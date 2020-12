Nenápadný, ale nepostradatelný. Zůstane Danault v Montrealu?

Phillip Danault patří mezi klíčové útočníky Montrealu, v mnoha novinových titulcích ho však nenajdete. Moc se o něm nemluví, jeho výkony však mluví samy za sebe. V posledních dnech se dostal však i do mediálního prostředí, jelikož byl oceněn komunitou Montrealu za jeho činy pro ostatní.

I k této příležitosti byl pro novináře s Danaultem naplánován videohovor, avšak nezabralo to ani sto sekund a padla otázka na jeho smlouvu.

Ta stávající mu totiž po příští sezoně končí, a tak je nejvyšší čas začít s námluvami o prodloužení.

„Mám tu ještě rok smlouvu. Počkám, co se stane,“ řekl v hovoru sedmadvacetiletý centr. „Budu makat naplno až do konce, nijak mě to neovlivní. Bude to v rukách generálního manažera. On se rozhodne, jakým směrem bude chtít jít.“

„Žádné jednání neprobíhají,“ dodal ještě.

Jednání možná neprobíhají proto, že si Canadiens rozmýšlí, jak svůj útok vyřeší. Už v létě během play-off totiž dostávali výraznější role než Danault mladíci Suzuki s Kotkaniemim.

Frankofonní Kanaďan tak musel ustoupit až do třetí lajny. A to se mu samozřejmě nezamlouvalo.

„Nikdy jsem neřekl, že chci být první centr a hrát hlavní roli. V momentě, kdy mi bude přidělena čistě defenzivní role ve třetí lajně, se přestanu zlepšovat,“ vysvětloval.

Danault by se ale neměl bát. I přes to, že hrál až ve třetí lajně, strávil na ledě z útočníků nejvíce času. Jednoduše dokáže věci, které mladí ještě ne, a to hlavně v obraně. Nejvýrazněji nám tento fakt ukazuje například statistika vhazování. Danault jich vyhrál 54 procent, zatímco Suzuki pouze 40 a Kotkaniemi 33,8.

Tak kde je ta smlouva?

Zatím v nedohledu. Danault se tím však nechce nechat rozhodit.

„Beru to, jak to je. Před třemi lety jsem udělal chybu, když jsem čekal na novou smlouvu. Tu sezonu jsem pojal úplně špatně,“ vzpomínal zpětně.

Když naposledy bojoval o smlouvu, dopadlo to kontraktem na tři roky a dohromady 9,25 milionů dolarů.

Otázkou zůstává, o kolik si polepší po tomto ročníku. A bude to vůbec v dresu Canadiens?

