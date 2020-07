Mohl dostat královsky zaplaceno, nabídku z KHL však Jesse Puljujärvi odmítl

Budoucnost útočníka Jesse Puljujärviho je stále nejasná. Zůstane ve Finsku, nebo se vrátí zpět do NHL? Nabízet se kromě toho může i přesun do Kontinentální hokejové ligy – list MTV Uutiset už ale možnost vyloučil.

Práva na hokejistu v NHL vlastní Edmonton Oilers. ... Jesse Puljujärvimu po sezoně 2018-19 vypršela tříletá nováčkovská smlouva. Pokračování u kanadského týmu z jeho pohledu nepřipadalo v úvahu a toužil být vyměněn.

Jenže to nevyšlo. Hráč se tak rozhodl pro návrat do velmi známého prostředí. Oblékal barvy Kärpätu Oulu, kde hokejově vyrůstal.

Zde se mu dařilo na výbornou. Za sezonu 2019-20 odehrál 56 zápasů, přičemž vstřelil 24 gólů a zapsal celkem 53 kanadských bodů. V produktivitě Liigy* se umístil na čtvrtém místě.

*Liiga = finská nejvyšší hokejová soutěž

S Kärpätem se navíc zúčastnil Hokejové ligy mistrů (CHL). Exceloval rovněž na mezinárodní scéně při Euro Hockey Tour.

Úžasných výkonů hokejisty si všimli alespoň v KHL, zde na Puljujärviho vlastní práva Torpedo Nižnij Novgorod. Ruský klub neváhal a zkusil nabídnout štědrý kontrakt – avšak nepochodil.

„Je to opravdu velmi zajímavý hráč. Nabídli jsme mu pěknou smlouvu,

on však nemá zájem o KHL. Chce zůstat ve Finsku, nebo se vrátit zpátky do Severní Ameriky. Chápeme jeho situaci," prozradil GM týmu Maxim Gafurov.

Pokud jde o zámoří, spekulovalo se například o odchodu k New York Rangers. Podaří se Oilers konečně najít dobrou protihodnotu?

Puljujärvi, dvaadvacetiletý Fin narozený ve Švédsku, za tři sezony odehrál

v National Hockey League pouze 139 zápasů, přičemž vstřelil 17 gólů a zapsal celkem 37 kanadských bodů.

