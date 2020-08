Mrázek třímá krále Henrika na lopatě, znovu ho přiblížil důchodu

Dva zápasy, dvě vítězství. Nejdůležitější brankářská statistika zůstává v případě Petra Mrázka po restartu soutěže stoprocentní. Žádný jiný gólman, který doposud zasáhl do nadstavbové části sezony, se dvěma úspěchy pyšnit nemůže. Zatímco v úvodním utkání série proti Rangers Mrázek čekal na první práci více než sedm minut, během včerejšího mače musel řešit v první třetině několik kritických momentů. Soustředěným výkonem dokázal udržet remízový stav, aby pak z modrého půlkruhu sledoval, jak jeho dvacetiletý spoluhráč Andrej Svečnikov uzavírá hattrick a stává se prvním mužem v historii Caroliny a Hartfordu, kterému se tento kousek povedl v play off.

Petr Mrázek v obou dosavadních zápasech atraktivního kvalifikačního kola předvedl své kvality. V prvním klání si však světla reflektorů v závěru ukradl jeho krajan Martin Nečas, který vítěznou brankou při své premiéře v play off NHL zajistil celku z města Raleigh cenný skalp.

Osmadvacetiletý brankář z Ostravy předvedl solidních 23 zákroků a úspěšně čelil i sedmi přesilovkám newyorského týmu, ve kterých na něj letělo pět střel. Ani hvězdná formace s Artěmijem Panarinem a Mikou Zibanejadem nedokázala někdejšího gólmana Detroitu v početní převaze zaskočit.

Výraznější chvíle slávy na Mrázka čekaly až v následujícím klání. Carolina vstoupila do zápasu znovu lépe, už po 272 odehraných vteřinách se ze své trefy radoval Andrej Svečnikov. Jenže v deváté minutě do obranného pásma Canes vtrhl Mrázkův loňský spoluhráč Greg McKegg. Objel branku, přihrál na střed volnému Brettu Howdenovi a čtvrtý centr Rangers měl na čepeli rázem jasný gól. Mrázkova rukavice však byla proti.

Ten zákrok můžete vidět třeba stokrát, a přesto v něm pořád budete nacházet něco geniálního. Ať už je to Mrázkův ladný pohyb, kterým se dokázal v enormně krátkém čase nasunout k levé tyči, nebo jeho vykulené oči, jimiž sledoval puk do chvíle, než hladce přistál v lapačce. A třebaže zásah 185 centimetrů vysokého gólmana nedoprovodila odezva několikatisícového davu, pro lavičku Caroliny znamenal hotovou záplavu pozitivní energie.

Když už je řeč o výšce, Mrázek v NHL rozhodně nepatří mezi obry. Svůj mírný deficit ale dohání aktivním zmenšováním střeleckých úhlů a perfektními reflexy. Proti Rangers navíc do své sbírky dovedností přidává skvělou kontrolu vyražených puků a pomoc při rozehrávce. Tým z Big Apple se během úvodní periody včerejšího zápasu dostal k přesilovce pěti proti třem, a přestože ji šest vteřin před jejím koncem dokázal zužitkovat, do té doby se Mrázek proměňoval ve čtvrtého zadáka, který zastavoval kotouč za svou klecí a zkoušel ho vyhodit z obranného pásma. Výsledkem jeho usilovné práce je 94procentní úspěšnost zákroků.

Porážku neodvrátil ani Zibanejad

„Je třeba prokázat Petrovi velké uznání,” přiznal trenér Rod Brind’Amour klubovým stránkám. „Než jsme se pořádně dostali do zápasu, předvedl několik opravdu stěžejních zásahů. Byl pro nás velmi důležitým článkem.”

Po úvodním inkasovaném gólu přišel ještě jeden zásadní okamžik v příběhu utkání. Více než tři minuty před koncem první třetiny Rangers ve vlastní přesilovce dokázali přečíslit Carolinu ve střední části kluziště, do úniku se tak dostal Mika Zibanejad. Druhý nejproduktivnější hráč modrobílého mužstva ze základní části, který proti Carolině v této sezoně za pět utkání nasbíral úžasných devět bodů, si tentokrát vylámal zuby.

Mrázek se nenechal strhnout osou útočníkova těla, zůstal našponovaný proti černé gumě a stejně jako v souboji s Howdenem ji znovu skryl ve své lapačce. Místo vedení si Rangers do kabiny odnášeli vyrovnaný stav. A pak započalo skvělé ofenzivní představení Canes, korunované druhým vítězstvím.

Tam kde jeden velký brankářský příběh začíná, druhý neméně silný dost možná končí. Henrik Lundqvist při absenci Igora Šesťjorkina zabral místo mezi třemi tyčemi, ve skrytu duše jistě doufal, že si přece jen dokáže dojít pro vytoužený Stanley Cup. Teď ho ovšem o celoživotní sen zřejmě definitivně připraví muž, který ještě před deseti lety dost možná sbíral kartičky s jeho jménem. Éra krále Henrika, který v součtu obou zápasů čelil 71 střelám a z branky lovil sedm puků, je jednu porážku od svého konce.

Svečnikov obohatil rekordní zápisy Canes

Zcela samostatnou kapitolu v zápase představoval hattrick Andreje Svečnikova. Dvacetiletý mladíček zase jednou ohromil hokejový svět. Už mu nestačila jen pěstní rozmíška s Alexem Ovečkinem nebo dva lakrosové góly ze základní části. Ve druhé dvacetiminutovce využil přesilovku, závěrečnou část obohatil dovršením hattricku. A může oprávněně slavit. Nikdo v dějinách klubu Carolina Hurricanes, respektive Hartford Whalers nedokázal ve vyřazovací části nasázet tři branky během jediného duelu.

A to včetně současného trenéra a někdejšího útočníka Canes Roda Brind’Amoura, který v dresu Caroliny zaznamenal „pouze” dvě dvougólová představení během vítězného tažení v roce 2006. Není divu, že na svého svěřence během tiskové konference pěl jen slova chvály.

„Od první chvíle, co jsem ho potkal, jsem věděl, že bude něčím výjimečný,” cituje hlavního kouče Canes web The Athletic. „Je to génius, skvělá osobnost. Navíc se stále zlepšuje. Jsme opravdu šťastní, že ho máme k dispozici.”

„Musím souhlasit. Od prvního dne, co jsem ho viděl v Carolině, byl speciální,” přitakal Petr Mrázek. „Dokáže velmi kvalitně vystřelit, ale také rozjet akci. Je to jednoduše úžasný hráč.”

