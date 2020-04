Nejlepší ročník v kariéře? Nejdéle soužící Olejář hodnotí povedenou sezónu

Sedět zavřený doma je pořádný opruz, zvlášť když jste jako špičkový sportovec navyklý se hýbat. Někdo z toho ale přeci jen může mít radost. Členově rodiny například. Retrívr Ryana Nugenta-Hopkinse jménem Sofie vnímá karanténu především tak, že si daleko víc užívá páníčka.

„Ona je jediná, která je v celé karanténě asi nejšťastnější. Dostává se jí hodně pozornosti, užíváme si vycházky,“ směje se s 604 zápasy aktuálně nejdéle sloužící Olejář, jenž místo obvyklého přesunu do letního sídla ve Vancouveru zůstal pro tentokrát s manželkou v Edmontonu.

Jako každý jiný se cítí v sociální izolaci sice bezpečně, avšak poněkud znuděně. Snaží se omezeně trénovat, sleduje Netflix. Víc čas tráví v kuchyni, kde lze nyní vyjádřit aspoň nějakou tvořivost.

„Hodně vařím, tedy něco, na co v sezóně nemám tolik času. Obědy i večeře. Je to pro mě trochu neobvyklé, ale vždycky jsem se do toho chtěl dostat. Já i moje žena se snažíme o různé kreativní pokusy,“ říká Nugent-Hopkins.

Z centra na křídlo

Totéž se mu letos docela požehnaně dařilo na ledě. Tvořivost šikovného útočníka vyjadřují nejlépe základní čísla. V 65 utkáních nasbíral 61 bodů (22+39), což byl náběh na nejlepší ročník v životě. Kariérním maximem draftové jedničky z roku 2011 zatím bylo loňských 69 bodů (28+41).

Přerušení sezóny ho může mrzet tím víc, že se právě dostával do laufu. Od nového roku bodoval ve 30 duelech 41krát. Hodně času v té době strávil v útoku s nejproduktivnějším hráčem sezóny Leonem Draisaitlem a Kailerem Yamamotem. Prospěla mu také změna pozice. Přesunul se totiž na křídlo.

Na postu centra je v Edmontonu velká konkurence. Určitě lepší změnit místo a sehrát se s nejlepšími centry ligy než hrát třetí lajnu. Ať už nastoupil vedle Draisaitla nebo McDavida, nemohl si stěžovat.

„Hra na křídle vás trochu změní, otevírá se vám prostor k útočení. Když jste na centru, pořád se musíte ujišťovat, že hrajete dozadu a dostatečně hluboko ve vlastním obranném pásmu. Jako křídlo víc držíte puk nebo podporujete ty, co ho vedou. Ofenzivní myšlenkové nastavení. Tak to aspoň vidím po přesunu na křídlo,“ říká šestadvacetiletý forvard.

Spása z farmy

Příchod jednadvacetiletého farmáře Yamamota nazval edmontonský novinářský matador Jim Matheson „záchranou sezóny Oilers“. Tým tak má k dispozici dva velmi dobré útoky. Rodák z amerického Spokane, jehož jméno nezapře japonské předky, nasbíral po boku elitních spoluhráčů ve 27 zápasech 26 bodů.

„Co se mi nejvíc líbí na Yamovi? Způsob, jakým jde po puku. Nebojí se jít poprat do rohu s kýmkoli,“ říká o nevysokém a neurostlém spoluhráči (173 cm / 72 kg) Nugent-Hopkins. „Bojoval se Zdeno Chárou, což je trochu jiná výšková úroveň, ale nebojí se.“

Hokej každopádně všem chybí, Nugenta-Hopkinse nevyjímaje. „Myslím na všechna ta utkání, co jsme museli vypustit. Všichni čekáme na další zprávy. Rozhodně je zvláštní, že teď o víkendu nebudeme hrát poslední zápasy,“ mrzí útočníka Edmontonu.





Share on Google+