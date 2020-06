Nejužitečnější hráč švédské ligy míří do NHL, Curran podepsal s Anaheimem

Kačeři z Anaheimu pokračují v potřebné přestavbě a budují kádr pro nadcházející sezonu. Ducks se podařilo přivábit zajímavé jméno, pro které to bude první angažmá v nejlepší hokejové lize světa.

Anaheim se v rámci letošního ročníku National Hockey League již do akce nedostane. Parta kolem veterána Ryana Getzlafa se totiž nevešla mezi čtyřiadvacet mužstev, která postupují buď do kvalifikačního kola, nebo rovnou do play-off.

Kačeři skončili až na šestém místě tabulky Pacifické divize se sedmašedesáti body z jednasedmdesáti zápasů. Hůře na tom byli v Západní konferenci už jen kalifornští rivalové – Los Angeles a San Jose.

Proto hledá vedení mužstva stále možnosti, jak kádr vhodně doplnit a učinit jej konkurenceschopnějším. A posily hledají Anaheimští také mimo NHL.

Nejnovějším podpisem organizace je kanadský obránce Kodie Curran.

Třicetiletý zadák se sice narodil v Calgary, do nejlepší hokejové ligy světa se však dosud nepropracoval. Nevezmeme-li v potaz mládežnické či univerzitní soutěže, strávil Curran na svém rodném kontinentu jen necelé dvě sezony, v nichž si vyzkoušel v dresu Hartfordu AHL. Převážně se ale pohyboval v nižší ECHL.

I proto raději zvolil evropskou cestu. Urostlý obránce se usadil na severu, kde vystřídal angažmá v Dánsku, Norsku a naposledy ve Švédsku. V úvodních dvou destinacích pomohl svému celku k zisku mistrovského titulu.

V Dánsku i Norsku zůstal Curran pokaždé jednu sezonu, v barvách švédského Rögle BK však stihl dvě. A pokaždé pravidelně přispíval kanadskými body.

Především loňský ročník, předčasně ukončený kvůli koronavirové pandemii, se mu náramně vydařil. Švédskou soutěž si podmanil, stal se nejlepším obráncem sezony a celkově nejužitečnějším hráčem SHL. V osmačtyřiceti duelech vstřelil dvanáct gólů a na dalších sedmatřiceti se podílel asistencí, což je bezesporu skvělý počin.

V Evropě si jméno udělal, otázkou ovšem zůstává, za na své výkony dokáže navázet na té nejvyšší úrovni.

Share on Google+