Nejlepší zákroky dekády

Máme závěr desetiletí, a tak jsou všechna možná hokejová periodika plná výročních článků a seznamů různých nej v nejrůznějších kategoriích. Časopis Hockey News přišel z jedním z těch zajímavějších - autoři vybrali deset nejlepších akcí brankářů v průběhu tohoto období.

Jak se říká, rozmanitost je kořením života. Z tohoto důvodu se tu neobjevily některé zákroky, které byste si dokázali v takovém výběru představit. Redaktoři chtěli ukázat výběr těch nejlepších, aniž by se příliš opakovali.

10. Jonathan Quick, 5. dubna 2017.

Bylo jasné, že Quick se prostě nějakým způsobem do tohoto výběru dostane. A přestože možná v tomhle desetiletí udělal i lepší zákroky, tento krásně vystihuje to, co přinášelo Quickovi úspěch v době největší slávy. Jeho schopnost vymrštit kteroukoli končetinu je zrovna potřeba a zabránit tím puku v cestě do sítě hodně připomíná legendárního Dominika Haška, a tohle je dost možná jeden z Quickových nejoriginálnějších zákroků. Připočtěme fakt, že Holland vypálil přesně tam, kam chtěl, ale Quick to dokázal vysledovat a akrobaticky vykopnul nohu.

9. Ryan Miller, 10. listopadu 2016.

Když obecně mluvíme o případu, kdy brankář "chytí střelu do prázdné", myslíme tím, že ukradne jistý gól v momentu, kdy je branka střelci otevřená a gólman je zcela mimo pozici. V tomhle případě však Miller chytil střelu, která mířila doslova do prázdné branky. Miller měl těsně před koncem zápasu opustit brankoviště a uvolnit místo šestému hráči do pole. Jenže ztráta kotouče ho dopravila na hůl Henrika Zetterberga z Detroitu. Miller to zaznamenal, stylem Supermana se vrhl zpět a zachytil letící puk.

8. Carey Price, 19. listopadu 2018.

Akce, která se ocitla na seznamu díky souhře hned několika okolností. Za prvé, jde o poslední sekundy utkání, kdy by jakýkoli obdržený gól znamenal prohru. Za druhé zde jeden z nejlepších brankářů minulé dekády ukradl branku z hole jejího nejlepšího střelce. A třešničkou na dortu je, že Ovečkin Priceovi za jeho skvělý zákrok dokonce zatleskal.

7. Tim Thomas, 23. května 2011.

Je to rok, kdy Thomas neskutečnými výkony dovezl Boston ke Stanley Cupu. Zatímco nejlepší svůj zákrok v play off předvedl tady v semifinále proti Tampě, v sérii o všechno proti favorizovanému Vancouveru měl neuvěřitelnou úspěšnost 96,7%. To je rekord nejen ve finále Stanley Cupu (v případě série delší než čtyři zápasy), ale také v jakékoli sedmizápasové sérii.

6. Karri Rämö, 24. února 2015.

Je spousta zákroků lapačkou, které by se mohly do seznamu dostat. Ten Rämův je zde ze dvou důvodů. Za prvé, nešlo o případ, kdy gólman prostě máchne lapačkou ve směru, kde tuší střelu. Rämö lokalizoval puk a přesně věděl, kam půjde. A zachytil ho doslova na brankové čáře. Stačilo aby měl svou lapačku jen o pár centrimetrů víc vzadu, a branka by platila.

5. Jake Allen, 14. listopadu 2015.

Jedním z prvků, ke kterým bylo při tvorbě seznamu přihlédnuto, byly případy, kdy si všichni myslí, že branka skutečně padla. Což je přesně to, co se tehdy stalo. Blackhawks, včetně Daňa, který stál přímo na místě, si mysleli, že je to tam. Televizní komentáři ze St. Louis si mysleli, že je to tam. Jediný člověk, který stoprocentně věděl, že puk nepřekročil brankovou čáru, byl Jake Allen. Chytil to jen o vlásek, ale chytil.

4. Henrik Lundqvist, 11. ledna 2016.

Je jedním z nejlepších brankářů desetiletí a nemělo by vás překvapit, že je na seznamu. Vyrazit puk bruslí se taky zrovna často nepovede. Nemluvě o tom, že to Lundqvist dokázal z rozkleku a vytočil svou nohu do pozice, která by jakémukoli normálnímu člověku vynesla operaci kolena.

3. Andrej Vasiljevskij, 10. února 2018.

Ruský fenomén ukázal během kariéry hned několikrát svoji specialitu - chytání s lapačkou za zády. Tady se přihlásil do soutěže o nejlepší zákrok předminulé sezony, když tímto způsobem zlikvidoval střelu Anže Kopitara.

2. Kari Lehtonen, 28.ledna 2013.

Další z případů, kdy si všichni v hale mysleli, že je gól a navíc opět doklad nelidské pružnosti, kterou hokejoví gólmani disponují. Plus, puk chycený za zády, tentokrát brankářem, který chvíli nemohl najít vyražený kotouč a pak ho shrábnul ze vzduchu v momentě, kdy celý tým Columbusu už slavil.

1. Braden Holtby, 30. května 2018.

Nalijme si čistého vína. V momentě, kdy jste viděli titulek článku, většina z vás už tušila, který zákrok bude vyhlášen za nejlepší. Nejen že jde o puk vyražený holí ze vzduchu, ale tato akce pravděpodobně otočila průběh loňské finálové série. Vegas první zápas doma vyhrálo a kdyby Tuch touto střelou vyrovnal a Golden Knights by uspěli v prodloužení, letěli by do Washingtonu za stavu 2:0 na zápasy. Jenže Holtby puk hokejkou zastavil, Capitals vedení v zápase urželi a pak už sérii nepustili z rukou. Nejlepší zákrok desetiletí, bez jakékoli debaty.

