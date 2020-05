Návrat domů? Vlasic by mohl ze San Jose zamířit do Montrealu

Spekulovalo se o tom na začátku aktuálně přerušeného ročníku. San Jose by za účelem uvolnění místa pod platovým stropem mohlo vyměnit jednoho ze svých lépe placených hráčů, mezi které patří také dlouholetá opora – Marc-Edouard Vlasic.

Vlasic a Sharks, jinak to snad ani nejde. Kanadský zadák byl celou svou dosavadní kariéru věrný kalifornskému klubu, v tyrkysovém dresu odehrál již 1035 zápasů v základní části a dalších 142 v play-off. Příští rok jej čeká patnáctá sezona v National Hockey League.

A nebylo by až takovým překvapením, kdyby do ní vstoupil v novém angažmá.

Sharks totiž mají pod platovým stropem podle webu capfriendly.com aktuálně volných necelých 648 tisíc dolarů. Do této částky je však započteno také 1,635 milionu dolarů z kontraktu Brandona Dillona a přibližně 1,416 milionu ze smlouvy Paula Martina, kterého vedení vykoupilo. Nicméně tato dvě čísla v příští sezoně Žraloci řešit nemusejí.

Naopak po aktuálním ročníku budou bez smlouvy třeba Kevin Labanc či Melker Karlsson, s nimiž se pravděpodobně bude chtít celek z Kalifornie domluvit. Otazník visí nad Aaronem Dellem nebo Joe Thorntonem.

Letošní sezona se San Jose vůbec nevydařila. Mužtsvo, které je zvyklé hrát pravidelně ve vyřazovacích bojích bude bezesporu chtít co nejdříve patřit mezi adepty na zisk nejcennější trofeje, což bez místa pod platovým stropem nepůjde.

Proto se nabízí výměna Marca-Edouarda Vlasica.

Zkušený zadák patří z defenzivního hlediska k tomu nejlepšímu, co má Bob Boughner, dočasný lodivod týmu, k dispozici. Ve své sbírce mu sice schází byť jediná Norris Trophy, přesto je napříč soutěží uznáván právě za své obranné schopnosti a hokejovou inteligenci.

V průběhu tohoto ročníku se o třiatřicetiletého Kanaďana zajímal Montreal. Vždyť právě odtud Vlasic pochází a není tajemstvím, že vedení v čele s generálním manažerem Marcem Bergevinem má pro podobné hráče slabost.

Canadiens by lákala možnost postavit Vlasica do obranné dvojice vedle kapitána Shea Webera, oba dva ostřílení borci spolu slavili úspěch na mezinárodní scéně v reprezentačním dresu Kanady. Defenzíva Montrealu by navíc s příchodem beka Sharks výrazně posílila.

Velkým problémem však může být Vlasicův kontrakt. Jeho osmiletá smlouva platí až do konce sezony 2025/2026 a průměrně zatíží platový strop sedmi miliony. To rozhodně není málo.

Dočkáme se v létě výměny mezi Habs a Sharks, nebo setrvá Vlasic v tyrkysovém dresu?

