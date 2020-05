Myslel jsem si, že půjdu jako čtvrtý do Edmontonu, vzpomíná na draft Tkachuk

Matthew Tkachuk se jako pozdní hráč ročníku 1997 svého draftu dočkal v roce 2016. Zpětně přiznává, že si myslel, že teď bude stát na opačné straně v bitvě o Albertu. Tedy na straně Connora McDavida a jeho Edmontonu Oilers.

Edmonton volil jako čtvrtý. Za Torontem, Winnipegem a Columbusem. Tkachuk věděl, že první tři volby jsou jistota. Matthews s Lainem se poperou o první místo a Blue Jackets vezmou Puljujärviho. Ovšem hned za touto trojicí očekával, že uslyší své jméno.

„Během draftu jsem si asi jako každý myslel, že jsem velmi dobrý hráč,“ vzpomíná. „Můžete se zeptat kohokoliv v organizaci Flames, vědí, že jsem se domníval, že skončím v Edmontonu,“ řekl pro TSN dvaadvacetiletý útočník.

„A po draftu jsem to moc nechápal. Opravdu jsem byl přesvědčen, že čtvrté místo je moje,“ pokračoval. Scénář draftu ale jednal jinak a dá se říct, že bylo logické, že Tkachuk spadl až na šesté místo. V prognózách se ovšem na čtvrtém místě skutečně pohyboval. Až za ním byli Pierre-Luc Dubois, Olli Juolevi či Alexander Nylander.

„Přesně si vzpomínám na celou večerní událost. Skauti u stolu Oilers na mě pořád koukali a usmívali se. Můžete se jich zeptat, ale pravděpodobně to popřou.“

„Viděl jsem to jen já a moje máma. Koukali jsme se na sebe a říkali jsme si, dobře, jdeme do Edmontonu.“ Vše se ale změnilo s volbou Columbusu. Ti zanevřeli na finský talent jménem Puljujärvi a upřednostnili Duboise.

„Najednou jako by se telefony na jejich stole zbláznily. Hodili připravený dres pod stůl a vypadalo to, jako by začali strhávat jmenovku,“ tvrdí. Tento příběh doposud není znám a je vidět, že s takovýmto krokem Columbusu nikdo nepočítal. Edmonton už vůbec ne. Tento dres nakonec na pódiu oblékl Jesse Puljujärvi a zdálo se, že Oilers s touto volbou naprosto vyhráli.

Pátí volili Canucks a ti dali přednost finské zlaté generaci. Vybrali si nejlepšího dostupného obránce, Olliho Juoleviho, jenž svůj potenciál zatím nenaplnil.

Tkachuk v dresu Flames odehrál 293 zápasů a zaznamenal v nich 235 bodů.

Puljujärvi nastoupil do 139 utkáních, zapsal si jen 37 bodů a po vyžádání výměny strávil celou letošní sezónu ve Finsku.

Olli Juolevi si ani ve své čtvrté sezóně v NHL nezahrál, již druhým rokem působí na farmě Vancouveru v Utice.

