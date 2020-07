Napodobí Jágra? Panarin kouzlil na Manhattanu, úžasnou show oceňují spoluhráči i soupeři

Psal se rok 2006, když hladce oholený Jaromír Jágr na galavečeru ve Vancouveru pózoval s trofejí Lestera B. Pearsona. Hokejisté napříč NHL tehdy českou hvězdu ve službách newyorských Rangers zvolili "plejerem", který na ledě nejvíce vynikal. Jágr dal 54 branek, nastřádal 123 bodů, udělal třicetigólového střelce z nováčka Petra Průchy. O 14 let později kousek od Broadwaye tleskali diváci jinému podmanivému představení. V podání Artěmije Panarina.

Jágr už nehraje v NHL.

Průcha má dávno po kariéře.

Lester B. Pearson Award je už dlouho přejmenovaná.

To jen pro představu, jak rychle se mění časy a z přítomnosti se stávají dějiny. Přitom to jistě mnohým fanouškům tradičního newyorského klubu přijde jako včera, kdy sledovali mistrovské finesy Jágra v dresu Jezdců.

Na kluzišti dominoval, spolu s dalšími krajany Ručinským a Strakou či svým oblíbeným nahrávačem Nylanderem terorizoval obrany soupeřů. Až do poslední chvíle se přetahoval o korunu pro krále produktivity i střelců.

Na zádech ikonickou osmašedesátku, v nohách stále ještě dynamit.

Léta poté Blueshirts čekali na podobně suverénního hráče. Na ligovou superstar. Stal se jí až Panarin, který mocně toužil po velké scéně, kde by mohl naplno prodat své umění. New York byl pro rodáka z hornického městečka Korkino ideální destinací.

"Velkému jablku" dokonce dal přednost před sluncem rozpáleným Sunrise, kde mají svou arénu hokejisté Floridy. Odolal mámení Sergeje Bobrovského, dalšímu prvotřídnímu Rusovi, co tehdy byl na odchodu z Columbusu.

Panarin udělal dobře. V trikotu Rangers se rozparádil. Přijal roli tahouna mladého, leč náramně talentovaného mužstva. Sedl si s Mikou Zibanejadem, Švédem s iránskými kořeny, kterému pomohl naplnit potenciál elitního kanonýra. Zibanejad nasázel 41 tref za 57 zápasů!

Výtečně vypadají i Panarinovy statistiky. Věčný smíšek se mezi mantinely mění v dravce s instinkty zabijáka. 69 partií mu stačilo na 95 bodů a třetí místo v v NHL. Za edmontonskými machry Leonem Draisaitlem a Connorem McDavidem.

"Je to unikátní talent," říká o něm newyorský kouč David Quinn. Před Panarinem, jemuž padla u Jezdců do oka desítka (tu nosíval třeba Marián Gáborík či Guy Lafleur), smekají také spoluhráči a soupeři.

Dokládá to mimo jiné fakt, že brzy devětadvacetiletý forvard kandiduje na zisk Ted Lindsay Award. Ano, usiluje o stejnou trofej, byť s novým názvem, kterou získal před 14 lety Jágr. Panarinovými konkurenty jsou Draisaitl a Nathan MacKinnon z Colorada, který se do finálové trojky dostal už podruhé.

Právě MacKinnon chová k Panarinovi velký obdiv. Dokonce ho lanařil pod Skalisté hory, teď mu přeje Hart Trophy pro nejužitečnějšího muže NHL (MVP).

"Sledoval jsem Panarina celou sezonu a je to fantastický hráč. Navíc na mě působí, alespoň z pár hovorů, co mezi námi proběhlo, jako opravdu milý chlap. Možná mě tyhle dojmy ovlivňují, ale jsem přesvědčený, že by letošní Hartka měla patřit právě jemu," povídal.

Skončí ruský fantom, který vládne NHL třeba v ceněné statistice "Goals above replacement*", s dvěma trofejemi v náručí? Jednou? Nebo vyjde naprázdno? Ať už jeho premiérová základní část v New Yorku dostane zlatou tečku v podobě individuálních ocenění, nebo nikoliv, byla úžasná.

Zároveň šlo navíc nejspíše jen o ochutnávku toho, co Panarin spolu se Zibanejadem dovedou. Nálepka "superstar" bude v dohledné době slušet oběma.

* Goals above replacement sleduje šest různých aspektů hry a ukazuje, o kolik je pro své mužstvo užitečnější daný hráč oproti možnému náhradníkovi.

Share on Google+