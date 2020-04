Nejtěžší boje o Stanley Cup, šanci bude mít každý. Jak si hvězdy NHL rýsují letošní play off

Zatím není jasné zhola nic. Neví se, zda se sezona 2019/2020 dohraje. Zda dojde na play off a bude se předávat Stanley Cup. Zda se neupraví počet zápasů základní části, případně formát vyřazovacích bitev. Otázky, otázky, samé otázky. Na jednom se ale hokejisté v NHL shodují. Pokud dojde na boje o slavný pohár, budou přetěžké a plné překvapení.

"Všichni budou začínat od nuly," ví Kris Letang, zadák Pittsburghu a trojnásobný šampion.

Opora Tučňáků míní, že by případné play off bylo historicky nejotevřenějším závodem o Stanley Cup. "Nikdo by se nevezl na vítězné vlně, nebyl by rozjetý," zdůvodňuje svůj názor.

Letang dobře ví, jak důležité je jít do klíčové fáze sezony ve formě. S nabraným sebevědomím, funkční přesilovkou, zářícím gólmanem. Má tunu zkušeností s tím, že se tým potřebuje na rozhodující mače vyladit a vletět do nich s elánem.

Jinak se mažou rozdíly mezi jednotlivými mančafty a mění se rovnováha sil.

Letang není sám, kdo očekává napínavé série, plné překvapivých výsledků (ne že by loni favorité své role splnili).

Max Pacioretty, ofenzivní tahoun Vegas Golden Knights, si myslí toto: "Vyhrát Stanley Cup letos bude náročnější než kdykoliv jindy. Půjde o nejtěžší boje o stříbrnou trofej v historii."

Pacioretty opírá svůj názor o fakt, že tentokrát by se hokejisté museli vyrovnávat nejen s obvyklými nástrahami, ale do cesty by se jim připletly také hodně specifické překážky.

"Podívejte se na ty zádrhele. Kdoví, kdy a kde budeme o Stanley Cup hrát. Není jasné, zda budeme hrát před fanoušky, nebo před prázdnými tribunami. Těch nezodpovězených otázek je spoustu. Pak je tu další věc - týmy se zraněnými hráči mají výhodu v tom, že se jim marodi postupně léčí a uzdravují," dodal jednatřicetiletý Američan.

Pacioretty, jemuž se letos mimořádně dařilo a měl našlápnuto k novému osobnímu rekordu v bodech, tak připomněl důležitou věc. Mančafty by byly pro play off odpočaté, nikoho by netrápily běžné "provozní šrámy", k tomu si připočtěte uzdravené borce.

Konkurence ve vyřazovacích bitvách by tak skutečně mohla být nejtvrdší, jakou kdy NHL zažila. "Tentokrát prostě kluby NHL do play off nepůjdou s unavenými, potlučenými hráči," opakuje Pacioretty, kterého pohání obrovská touha po Stanley Cupu.

"I kdybychom měli čekat půl roku a hrát na Antarktidě, jsem ochotný do toho jít." Tolik věří v sílu Zlatých Rytířů.

Těžko říct, zda ji uvidíme v praxi. Loni Vegas zastavilo chybné rozhodnutí arbitra, za které se NHL posléze omluvila. Letos to může být vyšší moc - současná epidemie, během níž je zmrazen profesionální sport prakticky na celé planetě.

