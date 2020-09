Nečekaný hrdina. Kiviranta vystřelil hattrickem postup Dallasu

Na jedné straně máte hráče jako Nathan MacKinnon či Mikko Rantanen, na té druhé pak Joea Pavleskiho nebo Tylera Seguina. Jenže hrdinou rozhodujícího utkání série mezi Coloradem a Dallasem byl někdo úplně jiný.

Seznamte se, tohle je Joel Kiviranta.

Čtyřiadvacetiletý finský útočník, pro nějž je letošní sezona tou vůbec první v zámoří, nebyl nikdy draftovaný, po skvělých výkonech ve finské lize si jej ale přeci jen všimla organizace Stars a nabídla mu dvouletý nováčkovský kontrakt.

Rodák z Vantaa ve svém nováčkovském ročníku odehrál jedenáct zápasů, v nichž vstřelil jeden gól a zapsal záporný bod do statistiky +/-. Většinu roku strávil na farmě v Texasu, kde zaznamenal za 48 startů 23 kanadských bodů (12+11).

Po restartu soutěže si Kiviranta řekl o místo na soupisce Dallasu, který odcestovala do bubliny v Edmontonu. Stále to však byl hráč na hraně sestavy. V žádné fázi letošního play-off neodehrál více než jedno klání.

Finský forvard totiž nastoupil ve skupině o umístění proti St. Louis, následně v prvním kole s Calgary a na další šanci si musel počkat až do sedmého duelu série druhého kola proti Coloradu.

Nakonec se nasazení Kiviranty ukázalo jako nejlepší možný tah, který trenér Rick Bowness mohl učinit. Z Fina se totiž stal nečekaný hrdina.

Poprvé se prosadil na začátku druhé periody, kdy vyrovnával na 2:2. Následně to byl znovu on, díky němuž se Dallas dotáhl na soupeře. Jeho branka v 57. minutě byla tou poslední v základní hrací době, mužstva šla za stavu 4:4 do prodloužení.

Běžela osmá minuta prodloužení, když Andrej Sekera zpoza coloradské svatyně našel v mezikruží volného Kivirantu, který svým hattrickem poslal Dallas do konferenčního finále. Neuvěřitelný příběh.

Sám útočník se v pozápasovém rozhovoru nechal slyšet, že nyní doufá ve více zápasů. Na to na tiskové konferenci zareagoval trenér Bowness. „Nejsem nejchytřejší chlap na světě, ale je tu dost dobrá šance, že v dalším utkání bude v sestavě,“ řekl s úsměvem lodivod Dallasu.

Stars stojí v cestě za postupem do finále ještě jedna těžká překážka. Parta kolem kapitána Jamieho Benna se střetne s Vegas Golden Knights, kteří za sebou rovněž mají sedmizápasovou sérii.

