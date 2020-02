Návrat snů a velký doják. Ryan zvítězil nad alkoholem a zazářil hattrickem

Bobby Ryan si prošel mnohým. Už jako kluk měl na duši šrámy. Je to 23 let, co byl jeho otec Bob obviněn z pokusu o vraždu. Tehdy surově zbil svou partnerku Melody, matku budoucí hokejové hvězdy. Zlomil ji žebra, způsobil frakturu lebky i propíchnutí plíce. Těch nepěkných historek by se dalo vyprávět více, každopádně není divu, že Ryanova duše se potýkala s démony. Ne vždy úspěšně.

Ryan řešil psychické problémy alkoholem.

Stal se na něm závislým.

To kvůli tomu poslední tři měsíce chyběl v základní sestavě ottawských Senátorů. Léčil se v protialkoholní léčebně.

Dnes je už přesně 100 dní střízlivý. A také se poprvé po dlouhé absenci představil na domácím ledě. Byl to skvostný comeback. Proti Vancouver Canucks zazářil hattrickem.

Když dvaatřicetiletému Američanovi, stříbrnému olympijskému medailistovi, poté tleskala zaplněná hala, byl dojatý. Plakal.

"Bylo pro mě těžké udržet emoce na uzdě," povídal Ryan, jemuž se podařilo vrátit život do těch správných kolejí.

Smekli před ním i soupeři, včetně trenéra Travise Greena. Toho samozřejmě mrzela ztráta dvou bodů po jasné porážce 2:5, ale přišla mu nicotná vedle silného příběhu, který napsal bývalý fovard anaheimských Ducks nebo švédské Moiry.

Ryana vzalo za srdce, jak ho přivítali zpátky fanoušci Sens. "Ohromně mě povzbuzovali, ukázali mi svůj přízeň. Bylo to neuvěřitelné." Chtěl se před nimi blýsknout. Povedlo se, byla z toho třígólová show. "Takový příběh nevymyslíte, nenapíšete. Byl to neskutečný večer."

Další, komu Ryan děkoval, byla manželka Danielle.

"Podporovala mě nejen jako hokejistu, ale také jako manžela, zkrátka ve všem. Znamená to pro mě hrozně moc, i ona by si zasloužila být první hvězdou večera," povídal zkušený hráč, na jehož kontě je už přes 800 startů v NHL.

Teď by rád přidával další. A nadobro porazil démony, s nimiž zápasí jeho psýché.

