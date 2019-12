Nejjižnější zápas pod širákem v historii. Ovlivní jej déšť?

Letošní Winter Classic bude v mnoha ohledech výjimečné. Oba jeho aktéři, tedy Dallas Stars a Nashville Predators, se pod širým nebem představí vůbec poprvé. Již tradiční novoroční událost navíc proběhne v Texasu, kde panuje velmi teplé počasí. Žádný duel NHL pod širákem se doposud neodehrál jižněji, než ten plánovaný na 1. ledna 2020.

A tak není divu, že bitvu před zraky desetitisíců nadšenců natěšeně vyhlížejí především domácí borci. Přípravy na dallaském Cotton Bowl Stadium, kde k velkolepé události dojde, vrcholí a na většinu hráčů z řad Stars i Predators čeká životní zážitek.

„Bylo to něco neskutečného,“ vzpomínal na svůj první duel pod otevřeným nebem útočník Dallasu Joe Pavelski, jeden z těch, kteří už mají „širákovou premiéru“ v NHL za sebou. V únoru 2015 totiž vyjel v dresu San Jose Sharks ke kalifornskému derby proti Los Angeles, duelu přihlíželo přes 70 tisíc diváků.

„Samotné přípravy na takovou událost jsou ohromující, ale až když vyjedete poprvé na led a vidíte spousty lidí a celou tu parádu kolem sebe, tak vás to ohromí. Nevím, jak se na hokej kouká z tribun, ale z kluziště jde o nepopsatelný zážitek,“ líčil Pavelski.

Štěstí okusit atmosféru venkovního střetnutí měli i útočníci Hvězd Andrew Cogliano a Corey Perry, oba v barvách Anaheim Ducks, taktéž v rámci kalifornského derby proti Kings, a to o rok dříve před Pavelskim.

„Jde o jeden z nejlepších zážitků mé kariéry,“ nezastíral Cogliano. „Skvěle nám přálo počasí, po setmění navíc na všechny dýchla pohodová atmosféra, k tomu všude kolem vidíte palmy. Pokaždé jde o velký zážitek nejen pro hráče samotné, ale taky pro jejich rodiny,“ měl jasno.

Možná i s deštěm

Už nyní je jisté, že počasí bude v případě Winter Classic 2020 jedním z nejdiskutovanějších témat. Ne že by snad dřívější ročníky neovlivnily venkovní podmínky, avšak tentokrát je situace o něco specifičtější. Jak jsme již zmínili, půjde o nejjižněji odehrané utkání pod širým nebem, a tak lze logicky očekávat nadprůměrné teploty.

Podle dosavadních předpovědí by měl v době zápasu teploměr ukazovat něco kolem 15-16 stupňů Celsia, daleko větší potíže však může způsobit případný déšť. Ještě v pátek odhady naznačovaly 60% pravděpodobnost srážek. Že ale hrát hokej pod širákem lze celkem bez potíží i v teplých krajinách, dokázaly zmíněné bitvy v Kalifornii. Partie mezi Ducks a Kings v roce 2014 proběhla v 17 stupních Celsia, tedy v počasí, ve kterém byste do hlediště klidně mohli vyrazit v triku.

Rivalita a vzpomínky na play-off

„Není to jen o bitvě na ledě, ale o celé akci jako takové. Přestože utkání přitahuje velkou pozornost, děje se kolem řada dalších věcí, hokejisté do Winter Classic zapojí i své rodiny,“ vysvětloval generální manažer Dallasu Jim Nill. I on má zážitky z klasické novoroční vřavy v poměrně čerstvých vzpomínkách. V roce 2009 byl jakožto asistent generálního manažera Detroitu přítomen historicky druhému zápasu Winter Classic, a to mezi Red Wings a týmem Chicaga.

Doposud si zápas pod širým nebem vyzkoušelo 23 klubů NHL, jakmile skončí příští týden Winter Classic v Dallasu, přibydou další dva. Na premiéru ještě čekají fanoušci Arizony, Caroliny, Columbusu, Floridy, Tampy Bay a Las Vegas. I ti se ale v blízké budoucnosti téměř jistě dočkají.

Aby toho nebylo málo, klání Stars a Predators bude mít další rozměr – oba celky jsou na tom v tabulce Centrální divize velmi podobně, bojují o příčky zaručující postup do play-off. O rivalitě a vzpomínkách na vzájemnou sérii v play-off letos na jaře ani nemluvě.

Tenhle mač rozhodně nebude jen zábavnou podívanou, ale tvrdým bojem se vším všudy. Sledovat jej můžete 1. ledna od 19 hodin středoevropského času.

