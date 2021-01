Montreal černým koněm nového ročníku? Rozhodnutí Perryho to naznačuje

Podpis Coreyho Perryho s Montrealem prošel poměrně bez povšimnutí. Objevil se však názor, že se Canadiens dostali do užšího výběru kandidátů na Stanley Cup. A právě proto s nimi Perry podepsal.

Kanadský veterán podepsal za minimální gáži 750 tisíc dolarů. Je otázkou, zda mu v současné době nabídl někdo větší peníze, avšak dalo by se odhadovat, že ano, neboť v posledním ročníku ukázal, že je stále velice platným hráčem. Zvláště pak v play off.

Štědřejší nabídku tak Perry pravděpodobně odmítl. Nemusíme se mu divit, jenom z platů v NHL si vydělal přes 85 milionů dolarů.

Jeho touhu nepředstavovaly peníze, ale Stanley Cup. Tím pádem musí věřit, že má Montreal velkou šanci.

Canadiens totiž nezaháleli a po sezoně posilovali. Jména jako Toffoli, Anderson, Edmundson či Allen rozhodně stojí za zmínku.

Podpis Perryho byl tak pro Canadiens věcí, nad kterou se dvakrát nerozmýšleli. „Za tak málo peněz? Je to parádní obchod,“ řekl Sportsnetu jeden z činovníků působících v Západní konferenci. „V play off hrál parádní hokej. Je to bojovník, na ledě bude chtít být pořád.“

Nedá se očekávat, že se stane klíčovým hráčem. To po něm ale Montreal ani nechce.

Jeho útok velice posílil, a tak Perrymu klidně může přistát role ve čtvrtém útoku a přesilovce. Canadiens si ho mohou šetřit na okamžiky, kdy budou jeho zkušenosti potřeba nejvíce. A ty se v krátké sezoně budou sakra hodit.

Perry se může stát jedním z vůdců týmu, který věří v úspěch. Ano, je to klišé, ale v tak krátké a zvláštní sezoně, která je před námi, se může stát opravdu cokoliv.

Montreal i Perry to vědí. Vyplatí se jim jejich spolupráce?

