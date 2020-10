Mladí hráči musí převzít otěže, říká manažer San Jose

Ve slunném San Jose skončila jedna éra. Sharks opustil Joe Thornton, hlavní tvář týmu z posledních let, a tak bude potřeba jeho kvality nahradit. Doug Wilson vyzval mladé hráče, aby klub posunuli na novou úroveň.

Časy se v San Jose mění. V minulých letech ke klíčovým hráčům Sharks patřili Joe Thornton, Joe Pavelski či Patrick Marleau. Z této trojice bude dres celku z Kalifornie oblékat již jen ten posledně zmíněný a je jasné, že v jednačtyřiceti letech nebude tím, kdo potáhne tým do vyřazovacích bojů.

Je tedy ta správná chvíle, aby ze stínu těchto skvělých hráčů vystoupili ti, kteří se od nich minulé roky učili. Řeč je zejména o trojici Tomáš Hertl, Kevin LaBanc, Timo Meier. „Je jejich čas. Svými výkony musí postoupit na další úroveň," řekl generální manažer Doug Wilson pro oficiální web soutěže.

„V lize je hodně týmů, které v minulosti ztratily skvělé hráče a zároveň se dokázaly spojit, najít týmovou chemii a mít plno úspěchů. Právě proto potřebujeme, aby naši hráči přinesli do týmu něco nového, poučili se z loňského ročníku a nahradili to, co týmu dával Jumbo," pokračoval Wilson.

Útok San Jose bude v následující sezóně hodně mladý, když pouze dva hráči překročili třicítku (Marleau, Couture). Ani toho se však Wilson nebojí. „Pět z našich nejlepších útočníků jsou kluci, kteří v minulosti dali třicet gólů, či málem získali šedesát bodů. Potřebujeme pouze někoho, kdo přijde a zabojuje o místo v prvních dvou útocích," řekl zkušený manažer k situaci v útoku.

Sharks se budou zároveň opírat i o svoji obranu, která zejména kvůli Karlssonovi a Burnsovi dokáže být hodně produktivní. „Myslím si, že máme velmi dobrou kostru týmu," dodal Wilson na závěr.

Minulý ročník byl v podání San Jose velké fiasko. Přijde následující sezónu zlepšení?

