koronaviru neumožňují klasický scénář, tudíž se celá sláva bude konat pomocí videokonference ze studia NHL Network v New Jersey.

Jako první budou volit newyorští Jezdci. To jsou základní fakta. Jak to nakonec celé dopadne, kdo se stane další „jedničkou“ a na koho se případně nedostane, to vše je prozatím ve hvězdách. Křišťálová koule by se určitě hodila, ale k čemu ji nepotřebujeme, to jsou historické výkony zaznamenané v ligové knize rekordů.

Jako „rookie“ neboli nováček je dle pravidel NHL hráč, který neodehrál v lize více než 25 zápasů v předchozí sezóně (či více jak šest v každé z předchozích dvou) a je mladší 26 let. Věkové omezení bylo zavedeno po sezóně 1989/90, kdy získal Calderovu trofej pro zelenáče roku 31letý ruský útočník Sergej Makarov.

Ten přišel do NHL spolu s parťáky z legendární ruské pětky (Fetisov, Kasatonov, Larionov a Krutov) ověnčený tituly mistrů světa a olympijských vítězů. V sovětské lize nastřílel přes 300 gólů a ve své první zámořské sezóně nasbíral 86 bodů. Jako nováček byl zároveň čtvrtým nejstarším hráčem týmu a o dekádu starší než zbytek elitních ligových benjamínků.

Bylo jasné, že liga musí reagovat. Vzniklo tak pravidlo zvané „The Makarov Rule“, které omezilo věk pro nováčky na 26 let.

Jakými výkony se doposud prezentovali ti nejlepší zelenáči a jak vysoko budou muset zaklonit hlavu ti současní, aby dohlédli k jejich výšinám?

Nejvíce bodů nováčka za sezónu: Teemu Selänne - 132 (1992/93)

„Finský blesk“ nastřádal ve své nováčkovské sezóně neskutečných 132 bodů za 76 branek a 56 asistencí. Tryskáči ho draftovali jako celkovou desítku už v roce 1988. Selänne však na odchod do neslavnější hokejové ligy nijak nespěchal. Několik sezón ještě válel v domácí finské lize v dresu Jokeritu Helsinki. Za velkou louži se vydal až v roce 1992.

Nabyté zkušenosti prodal náramně. Nováčkovský rekord Petera Šťastného (109 bodů ze sezóny 1980/81) překonal 23. března 1993 v zápase proti Torontu Maple Leafs. Závěrečný účet 132 bodů znamenal nejlepší výkon mezi zelenáči a celkově páté místo v ligové produktivitě.

Dalšími bodovými stovkaři mezi nováčky jsou: Alex Ovečkin (106), Dale Hawerchuk (103), Sidney Crosby (102), Joe Juneau (102) a Mario Lemieux (100)

Český rekord: Ivan Hlinka (Vancouver Canucks) – 60 (23 gólů + 37 přihrávek) v sezóně 1981/82

Nejvíce gólů nováčka za sezónu: Teemu Selänne - 76 (1992/93)

Bodový výkon sympatického Fina z první sezóny je parádní, ale jeho gólový počin je přímo famózní. 76 branek je pátý nejlepší výkon historie, bez ohledu na to, zda se jedná o nováčka či protřelého veterána. Jen tři hráči v celé dlouhé historii dokázali nastřílet v jedné sezóně víc branek. Mario Lemieux, Brett Hull a Wayne Gretzky. Ten dokonce dvakrát.

Původní gólový rekord Mikea Bossyho ze sezóny 1977/78 (53) zlomil finský rychlík 2. března 1993 v zápase proti Quebec Nordiques. V sezóně 2005/06 se na scéně objevil Alex Ovečkin. Střelecká mašina z Ruska se zastavila na hodnotě 52 branek. Slušný počin, ale i tak se na výkon Selänneho díval z uctivé vzdálenosti.

Mimo výše jmenovaných překonal ve své první sezóně padesátigólovou hranici už jen Joe Nieuwendyk. Kanadský útočník nastřílel v sezóně 1987/88 51 branek v dresu calgarských Plamenů.

V posledních letech stojí za zmínku snad jen 40 přesných zásahů Austona Matthewse ze sezóny 2016/17, či 36 gólů Patricka Laineho ze stejné sezóny.

Český rekord: Petr Klíma (Detroit Red Wings) – 32 branek ze sezóny 1985/86

Nejvíce bodů nováčka-obránce za sezónu: Larry Murphy - 76 (1980/81)

Nejlepší bodový výkon mezi zelenáči na postu obránce je už hodně vousatý. Na svědomí ho má Larry Murphy, čtyřka draftu z roku 1980 a jeden z nejproduktivnějších obránců historie. Ve své první sezóně nastřílel v dresu Králů z Los Angeles 16 branek a k tomu přidal 60 asistencí. I to je mimochodem rekord mezi obránci prvoročáky.

Na dohled se o osm let později přiblížil Brian Leetch, legendární obránce newyorských Jezdců, který zaostal za výkonem Murphyho o pět bodů.

V loňské sezóně zdolala hranici 50 bodů dvojice finalistů Calderovy trofeje Quinn Hughes a Cale Makar.

Český rekord: Miroslav Dvořák (Philadelphia Flyers) – 37 bodů ze sezóny 1982/83

Nejvíce gólů nováčka-obránce za sezónu: Brian Leetch - 23 (1988/89)

Ikona týmu z Manhattanu sice svým bodovým výkonem (71) Murphyho nepřekonala, ale 23 přesných zásahů na zápis do rekordních tabulek stačilo. Dosavadní maximum Barryho Becka, který v dresu Colorada Rockies nasázel ve své první sezóně 22 branek, odolávalo 11 let.

Posledním, kdo se dostal na metu dvaceti gólů, byl Dion Phaneuf v sezóně 2005/06.

Český rekord: 9 branek - Pavel Kubina (Tampa Bay Lightning), Filip Kuba (Minnesota Wild), Zbyněk Michálek (Phoenix Coyotes)

