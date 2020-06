Nech je tam! Nehrající Thornton pomohl k obratu v historické přesilovce z play off 2019

Určitě si na to vzpomínáte. V sedmém zápase prvního kola loňských vyřazovacích bojů prohrávali Sharks s Vegas necelých 11 minut před koncem už 0:3. Pak se jim naskytla pětiminutová přesilovka. San Jose dokázalo zásluhou své elitní formace rychle srovnat a kouč Peter DeBoer se chystal nasadit druhou útočnou letku. Jenže její lodivod Joe Thornton řekl ne.

A bylo to rozhodnutí za milion. První formace záhy vsítila i čtvrtý gól a během necelých čtyř minut tak dokonala fantastický obrat v početní výhodě, který historie NHL nepamatuje.

O skryté úloze veterána Sharks teprve po více než roce promluvil pro The Athletic někdejší kouč San Jose Peter DeBoer.

Žádné vyčerpání, mazejte zpátky

„Naše první formace srovnala na 3:3, nicméně na ledě už byla asi čtyři minuty. Uznal jsem, že hráči působí unaveně, a chtěl jsem poskytnout nějaký ice time i druhé pětce. Pamatuji si, jak se na mě Joe podíval a řekl ,Ne, nech je tam. Mají formu,’” líčí dvaapadesátiletý trenér.

DeBoer měl určitě dobrý důvod myslet si, že lajna ve složení Karlsson, Burns, Couture, Hertl a Labanc, který posléze dával vedoucí gól, neoplývá zázračným množstvím sil. Ještě za stavu 2:3 totiž ujížděl v oslabení vstříc brankáři Martinu Jonesovi osamocený William Karlsson, kterého už žádný z hráčů se žralokem na prsou nestihl dohnat.

Kdyby puk zavěsil do levého horního rohu, mohlo být vymalováno. Jenže to se nestalo.

Na druhé straně přidal perfektně mířenou ranou vyrovnávací gól Logan Couture a šéf střídačky Golden Knights Gerard Gallant musel sáhnout k oddechovému času. Jenže tím zároveň umožnil krátkou pauzičku elitní formaci Sharks, která se tak na povel Thorntona vrátila na hrací plochu. Vousatý centr sice už mantinel přeskočil, jenže rychle přehodnotil situaci a usedl zpět na střídačku.

Vůdce na správném místě

„Když se na to divám zpětně, je třeba si uvědomit, že hokejista jeho formátu je zvyklý ve vypjatých chvílích nastupovat celou kariéru,” upozorňuje současný kouč Vegas. „Mohl se na ně vykašlat a možná i vstřelit vítězný gól. Ale on si uvědomil tehdejší situaci, prokázal své vůdcovství a natolik věřil svým zcela vyčerpaným spoluhráčům, že je poslal zpět, aby skórovali. Na to nikdy nezapomenu.”

Pro San Jose to byla spásná branka. Vegas sice ještě zvládlo do konce třetí třetiny srovnat a o vítězství musel rozhodnout krásnou individuální akcí až v prodloužení Barclay Goodrow, ovšem nic z toho nemuselo být, pokud by Thornton dohrál pětiminutovou výhodu se svým útokem.

Brzy jedenačtyřicetiletý matador strávil v SAP Center už 15 let. Označení ikona Sharks mu nikdo neodpáře. Navíc ani po této sezoně, kdy v 70 utkáních zaznamenal 31 bodů, zřejmě končit nehodlá. Po neslavné základní části, v níž San Jose zakotvilo na posledním místě Západní konference a stalo se největším zklamáním ročníku, budou Sharks jeho zkušenosti potřebovat jako sůl.

