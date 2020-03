Mrázek se vrátil a porazil Detroit. Vytáhl pár důležitých zákroků, chválil ho kouč Caroliny

Šest zápasů chyběl Petr Mrázek v sestavě carolinských Hurricanes. Jeho klub mezitím čtyřikrát za sebou prohrál, až poté zapsal dvě výhry. Český gólman pomohl při svém návratu protáhnout vítěznou sérii na tři mače, když proti Detroit Red Wings lapil 23 puků.

Mrázka přibližně na dva týdny vyřadilo ze hry zranění, které utrpěl při tvrdé srážce s Kylem Cliffordem v únorovém zápase s Torontem.

Tehdy šel na led jako náhradník, střídal zraněného Jamese Reimera. Riskantně vyjel z branky a snažil se odehrát puk před rozjetým brouskem Maple Leafs. Nestihl to a zápas musel dochytat dvaačtyřicetiletý amatér David Ayres.

Ostravský rodák při prudkém střetu utrpěl otřes mozku a čekal ho proces zvaný "concussion protocol." Série vyšetření naordinovaných právě kvůli komoci. Mrázka zároveň bolel krk. Skončil tak spolu s Reimerem na marodce a mezi třemi tyčemi je nahradili farmáři Anton Forsberg s Alexem Nedeljkovicem.

Ze zámoří přicházely v posledních dnech zprávy, že se Mrázkův zdravotní stav výrazně zlepšuje. A že se jeho comeback blíží. Nakonec přišel už v Detroitu, kde osmadvacetiletý brankář několik sezon působil. Proti Rudým křídlům vychytal výhru 5:2 a kouč Hurikánů Rod Brind'Amour si jeho výkon pochvaloval.

"Už od úvodních minut chytal solidně a přesně to jsme od něj potřebovali. Navíc přidal několik opravdu důležitých zákroků," povídal charismatický trenér, který by rád podruhé za sebou dovedl Carolinu do play off.

Klíčem by mohl být právě Mrázek.

Vždyť loni se v závěru základní části rozparádil a brilantní hrou se podepsal pod 11 triumfů ze 13 zápasů. Na postupu do vyřazovacích bojů měl lví podíl. Euforicky poté křičel na domácím stadionu do mikrofonu: "Jsme tam, jsme tam..." Ta oslava obletěla hokejový svět.

Mrázek v oněch 13 utkáních vyšrouboval úspěšnost zákroků na 94,4 procenta! Takovou formu nyní zatím nemá. V základní části dosud pochytal 90,5 procenta střel soupeřů, z 21 ze 40 odehraných večerů odešel jako vítěz. I tak je jeho návrat vítanou vzpruhou.

Hurricanes aktuálně drží ve Východní konferenci první divokou kartu, v elitní osmičce se drží díky jednobodovému náskoku před NY Islanders. I český gólman s 34 na zádech by měl pomoci k tomu, aby Carolina svou pozici uhájila, případně vylepšila.

